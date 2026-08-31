Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Před třiceti lety skončilo manželství Diany a Charlese. Rozvod byl oproti svatbě tichý

Zuzana Stiboříková
  11:44
Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996.

Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996. | foto: Reuters

Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996.
Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996.
Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996.
Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996.
67 fotografií
28. srpna 1996 bylo definitivně ukončeno manželství prince Charlese, dnešního krále Karla III., a jeho první manželky Diany. Jejich vztah téměř od začátku provázely problémy a mediální „válku Walesů“ ukončil až zásah královny Alžběty II. Diana získala svobodu, zbýval jí však pouhý rok života.

Konec pohádky

Vypadalo jako sen. Princ Charles, následník trůnu, si bere kouzelnou šlechtičnu, která jen plaše mrká do kamery. Princezna Diana však postupně získala sebevědomí, využívala svou popularitu a publicitu k prosazení svých charitativních projektů, ale také k vyřizování účtů s královskou rodinou.

Mediální válka, kterou spolu oba manželé vedli prostřednictvím tisku, neprospívala nejen jejich dvěma synům, ale celé monarchii. Od roku 1992 sice žili oficiálně odděleně, ale stále byli manželé.

Dianino vystoupení v rozhovoru pro pořad Panorama, kde doslova zpochybnila, že se Charles dokáže adaptovat na roli krále, krizi ještě vyeskalovalo. V prosinci 1995 pak královna Alžběta II. zaslala oběma dopisy s tím, že v této situaci je „žádoucí“ brzký rozvod. Prostřednictvím palácového tiskového odboru také seznámila se svým stanoviskem veřejnost.

Princezna Diana během televizního rozhovoru s Martinem Bashirem pro BBC v listopadu 1995.

Britský tisk píšící o rozvodu prince Charlese a princezny Diany (Londýn, 21. prosince 1995)

Kdy došlo k rozvodu Charlese a Diany?

Definitivní rozvod proběhl v létě 1996, kdy právní týmy obou manželů dospěly k dohodě. V první fázi rozvodu, která proběhla 15. července 1996, figuroval Charles jako navrhovatel a Diana jako odpůrkyně. Oba však uznali existenci nesmiřitelných rozdílů. Právním základem rozvodu byl potom nenapravitelný rozvrat manželství, doložený jejich více než dvouletým odloučením.

Rozvod královského páru přitom nepředstavoval žádný ceremoniální úkon, zkrátka byl jednou položkou na denním seznamu soudních jednání. Stání trvalo jen několik minut a jeho výsledkem bylo tzv. decree nisi, tedy předběžné rozhodnutí o rozvodu. Místo manželů se ho však účastnily necelé tři desítky novinářů.

Proč si Charles bral Dianu, když miloval jinou? Camilla měla jednu zásadní chybu

28. srpna 1996: Pět minut a dvacet liber za razítko

Ani definitivní rozvodový akt se neodehrál v honosné soudní síni, ale v kanceláři v Somerset House. Podle dobového tisku trvalo vyřízení přibližně pět minut a manželství bylo rozvedeno přesně v 10:27 londýnského času. Poplatek činil 20 liber.

Ani jeden z manželů nebyl přítomen. Charles pobýval tou dobou na hradě Balmoral ve Skotsku s Williamem a Harrym. Diana byla v Londýně a účastnila se oběda English National Ballet, jehož byla patronkou. Reportéři si všimli, že i po rozvodu měla stále na ruce snubní i zásnubní prsten.

Diana po rozvodu:

  • Přišla o titul Její královská výsost.
  • Zůstala princeznou z Walesu.
  • Nadále bydlela v Kensingtonském paláci.
  • S Charlesem měli nadále společnou odpovědnost za syny.
  • Dobový tisk odhadoval jednorázové vyrovnání na zhruba 15–17 milionů liber.

Anatomie rozpadu jednoho manželství

Problémy ve vztahu Charlese a Diany se začaly objevovat již před svatbou. Nešlo přitom jen o odlišné povahy a zájmy nebo věkový rozdíl. Charles zřejmě nikdy zcela nepřekonal své city ke Camille Shandové, později Parker Bowlesové. Diana bojovala s psychickými problémy a bulimií, těžko se smiřovala s nároky své nové role, životem v hledáčku kamer a současně s manželovou odtažitostí.

