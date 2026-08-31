Konec pohádky
Vypadalo jako sen. Princ Charles, následník trůnu, si bere kouzelnou šlechtičnu, která jen plaše mrká do kamery. Princezna Diana však postupně získala sebevědomí, využívala svou popularitu a publicitu k prosazení svých charitativních projektů, ale také k vyřizování účtů s královskou rodinou.
Mediální válka, kterou spolu oba manželé vedli prostřednictvím tisku, neprospívala nejen jejich dvěma synům, ale celé monarchii. Od roku 1992 sice žili oficiálně odděleně, ale stále byli manželé.
Dianino vystoupení v rozhovoru pro pořad Panorama, kde doslova zpochybnila, že se Charles dokáže adaptovat na roli krále, krizi ještě vyeskalovalo. V prosinci 1995 pak královna Alžběta II. zaslala oběma dopisy s tím, že v této situaci je „žádoucí“ brzký rozvod. Prostřednictvím palácového tiskového odboru také seznámila se svým stanoviskem veřejnost.
Kdy došlo k rozvodu Charlese a Diany?
Definitivní rozvod proběhl v létě 1996, kdy právní týmy obou manželů dospěly k dohodě. V první fázi rozvodu, která proběhla 15. července 1996, figuroval Charles jako navrhovatel a Diana jako odpůrkyně. Oba však uznali existenci nesmiřitelných rozdílů. Právním základem rozvodu byl potom nenapravitelný rozvrat manželství, doložený jejich více než dvouletým odloučením.
Rozvod královského páru přitom nepředstavoval žádný ceremoniální úkon, zkrátka byl jednou položkou na denním seznamu soudních jednání. Stání trvalo jen několik minut a jeho výsledkem bylo tzv. decree nisi, tedy předběžné rozhodnutí o rozvodu. Místo manželů se ho však účastnily necelé tři desítky novinářů.
|
Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu
28. srpna 1996: Pět minut a dvacet liber za razítko
Ani definitivní rozvodový akt se neodehrál v honosné soudní síni, ale v kanceláři v Somerset House. Podle dobového tisku trvalo vyřízení přibližně pět minut a manželství bylo rozvedeno přesně v 10:27 londýnského času. Poplatek činil 20 liber.
Ani jeden z manželů nebyl přítomen. Charles pobýval tou dobou na hradě Balmoral ve Skotsku s Williamem a Harrym. Diana byla v Londýně a účastnila se oběda English National Ballet, jehož byla patronkou. Reportéři si všimli, že i po rozvodu měla stále na ruce snubní i zásnubní prsten.
Diana po rozvodu:
Anatomie rozpadu jednoho manželství
Problémy ve vztahu Charlese a Diany se začaly objevovat již před svatbou. Nešlo přitom jen o odlišné povahy a zájmy nebo věkový rozdíl. Charles zřejmě nikdy zcela nepřekonal své city ke Camille Shandové, později Parker Bowlesové. Diana bojovala s psychickými problémy a bulimií, těžko se smiřovala s nároky své nové role, životem v hledáčku kamer a současně s manželovou odtažitostí.
1977–1980: Citlivý začátek vztahu
Charles a Diana se poznali v roce 1977 a sblížili v roce 1980. I poté, co se Charles seznámil a sblížil s Dianou, zůstala Camilla jeho nejbližší přítelkyní.
Únor 1981: Nešťastné zásnuby
Při televizním rozhovoru po oznámení zásnub dostali oba otázku, zda jsou zamilovaní. Diana odpověděla „zajisté“, zatímco Charles dodal dnes legendární a často citovanou velmi nešťastně zvolenou větu: „Ať už láska znamená cokoli“. Ta ve své době sice nevzbudila velkou pozornost, ale Dianu podle jejích vlastních slov velmi zasáhla.
Únor 1981 – červenec 1981: Mezi zásnubami a svatbou
Diana se dostává pod enormní tlak médií a později uvedla, že právě v tomto období začala trpět bulimií. Současně stále žárlila na Camillu.
|
Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice
29. července 1981: Svatba století
V katedrále sv. Pavla sledovaly obřad tři tisíce hostů, mezi nimi si Diana všimla i Camilly. Na svatební cestě měl mít Charles s sebou manžetové knoflíčky, které dostal od Camilly a na nichž byly dvě propletená C, což přineslo jeden z prvních velkých manželských konfliktů.
