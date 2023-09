Spokojený vztah je věda. Unikátní kurz má připravit partnery na manželství

„V Česku si spojujeme předmanželskou přípravu s náboženstvím, kde stále bývá obvyklou součástí vstupu do manželství. Zážitkový sebezkušenostní partnerský kurz, postavený na evidence-based (psychologie založená na důkazech, pozn. red.) tu chybí,“ vysvětluje motivaci Eliška Remešová.

Právě ona před třemi lety přišla s myšlenkou takový kurz založit. Jeho organizace se nyní blíží do finále, první setkání deseti párů s lektory se uskuteční v říjnu. Kurz má devět částí a odehrávat se bude během tří víkendů.

Eliška Remešová Psycholožka, psychoterapeutka a konzultantka. Na internetu tvoří obsah o vztazích pod #laskajedovednost. Založila Institut mezilidských vztahů MEZILIDMI.

Lektoři při jeho založení vycházeli nejen z několika desítek odborných výzkumů, které různým způsobem hovoří o tom, jak pomoci spokojenému a naplněnému manželství, ale také z vlastní poradenské a terapeutické praxe a v neposlední řadě využili prvky aplikované improvizace.

Z mnoha jmenují autory výzkumů jako například Sue Johnson, Chanu Fruminovou, Johna Gottmana, Esther Perelovou, či z českých vod Stanislava Kratochvíla.

Jednou z hlavních motivací je snaha předejít vzniku nefungujících partnerství, kterými se po svatbách plní „terapeutovny“. Statistiky rozvodovosti mluví jasně: podle posledních se 39 % svazků rozpadne. Tato čísla se navíc dlouhodobě drží na podobné úrovni a výrazně neklesají. Za rok 2022 se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) uzavřelo 54 280 sňatků a rozvedlo se 19 846 párů.

Důvodem rozvodů je podle lektorů i fakt, že partneři začnou problém řešit pozdě. „Lidé věří, že vztah funguje sám o sobě, a když ne, tak spolu nemají být. Tak to ale není. Proto jsme začali přemýšlet, jak pomoci párům preventivně mluvit, umět vyjadřovat svoje potřeby, zvládat vztahové rozdíly a ustát je. A ideálně v takové formě, která je navíc intimní a přitom odlehčená a zábavná,“ prozrazuje Eliška Remešová.

Aneta Rasochová Psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku a koučka. Věří, že zdravé a spokojené vztahy – počínaje tím k sobě samým – jsou základním pilířem v našich životech. Ve své praxi se věnuje osobním a vztahovým tématům.

Neoddělitelně se tak předmanželské minimum propojuje s prevencí. „Předmanželská příprava má pozitivní vliv jak na spokojenost, tak na stabilitu vztahu. Nikdy se úplně nepřipravíme na to, co přijde, ale můžeme se připravit na to, jak v určité situaci zareagujeme. A právě v kurzu získají páry dovednosti, které jim k tomu pomohou,“ doplňuje Aneta Rasochová.

Pod dovednostmi si každý pár může představit něco trochu jiného,“ podotýká Remešová. „Cílem kurzu je, aby si každý pár definoval to své. A to může snoubencům pomoci se vstupem do manželství. Právě o tom je společný závazek. Partnerovi tím říkám, že budu chránit naši společnou identitu. To, co jsme si my dva vytvořili, a co je jen naše.“

„Do dovedností, díky kterým nám ve vztahu je dobře, můžeme řadit třeba laskavost, zvídavost, schopnost sebereflexe či opravdové naslouchání a efektivní komunikaci našich potřeb a přání,“ vyjmenovává Aneta Rasochová.

