Máme empatické lékaře, kteří chtějí pomoct. Jiní to nemají v povaze, říká odbornice

Kateřina Šédová, lékařka a zakladatelka neziskové zdravotnické organizace Loono. | foto: Anna Kovačič

Marie Vejvodová
Prevence zachraňuje životy, přesto ji Češi stále podceňují. O tom, proč je důležité chodit na vyšetření, jak se vyznat v záplavě informací a proč bychom neměli zdraví nechávat jen na lékařích, vypráví Kateřina Šédová, lékařka a zakladatelka neziskové zdravotnické organizace Loono.

Zeptám se rovnou: Co Češi a prevence? Snažíme se zdravotním problémům předcházet, anebo vše hasíme na poslední chvíli?
Zájem o zdraví a zdravý životní styl rozhodně narůstá. Lidé vnímají zdraví jako prioritu. Víc cvičí, chodí do fitka, běh je dnes trend. Návštěvnost screeningů a preventivních programů je ale stále poměrně nízká.

V souvislosti třeba s rakovinou už se ale zřídka najde někdo, koho by se nemoc nějakým způsobem nedotkla, ať se týká nás samotných, nebo někoho z našeho okolí.
Právě to, že se s ní setkáváme stále častěji, je hlavním důvodem, proč lidé na prevenci chodí. Někdo kolem nich onemocněl, stalo se to někomu v jejich věku – a mají strach. Délka života se prodlužuje a předpokládá se, že každého z nás rakovina nějakým způsobem potká. Je to jedno z chronických onemocnění, která tu s námi budou dlouhodobě. Proto je prevence klíčová. Může rakovinu odhalit včas, zkrátit léčbu a snížit riziko komplikací.

Pravidelný pohyb, silový trénink, flexibilita i kardio. Dále je samozřejmě důležité žít v netoxické domácnosti, dobře spát, redukovat stres, ale taky udržovat sociální vazby a mít v životě nějaké poslání.

Prevence zachraňuje životy, přesto ji Češi stále podceňují. O tom, proč je důležité chodit na vyšetření, jak se vyznat v záplavě informací a proč bychom neměli zdraví nechávat jen na lékařích,...