Lady Diana Spencerová a britský princ Charles se zasnoubili 24. února 1981.
Oficiální portrét Charlese a Diany pořízený v jejich svatební den, 29. července 1981.
Královská svatba: britský princ Charles a Diana Spencerová se vzali 29. července 1981.
Britský princ Charles a Diana Spencerová se vzali 29. července 1981.
Prince Charles a princezna Diana na balkonu Buckinghamského paláce po svatebním obřadu v Katedrále sv. Pavla (Londýn, 29. června 1981)
67 fotografií

1977–1980: Citlivý začátek vztahu

Charles a Diana se poznali v roce 1977 a sblížili v roce 1980. I poté, co se Charles seznámil a sblížil s Dianou, zůstala Camilla jeho nejbližší přítelkyní.

Únor 1981: Nešťastné zásnuby

Při televizním rozhovoru po oznámení zásnub dostali oba otázku, zda jsou zamilovaní. Diana odpověděla „zajisté“, zatímco Charles dodal dnes legendární a často citovanou velmi nešťastně zvolenou větu: „Ať už láska znamená cokoli“. Ta ve své době sice nevzbudila velkou pozornost, ale Dianu podle jejích vlastních slov velmi zasáhla.

Únor 1981 – červenec 1981: Mezi zásnubami a svatbou

Diana se dostává pod enormní tlak médií a později uvedla, že právě v tomto období začala trpět bulimií. Současně stále žárlila na Camillu.

Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice

29. července 1981: Svatba století

V katedrále sv. Pavla sledovaly obřad tři tisíce hostů, mezi nimi si Diana všimla i Camilly. Na svatební cestě měl mít Charles s sebou manžetové knoflíčky, které dostal od Camilly a na nichž byly dvě propletená C, což přineslo jeden z prvních velkých manželských konfliktů.

Princ Charles a princezna z Walesu jedou v otevřeném kočáře na nádraží Waterloo, aby zahájili své líbánky v Broadlands. (29. července 1981) Kredit: ČTK / AP / ROB TAGGART

Princ Charles a Diana, princezna z Walesu, na svatební cestě v Balmoralu, 1981, Kredit: John Scott / Camerapress / Profimedia

1982: Rostoucí odcizení

Během prvního těhotenství se Diana údajně vrhla ze schodů v Sandringhamu. Později tvrdila, že šlo o volání o pomoc a zoufalou snahu získat Charlesovu pozornost.

1983: Turné po Austrálii a soupeření o pozornost

Během první velké zámořské cesty Diana zastínila Charlese a později to interpretovala tak, že žárlil na přesun zájmu směrem k ní. On sám však měl v dopisech vyjadřovat obavy z tíživého tlaku médií vůči Dianě.

1986 – 1992: Od krize k odděleným životům

Po narození prince Harryho se podle životopisců začalo manželství rozpadat a Charles obnovil svůj milostný vztah s Camillou. Diana později přiznala, že v druhé polovině osmdesátých let navázala vztah s armádním důstojníkem Jamesem Hewittem, to později sama veřejně přiznala.

Princ Charles a princezna Diana v roce 1985, Kredit: - / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Princ Charles, princezna Diana, princ Harry a princ William (Tresco, 1. června 1989)

1992: Soukromá válka se postupně změnila ve veřejnou

V roce 1992 vyšla kniha Andrewa Mortona Diana: Her True Story, která odhalila její problémy s bulimií i rivalitu vůči Camille. Diana popřela, že by na knize spolupracovala, až později vyšlo najevo, že pro Mortona natočila magnetofonové pásky.

Milující matka i nešťastná manželka. Princezně Dianě by dnes bylo 65, zemřela tragicky

Prosinec 1992: oficiální rozchod

Premiér John Major přečetl v Dolní sněmovně prohlášení Buckinghamského paláce, že se „princ a princezna z Walesu rozhodli rozejít“ a také že nemají v plánu se rozvést a budou se nadále podílet na výchově synů.

Princezna Diana na slavném snímku Anwara Husseina, když sama usedla před Tádž Mahalem, což média interpretovala jako symbol její osamělosti (11. února 1992).

