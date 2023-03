Vyhoření může rozložit domov, hrozí i na mateřské. Pomůže pestrost a balanc

Kdo svou práci vnímá jako smysl života, je klidně schopen pracovat od šesti ráno (ano, vzbudil se nedočkavostí!) do půlnoci. Představte si třeba geniální vědkyni pracující na výzkumu nějaké nemoci. Nebo učitele, který se rozhodl udělat z party prvňáků nadšené žáčky, takže jim po nocích vyrábí loutky pro názorné studium angličtiny a lítá po lese, aby vybudoval přírodovědnou stezku. Nebo majitelku domova pro seniory, která z něj vytváří idylické místo pro život – a obklopila se partou nadšenců, kteří jí s tím pomáhají. To je krásné a povznášející. Až do chvíle, kdy euforie začne opadat.