Princ Charles a princezna z Walesu jedou v otevřeném kočáře na nádraží Waterloo, aby zahájili své líbánky v Broadlands. (29. července 1981) Kredit: ČTK / AP / ROB TAGGART
1982: Rostoucí odcizení
Během prvního těhotenství se Diana údajně vrhla ze schodů v Sandringhamu. Později tvrdila, že šlo o volání o pomoc a zoufalou snahu získat Charlesovu pozornost.
1983: Turné po Austrálii a soupeření o pozornost
Během první velké zámořské cesty Diana zastínila Charlese a později to interpretovala tak, že žárlil na přesun zájmu směrem k ní. On sám však měl v dopisech vyjadřovat obavy z tíživého tlaku médií vůči Dianě.
1986 – 1992: Od krize k odděleným životům
Po narození prince Harryho se podle životopisců začalo manželství rozpadat a Charles obnovil svůj milostný vztah s Camillou. Diana později přiznala, že v druhé polovině osmdesátých let navázala vztah s armádním důstojníkem Jamesem Hewittem, to později sama veřejně přiznala.
1992: Soukromá válka se postupně změnila ve veřejnou
V roce 1992 vyšla kniha Andrewa Mortona Diana: Her True Story, která odhalila její problémy s bulimií i rivalitu vůči Camille. Diana popřela, že by na knize spolupracovala, až později vyšlo najevo, že pro Mortona natočila magnetofonové pásky.
|
Milující matka i nešťastná manželka. Princezně Dianě by dnes bylo 65, zemřela tragicky
Prosinec 1992: oficiální rozchod
Premiér John Major přečetl v Dolní sněmovně prohlášení Buckinghamského paláce, že se „princ a princezna z Walesu rozhodli rozejít“ a také že nemají v plánu se rozvést a budou se nadále podílet na výchově synů.
1993: „Camillagate“
Na veřejnost se dostal obsah intimního telefonátu Charlese a Camilly z roku 1989. Skandálu se také říká „Tampon gate“ podle Charlesova výroku, že by rád byl Camilliným tampónem.
1994: Charlesovo televizní přiznání
V televizním dokumentu Jonathana Dimblebyho Charles dostal přímou otázku, zda byl své ženě věrný. Odpověděl, že ano, dokud se manželství nenapravitelně nerozpadlo.
|
Princezně Dianě ohledně nešťastného manželství neporadila ani královna
20. listopadu 1995: Diana v Panoramě
V roce 1995 Diana vystoupila v pořadu Panorama, kde přiznala vlastní vztah s Hewittem, a při otázce na Camillu pronesla jednu z nejznámější vět historie: „V manželství jsme byli tři, takže tam bylo poněkud těsno.“ Uvedla také, že sama nejspíš nikdy nebude královnou a nepřímo zpochybnila i zájem Charlese být králem, což vnímala královská rodina jako přímý útok na důvěryhodnost Charlese jako následníka trůnu.
V roce 2021 však nezávislé vyšetřování zjistilo, že Diana byla do rozhovoru částečně vmanipulována, protože moderátor Martin Bashir použil zfalšované dokumenty, aby se k Dianě přes jejího bratra dostal, a následně přiživoval její obavy z pronásledování. Diana už sama uvažovala o televizním rozhovoru, ale pravděpodobně by jej poskytla jinému důvěryhodnému novináři.
V černé krátké róbě zazářila Diana v roce 1994 poté, co Charles vystoupil v televizi se svým přiznáním. Vžil se pro ni název „šaty pomsty“.
Prosinec 1995: Zásah královny
Alžběta II. doporučila Charlesovi i Dianě, aby se co nejdříve rozvedli. Charles souhlasil, Diana přistoupila na rozvod v únoru 1996.
28. srpna 1996 proběhl oficiální rozvod s tím, že neovlivní Charlesovo místo v následnictví trůnu. Citlivější byla otázka jeho případného nového sňatku, protože anglikánská církev tehdy nový sňatek rozvedených lidí s dosud žijícím bývalým partnerem obecně nepřipouštěla. Pravidla se zmírnila až v roce 2002.
31. srpna 1997 Diana zemřela při autonehodě v Paříži. Bývalý manžel přiletěl pro její tělo a během pohřbu šel se syny za její rakví.
9. dubna 2005 se Charles ve Windsoru oženil s Camillou, která byla rozvedená od roku 1995. Poté dostali požehnání v kapli sv. Jiří.
Viditelně otřesený Charles a Dianiny sestry opouštějí nemocnici Pitié-Salpêtrière, kde Diana zemřela.
|
Celou pravdu o Dianině smrti se zřejmě nedozvíme. Bílý fiat se nikdy nenašel