1993: „Camillagate“

Na veřejnost se dostal obsah intimního telefonátu Charlese a Camilly z roku 1989. Skandálu se také říká „Tampon gate“ podle Charlesova výroku, že by rád byl Camilliným tampónem.

1994: Charlesovo televizní přiznání

V televizním dokumentu Jonathana Dimblebyho Charles dostal přímou otázku, zda byl své ženě věrný. Odpověděl, že ano, dokud se manželství nenapravitelně nerozpadlo.

Princezně Dianě ohledně nešťastného manželství neporadila ani královna

20. listopadu 1995: Diana v Panoramě

V roce 1995 Diana vystoupila v pořadu Panorama, kde přiznala vlastní vztah s Hewittem, a při otázce na Camillu pronesla jednu z nejznámější vět historie: „V manželství jsme byli tři, takže tam bylo poněkud těsno.“ Uvedla také, že sama nejspíš nikdy nebude královnou a nepřímo zpochybnila i zájem Charlese být králem, což vnímala královská rodina jako přímý útok na důvěryhodnost Charlese jako následníka trůnu.

V roce 2021 však nezávislé vyšetřování zjistilo, že Diana byla do rozhovoru částečně vmanipulována, protože moderátor Martin Bashir použil zfalšované dokumenty, aby se k Dianě přes jejího bratra dostal, a následně přiživoval její obavy z pronásledování. Diana už sama uvažovala o televizním rozhovoru, ale pravděpodobně by jej poskytla jinému důvěryhodnému novináři.

V černé krátké róbě zazářila Diana v roce 1994 poté, co Charles vystoupil v televizi se svým přiznáním. Vžil se pro ni název „šaty pomsty“.

Princezna Diana na titulních stranách britských novin po rozhovoru v pořadu Panorama (21. listopadu 1995)

Prosinec 1995: Zásah královny

Alžběta II. doporučila Charlesovi i Dianě, aby se co nejdříve rozvedli. Charles souhlasil, Diana přistoupila na rozvod v únoru 1996.

28. srpna 1996 proběhl oficiální rozvod s tím, že neovlivní Charlesovo místo v následnictví trůnu. Citlivější byla otázka jeho případného nového sňatku, protože anglikánská církev tehdy nový sňatek rozvedených lidí s dosud žijícím bývalým partnerem obecně nepřipouštěla. Pravidla se zmírnila až v roce 2002.

31. srpna 1997 Diana zemřela při autonehodě v Paříži. Bývalý manžel přiletěl pro její tělo a během pohřbu šel se syny za její rakví.

9. dubna 2005 se Charles ve Windsoru oženil s Camillou, která byla rozvedená od roku 1995. Poté dostali požehnání v kapli sv. Jiří.

Viditelně otřesený Charles a Dianiny sestry opouštějí nemocnici Pitié-Salpêtrière, kde Diana zemřela.

Princ Charles a vévodkyně Camilla se vzali ve Windsoru 9. dubna 2005.

Celou pravdu o Dianině smrti se zřejmě nedozvíme. Bílý fiat se nikdy nenašel
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát.

Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou

Dokonalé tělo slavné moderátorky.

Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...

KVÍZ: Lidské tělo pod lupou: Kolik zajímavostí o něm znáte?

Ilustrační fotografie

Lidské tělo skrývá spoustu překvapivých funkcí, zvláštností i rekordů. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v anatomii a fungování vlastního organismu. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 3. 9....

Před třiceti lety skončilo manželství Diany a Charlese. Rozvod byl oproti svatbě tichý

Král Karel III., tehdy princ Charles, a princezna Diana žili odděleně od roku 1992. Tichý rozvod proběhl 28. srpna 1996.

28. srpna 1996 bylo definitivně ukončeno manželství prince Charlese, dnešního krále Karla III., a jeho první manželky Diany. Jejich vztah téměř od začátku provázely problémy a mediální „válku Walesů“...

31. srpna 2026  11:44

Ženu roky trávila vlastní matka, přežila jen zázrakem

Karen si prožila za svůj život neskutečná muka jen kvůli vlastní matce.