Předmanželské minimum První sebezkušenostní a rozvojový program pro partnery, který se opírá jak o poradenskou a terapeutickou praxi lektorů, tak o ověřené informace z odborných psychologických studií a výzkumů. Zaměří se na: vzájemné poznávaní, efektivní komunikaci potřeb a přání, formování společné identity jako páru

laskavost k sobě i k druhému při řešení konfliktů, prohlubování intimity a rozvíjení sexuální stránky vztahu

praktické aspekty společného života jako jsou domácí práce či starost o děti

vztahy s rodinou a tlaky z okolí, a také na to, jak do partnerského vztahu opakovaně vnášet to, na čem nám skutečně záleží

„Za mě tyto dovednosti představují otevřenost jiným názorům a transparentnost. Je to proces, který neumíme, ale můžeme se ho naučit,“ říká Marek Vozka, který doplňuje, že cílem kurzu není párům diktovat, jak to mají dělat. „My je pouze provedeme procesem.“

Sebepoznání je klíč

Myšlenka celé předmanželské přípravy jde však ještě mnohem dál. Kurz je koncipovaný jako zážitkový a sebezkušenostní. „Klade si za cíl rozvíjet i soběstačnost a jinakost v rámci páru. Je postaven na smysluplně stráveném čase, kde se skrz společný zážitek dozvídáme něco o sobě, rozvíjíme sami sebe, oceňujeme to naše vztahové a zároveň to mé individuální,“ vysvětluje Remešová.

Marek Vozka Kouč, lektor, facilitátor a psychoterapeut ve výcviku. Vede kurzy ve Škole Improvizace, v Gestalt Essence učí budoucí kouče, jak dělat své řemeslo, a také spolupracuje s Open Society Fund.

„Znám sám sebe, své potřeby, hranice i spouštěče. Vím, co mě dráždí a jaká mám zranění, a umím to partnerovi srozumitelně komunikovat,“ vyjmenovává Eliška Remešová a dodává, že kdyby každý z nás odvedl tento kus práce, uměli bychom pak daleko lépe fungovat ve vztazích.

K této problematice vytvořili lektoři kurzu zvláštní blok, který pojmenovali „formování společné identity jako páru“. „V bloku páry proberou, kdo jsme my jako pár, co je pro nás a náš vztah typické, jaké máme rituály, ale také kdo jsme my jako samostatné bytosti v páru. Teprve ve chvíli, kdy jsem vědomá bytost, která zná svoje potřeby a umí je komunikovat, můžu dělat partnera tomu druhému,“ říká Vozka.

„Není to o tom, že někdo přivede partnera, a my ho předěláme. Pokud se má pár vydat na společnou cestu, a má ještě energii a chuť, tak na tom musí pracovat oba,“ uzavírá terapeut a doplňuje další benefit: „Když to budou umět partneři, tak se to pak naučí třeba i jejich děti. Otiskneme to do nich,“ zmiňuje transgenerační přínos předmanželské přípravy.

Velký benefit spatřují zakladatelé také v tom, že celý kurz pořádají ve skupině. „Partneři se nemusí bát, že by museli odkrývat něco intimního před dalšími lidmi. Ale skupinová reflexe nad konkrétním tématem může partnerům přinést nové pohledy a inspiraci. Kolikrát právě v patových situacích, kdy s partnerem hrajeme hru „kdo s koho“, může být třetí alternativa nebo pohled zvenku užitečným řešením A věřím tomu, že mohou vzniknout i silná přátelství, která přetrvají i konec kurzu,“ uvádí Remešová.

Proč zrovna před svatbou?

Předmanželské minimum je koncipované pro páry, které jsou zasnoubené, nebo o svatbě do budoucna uvažují. Také však slouží pro ty, kteří by rádi rozvinuli vztahové dovednosti. Kromě párů v krizi, které potřebují zcela jiný druh terapeutické péče, je program vlastně určen úplně všem.

„Období před svatbou je ale přeci jen takové zvláštní magické období. Lidé plánují svatbu, a vytváří se zvláštní prostor a čas, v němž věří, že zvládnou všechny překážky. Předmanželské minimum se tak stává jakýmsi boosterem motivace. A právě v době, kdy nám je spolu dobře, je dobré vztah posilovat a učit se, jak si to udržet. Partneři cítí lásku a jsou motivovaní jít do společného závazku,“ dodává Remešová.

Je sice možné tato témata otevírat i doma, ne vždy však taková snaha končí úspěchem. Lidé obvykle nevědí, jak o takových věcech mluvit. Na kurzu se to můžou naučit. „Páry kurzem provedeme a vytvoříme pro ně prostor, kde mohou všechna témata šetrně a bezpečně otevřít přes společný zážitek,“ dodává na závěr Remešová.