Stanovte si vysoké, drzé cíle. Povedou vás k vašemu lepšímu já

Začneme hned zpříma a bez okolků. Jaký je váš cíl? Co v životě chcete? Možná jste trochu zaskočená, tak vám ponechám pár minut, abyste pomyslně mně, ale hlavně sama sobě odpověděla. Aniž bych disponovala darem číst myšlenky (raději po něm ani netoužím), s určitostí bych řekla, že přemýšlíte o něčem jako mít spokojenou rodinu, být úspěšná, šťastná, zdravá, konečně zhubnout, získat práci, která mě baví, cestovat, být v klidu, neřešit peníze, najít si milujícího muže.

Čím to, že jsem se trefila? To zjistíte, když se sama zeptáte lidí kolem sebe. Odpovědí vám velmi podobně. A tak tu máme spoustu těch, co si přejí být šťastní, bohatí, úspěšní, a čas běží, oni stále touží a cíle se ne a ne dobrat. Jde jistě o krásná, vznešená přání, která se hezky zapisují do motivačních diářů, ale jsou taky pěkně vágní, nicneříkající, nekonkrétní. Nebo se mýlím? Pojďte mi o nich říct víc.

Co se za vaším „být šťastná“ skrývá?

Abychom si ujasnili, co je naším životním cílem, pět minut na rozmyšlenou nestačí. Mnohem přínosnější bude půlhodinka nebo lépe hodinka klidu, naplněná jedinou činností, a to přemítáním o tom, co chceme mít, umět, čím chceme být, jak se chceme cítit. A posuňme se ještě výš, až k nebi. Jak moc, jasně říká velmi známý citát amerického politika a motivačního řečníka Lese Browna, jenž je mantrou mnoha úspěšných a spokojených lidí: „Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.“

Poselství je jasné. Při ujasňování cílů nebrzděme, naopak si dávejme pořádně vysoké a drzé. Že je to příliš bláznivé? Skromnost je jistě úctyhodná vlastnost, ale být výjimečný je také v pořádku. Opravdu úspěšní lidé, kteří si definují své mety, jdou dál, za hranice toho, co se zdá být vůbec možné.

Odvážná přání poznáme podle toho, že když je vyřkneme, okolí je začne zpochybňovat: Jak jako pracovat pár hodin denně z pláže a hodně cestovat: jak můžeš začít podnikat, když o tom nic nevíš, jak chceš najít muže, který se sám a ještě bez řečí chopí práce v domácnosti, toto všechno je hodně velká fantazie, nemyslíš?

Takové reakce jste už určitě slyšela. Přemýšlení ve velkém má obrovskou sílu zvednout nás ze židle. Když si totiž dáme výzvu či cíl, který je snadný a celkem lehce dosažitelný, neprobudí v nás žádnou kreativitu v myšlení ani v jednání. Vděčným příkladem jsou peníze, které se v cílech často vyskytují. Chceme víc vydělávat a v hlavě si představíme částku, třeba jen o pět deset tisíc vyšší. Z pomyslné židle nás to zvedne jen natolik, že si dáme pár přesčasů, požádáme o přidání, přibereme jednoho klienta. Vyvineme lehké úsilí a další měsíc máme na účtu požadovanou částku.

Moc nového se nenaučíme, stále se pohybujeme ve vodách jistoty, nerosteme a ani radost z dosažení mety není veliká. Opravdovou touhu v nás probudí až cíl, který jde výš. Co třeba vydělávat o třicet tisíc víc. Hm, zajímavé a lákavé? Také už vám v hlavě běží, jak by se váš život proměnil? Zatoužíte, vstáváte, začnete pochodovat po místnosti a přemýšlíte, jak toho docílit? Co změnit, kam jít, koho se zeptat, kde hledat, co se naučit?

Že tato cesta má smysl, si ověřil i americký psycholog a průkopník ve stanovování cílů Edwin A. Locke, který zjistil, že zaměstnanci podávají lepší výkon a jsou motivovanější, pokud jsou úkoly obtížné. Jinými slovy: pokud nelze podvádět. Čím snazší cíl, tím méně budeme pracovat na jeho dosažení. Pokud si stanovíme vysoké (ale ne nemožné) mety, vynaložíme ve skutečnosti téměř nadlidské úsilí.

Možná jste si doposud myslela, že stanovení cílů je určeno jen pro pracovní prostředí. Omyl. Můžete tak učinit v jakékoli oblasti.

Je to podobné jako ve sportu. Znáte v okolí někoho, kdo se rozhodl uběhnout půlmaraton po šesti měsících trénování, když doposud běhal jen pět kilometrů? Ten člověk to nejspíš dokázal, musel totiž na svém záměru intenzivně pracovat, hledat možnosti, cíl v něm probudil opravdovou touhu. Díky tréninkům si najednou musel lépe zorganizovat den. Zamyslel se nad svou stravou, rozhýbal celou rodinu, našel nové přátele. Cíl uběhnout do půl roku závod na deset kilometrů by v něm opravdovou touhu neprobudil.