Karen Teasdalová je dnes dospělou ženou s vlastní rodinou. Nechybělo však málo a nemusela se dožít ani osmnáctých narozenin. Její dnes již zesnulá matka Isobel Teasdalová se ji totiž pokusila zabít...

31. srpna 2026  10:51

Bez Instagramu jsou šťastnější. Které hollywoodské hvězdy sítě odmítají

Nemají sociální sítě a určitě jsou šťastnější.

Podívejte se do galerie, které slavné hvězdy se nechtěly zatěžovat závislostí na sociálních sítích a raději zvolily život bez nich. Nemají profily na Instagramu a jsou podle svých slov mnohem...

31. srpna 2026  8:35

Bigmac a hranolky pálíte tak 90 minut. Sport není pozvánka do mekáče

hubnutí fastfood

Odmakáte hodinu ve fitku a hodinky ukážou 400 spálených kilokalorií. Číslo vypadá přesvědčivě, jenže chytré hodinky výdej energie neměří, jen odhadují. A tak snadno, jako podceníme kalorie na talíři,...

31. srpna 2026

Horoskop na první zářijový týden: Koho čeká láska a víc peněz

Ilustrační snímek

Začátek září přinese změny, důležitá rozhodnutí i nové příležitosti. Některá znamení si polepší v práci a financích, jiná čeká překvapení v soukromí nebo šance na novou lásku. Přečtěte si horoskop na...

31. srpna 2026

Ať je to baví. Děti ke sportu příliš nenuťte, motivujte je vlastním pohybem

Ilustrační snímek

Dnešní děti často nemají vztah ke sportu. Jak tuto nepříjemnou skutečnost změnit? Najděte pro ně vhodnou pozitivní motivaci a zbytečně na ně netlačte, radí lektorka z institutu Pohyb dětem Marie...

31. srpna 2026

Nejlepší kámoška pro každý sport. Podprsenku vybírejte podle druhu pohybu

Ilustrační snímek

Najít padnoucí sportovní podprsenku není otázkou štěstí, ale správné volby. Zeptali jsme se odbornice, jak si vybrat tu pravou. jak nad výběrem uvažovat, poradila brafitterka Astratexu Zdeňka...

31. srpna 2026

Ženy mají řadu superschopností a riskují chytřeji, míní Kateřina Havrlant

Podnikatelka a investorka Kateřina Havrlant

Měla práci snů a svět technologií jí ležel u nohou. Pak ale přišlo vyčerpání a otázka, jestli úspěch znamená být pořád v běhu. Podnikatelka a investorka Kateřina Havrlant vyměnila zlatou klec za...

31. srpna 2026

Dříč Kozoroh a citlivá Ryba. Co váš školák potřebuje k úspěchu podle znamení

ilustrační snímek

Zajímá vás, jestli váš školák může vytěžit něco dobrého ze svého slunečního znamení? Rozhodně ano, ale jak to tak bývá, má to i své stinné stránky. Prozradíme vám, kdy ho chválit a kdy nechat dělat...

31. srpna 2026

Nadávání jako lék? Pomáhá od stresu i bolesti, ale může i ubližovat

Ilustrační fotografie

Ujede vám při bolesti, vzteku nebo za volantem sprosté slovo? Nemusíte se za něj pokaždé stydět. Nadávání totiž může fungovat jako ventil, zmírnit stres a bolest, a dokonce sbližovat lidi. Všechno má...

31. srpna 2026

Život Rosamunde Pilcherové: své děti láskou nezahrnovala, kouřila až 90 cigaret denně

Premium
Rosamunde Pilcherová psala romantické příběhy, sama byla pragmatička.

Jméno britské spisovatelky Rosamunde Pilcherové je téměř synonymem pro romantickou červenou knihovnu. Jejích zamilovaných knížek se prodalo kolem šedesáti milionů výtisků. Ona sama ale brala život...

30. srpna 2026

Ženu pálila žáha, ve skutečnosti šlo o vážnou nemoc

Pálila ji žáha, ale za jejími potížemi bylo něco mnohem vážnějšího.

Victoria Rodwellová byla ještě před časem energická žena, která překonávala osobní rekordy a sport byl její největší vášní stejně jako práce profesorky. Pak začala mít problémy s polykáním a pálením...

30. srpna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.