Co z toho vyplývá? Zarámujme to slovy Herba Brookse, amerického hokejisty a trenéra, který jimi motivoval sebe i druhé: „Dovolte mi, abych vám dal výzvu: Buďte lepší, než jste. Dejte si cíl, který se zdá být nedosažitelný, a když ho dosáhnete, dejte si jiný, který bude ještě vyšší.“ Máte ho? A teď se mu podíváme na zoubek.

Nikomu většinou nedělá problém sdělit, co by chtěl. Každý máme nějakou představu. Často jde o cíl, který jsme si dali před řadou let a stále se nám opakuje. Hned prvním úskalím, které brání v jeho uskutečnění, ale je, že není náš. Opravdu náš. Týká se spíš představ partnera, rodiny nebo nároků okolí či společnosti. Za cílem mít v dohledné době děti může být ukryto partnerovo přání, možná i tlak okolí, které neustále upozorňuje na váš věk. Vy byste však přece jen více zatoužila po vyšší pracovní pozici, ještě nějakou dobu cestovala a využila vše, co jste se na učila. Opravdové já a vaše přání jsou zatlačeny do pozadí a překryty nároky a očekáváními druhých či společnosti. Stanovujete si tak špatný cíl. Neposloucháte svou intuici a děláte, co je běžné a normální.

Najít opravdový cíl je někdy velmi náročné, což potvrzuje i Gabriela Teissing, provozní ředitelka společnosti Creative Dock, jejímž cílem je prosazovat ženy v byznysu a technologiích, a vyvracet tak stereotyp, že jde výhradně o mužskou disciplínu. „Při stanovení cílů se snažím odhalovat, čeho vlastně chci opravdu dosáhnout. Stává se mi, že je cíl skrytý, pak je jednoduché zvolit špatný. Ne že by šlo o velkou chybu, je to součást cesty životem, jen si myslím, že je dobré zbytečně neztrácet čas. Čím jsem starší, tím má čas pro mě větší hodnotu.“

Může to vypadat třeba tak, že ve skrytu duše toužíte mít malou biofarmu, ale jelikož jste vystudovala vysokou školu a pyšníte se inženýrským titulem, měla byste být na nějakém vyšším postu, nebo alespoň na něj aspirovat. Hlavně aby na vás byli rodiče či partner pyšní. Děláte, co se má, jste úspěšná, ale ne šťastná. Když si své cíle a přání tvoříte, mějte na paměti, že musejí být opravdu vaše.

Další častou brzdou je předchozí neúspěch. Cíl jsme měli, ale nedosáhli ho. Faktorů, které nezdar způsobily, mohlo být hned několik. Příliš ambiciózní, až spíše nereálný cíl. Silný vnitřní kritik, který nám vyčítal nesplnění cíle v limitu. Nedostatek informací, vzdělání a dovedností, které by nás k němu dovedly. Přílišná důvěra ve vesmír a málo osobního zapojení. A v neposlední řadě jeho širokost. A tak když sfoukáváme svíčku na dortu a máme si něco přát, pronášíme ve své hlavě „být šťastná a zdravá“. Ale jak se k takovému cíli jde?

Slova jako být spokojená, úspěšná, bohatá, hezká, klidná mohou znamenat cokoli. Jedna vidí štěstí ve velké rodině, druhá v milujícím partnerovi, který ji respektuje, třetí v radosti. Úspěch je pro některou vydělaný milion za rok, pro další získání ocenění, titulu či to, že dokáže skloubit rodinný a pracovní život. Stejně tak krása. Pro jednu z nás je to tvář bez vrásek, pro jinou dlouhé, husté vlasy či mít konečně po dvaceti letech pleť bez akné. Dokud budeme smýšlet o širokých nekonkrétních cílech, nedojdeme k nim. Co vyměnit plán „být šťastná“, za „každý den se se svými dětmi smát“?

Prvním krokem při stanovování osobních met je zvážit, čeho chceme v budoucnu dosáhnout. Vymezení celoživotních cílů nám poskytne celkovou perspektivu, která utváří a ovlivňuje všechna rozhodování. Zaměřte se tedy na různé oblasti života – od rodiny přes vzdělání až po kariéru a finance. A pokud nevíte, co opravdu chcete, podívejte se klidně nejprve na jednotlivé oblasti samostatně. Rozdělte si je na rodinu a práci. Sama sebe se ptejte: Po čem toužím, čeho chci dosáhnout?

Pár tipů, jak dosáhnout svých cílů ● Cíle formulujte pozitivně: Místo nedělat chyby si řekněte, chci psát správně. ● Buďte přesní: Zadávejte data, časy a částky, abyste mohla měřit úspěch. ● Zapiště si cíle: Do diáře, na nástěnku, plochu počítače, před zrcadlo... dáváte jim tak větší sílu. ● Mějte nad cíli kontrolu: Politiku, počasí, zranění ani náladu lidí neovlivníte. ● Dávejte si i malé provozní cíle, uvidíte na nich pokrok. Například chodit spát třikrát týdně ve 22 hodin. ● Stanovte si proveditelné cíle, které jsou vaše, nikoli rodičů, partnera, dětí. Ti vám mohou stanovit nereálné cíle, protože neznají vaše ambice ani možnosti.

Nespokojte se s odpovědí: Chci být bohatá. Ale konkretizujte, co to je být bohatá. Kolik peněz vydělávám, čemu se věnuji, kde pracuji? Čím konkrétněji si cíl napíšete, tím lépe. Třeba: mám velkou finanční rezervu v podobě pěti platů; vydělávám šedesát tisíc měsíčně; můžu si dovolit koupit, co chci…

V oblasti rodiny si možná přejete být dobrou mámou. Co to pro vás znamená? Jak se podle vás dobrá máma chová? Co dělá či nedělá? Jak chcete, aby vás viděl partner či jiní členové rodiny? Cíl by mohl mít lepší podobu a znít například: chci být mámou, za kterou se nebojí přijít děti s trápením, umí je vyslechnout a podporuje je v jejich snech bez hodnocení a poučování.

V oblasti kariéry se ptejte, jak přesně úspěch vypadá, čeho chcete přesně dosáhnout. Stejně tak v oblasti fyzické. Jakého konkrétního sportovního cíle chci dosáhnout? Kolik kilometrů za měsíc uběhnout? Kolik kilo zhubnout a v jakých partiích? V oblasti vzdělání nestačí jen „chci studovat“, ale konkrétně co, kde, jak dlouho, co má být výsledkem.

Konkretizace je klíčová pro to, abychom cíle dosáhli, což potvrzuje i Gabriela Teissing: „Mně pomáhá odstup. Funguji v obrazech. Učila jsem se to, když jsem závodně sportovala. Vizualizovat si nějakou situaci a prožívat ji, jako by byla reálná. Potřebuji si odstoupit, abych si dokázala představit samu sebe a kontext, ve kterém jsem. Pak tvořím obraz, který se mi líbí. Stává se mi, že se někdy ztrácím, a to pak poprosím někoho blízkého, ale třeba i psycholožku, o pomoc. Bez celkového obrazu jsem nervózní, připadám si ztracená. Potřebuji, aby to, co dělám a kam směřuji, zapadalo do světa, který si vytvářím, ve kterém se mi líbí žít.“

Brzdí vás nějaká část vašeho myšlení? Možná máte cíle v oblasti osobnosti a svých vlastností. Přejete si být sebevědomější, klidnější, trpělivější, odvážnější? Abyste našla cestu, je potřeba být i v těchto oblastech konkrétnější. Co přesně znamená být klidnější? Možná nekřičet na děti kvůli jakékoli maličkosti, nebýt nervózní, umět si každý den sednout bez přeplněné hlavy. Co pro vás znamená odvaha? Stoupnout si na poradě a prezentovat nápad? Zkoušet neznámé věci? Specifikace je důležitá. Pokud si říkáme jen „chci být odvážnější“, nevidíme oblast, kam se vydat, jak na svém cíli pracovat. Ale když máte v úmyslu překonat strach z řízení auta, už mohou vést naše kroky jasným směrem.

A když navíc tento jasný cíl sdělíme svému okolí, může přijít konkrétnější pomoc. Partner nám občas přenechá řízení nebo s námi začne trénovat, můžeme navrhnout kamarádce se stejným problémem, abychom se společně přihlásily na cvičné jízdy do autoškoly. Začnou se objevovat nové možnosti vedoucí k vysněné metě.

Jestliže myslíme svá přání vážně, chceme opravdovou změnu nebo se konečně pohnout z místa, je namístě si vše pořádně promyslet. Když si stanovíme kvalitní cíle, převezmeme kontrolu nad směřováním svého života nebo práce. Možná jste si doposud myslela, že stanovení cílů je určeno jen pro pracovní prostředí. Omyl. Můžete tak učinit v jakékoli oblasti. Rozhodnutí i činy, které uděláte, by vás měly přiblížit k jejich dosažení.

Díky cílům osobnostně porosteme a vytvoříme tlak na sebe nebo svůj tým, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Je možné začít s úplně jednoduchým cílem, třeba s takovým, s jakým se mi svěřila Gabriela Teissing: „Funguji na dlouhodobé bázi, hledám cesty k cílům, nebo spíš k tomu, kdo jsem. Právě teď jsem najela na systém hodina nějaké tělesné aktivity denně po ránu a jsem z toho nadšená, chtěla bych to udržet, ať se děje, co se děje.“

A když už jsme se bavily o výzvách, já jsem se jí naopak svěřila, že bych chtěla pravidelně jíst alespoň tři zdravá jídla denně a do čtyřiceti zvládnout triatlon. A co je vaším cílem?