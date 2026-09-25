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Před 15 lety zemřela Wangari Maathaiová. Zbili ji, pak dostala Nobelovu cenu

Tereza Hrabinová
  4:00

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Wangari Maathaiová založila v roce 1977 keňské Hnutí zeleného pásu. Do sázení stromů zapojila tisíce žen a propojila ochranu přírody s bojem proti chudobě, korupci a nedemokratické vládě. | foto: Evelyn Hockstein / Polaris / ProfimediaProfimedia.cz

Když Wangari Maathaiová v sedmdesátých letech naslouchala keňským venkovankám, slýchala stále stejné problémy. Vysychaly potoky, půda ztrácela úrodnost a ženy musely chodit stále dál pro dřevo. Řešení přitom působilo jednoduše: začít sázet stromy.

V roce 1977 proto Maathaiová pod záštitou keňské Národní rady žen založila Green Belt Movement neboli Hnutí zeleného pásu. Ženy pěstovaly sazenice ve vlastních školkách a za stromy, které se ujaly, dostávaly odměnu.

Hnutí tak nejen obnovovalo krajinu, ale ženám přinášelo také příjem a větší samostatnost. Sázení stromů se postupně propojilo s bojem proti chudobě, korupci, zabírání veřejné půdy i nedemokratické vládě.

Stromy pomáhaly zadržovat vodu, chránily půdu před erozí a poskytovaly palivo či potraviny. Zároveň lidem ukazovaly, že mohou sami měnit prostředí, ve kterém žijí. Hnutí od svého vzniku vysadilo v Keni přes padesát milionů stromů.

Wangari Maathaiová

Keňská bioložka, ekologická aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Wangari...
  • Narodila se: 1. dubna 1940, Nyeri, Keňa
  • Zemřela: 25. září 2011, Nairobi, Keňa
  • Povolání: bioložka, vysokoškolská pedagožka, politička a aktivistka
  • Hnutí: Green Belt Movement, založené v roce 1977
  • Nobelova cena míru: 2004
  • Historické prvenství: první africká žena oceněná Nobelovou cenou míru
  • Hlavní témata: ochrana lesů, postavení žen, demokracie a lidská práva

První doktorka ve východní a střední Africe

Wangari Muta Maathaiová se narodila 1. dubna 1940 poblíž keňského města Nyeri. Studovala biologii ve Spojených státech, magisterský titul získala na Pittsburské univerzitě a po návratu do Keni pokračovala ve studiu na Univerzitě v Nairobi.

V roce 1971 dokončila doktorát z veterinární anatomie. Stala se první ženou ve východní a střední Africe, která získala doktorský titul. Později vedla univerzitní katedru a působila jako docentka. Také v těchto funkcích patřila mezi první ženy v regionu.

Akademická kariéra jí však nestačila. Stále zřetelněji viděla souvislost mezi ničením přírody, chudobou a politickým systémem. Pokud státní představitelé rozdávali lesy a veřejnou půdu svým spojencům, nestačilo podle ní pouze vysadit nové stromky. Bylo nutné postavit se také těm, kteří o krajině rozhodovali.

Život Wangari Maathaiové
RokUdálost
1940Narodila se poblíž keňského města Nyeri
1971Jako první žena ve východní a střední Africe získala doktorát
1977Založila Green Belt Movement
1989Postavila se plánované výstavbě v Uhuru Parku v Nairobi
1992Policie ji při protestu za politické vězně zbila do bezvědomí
1999Byla napadena při obraně lesa Karura
2002Byla zvolena do keňského parlamentu
2004Jako první africká žena získala Nobelovu cenu míru
2011Zemřela 25. září v Nairobi ve věku 71 let
2026Od její smrti uplyne 15 let

Proti čemu Wangari Maathaiová bojovala

  • Zachránila Uhuru Park před výstavbou: V roce 1989 podpořila vláda prezidenta Daniela arapa Moie plán na vybudování rozsáhlého komplexu s přibližně šedesátipatrovou věží v Uhuru Parku v centru Nairobi. Maathaiová psala úřadům, zahraničním diplomatům i mezinárodním organizacím a varovala před zničením jedné z nejvýznamnějších zelených ploch metropole.
  • Čelila urážkám režimu: Představitelé vlády ji veřejně označovali za pomatenou ženu, která nerespektuje své místo ve společnosti. Protesty ale získaly mezinárodní pozornost, investoři od projektu ustoupili a Uhuru Park zůstal zachován. Spor zároveň ukázal, že ochrana městské zeleně může narušit finanční a mocenské zájmy lidí napojených na vládu.
  • Postavila se za politické vězně: V roce 1992 se připojila k matkám politických vězňů, které v Uhuru Parku zahájily hladovku. Na místě označovaném jako Freedom Corner požadovaly propuštění svých synů.
  • Policie ji zbila do bezvědomí: Dne 3. března 1992 policie proti protestujícím zasáhla. Maathaiová a několik dalších lidí utrpěli zranění a skončili v nemocnici. Přesto protest pokračoval a političtí vězni byli později propuštěni.
  • Bránila les Karura: Rozsáhlému městskému lesu na severu Nairobi v 90. letech hrozilo, že jeho části připadnou soukromým developerům a lidem napojeným na politickou moc. Protesty vedené Maathaiovou pomohly případ dostat do centra veřejné pozornosti a přispěly k ochraně lesa.
  • Při protestu utrpěla zranění hlavy: Dne 8. ledna 1999 vedla pokojný protest proti rozdělování pozemků v lese Karura. Když se účastníci pokusili vysadit stromky, napadli je příslušníci ostrahy. Maathaiová musela vyhledat ošetření a násilné rozehnání demonstrace odsoudila také organizace Amnesty International.

Keňská aktivistka Wangari Maathaiová čelila kvůli obraně veřejné zeleně, lidských práv a politických vězňů zatýkání i násilí. V roce 2004 se stala první africkou ženou oceněnou Nobelovou cenou míru.

Nobelova cena nejen za ochranu přírody

V roce 2002 byla Maathaiová zvolena do keňského parlamentu, ve svém obvodu získala 98 procent hlasů. Následně působila jako náměstkyně ministra životního prostředí a přírodních zdrojů.

O dva roky později se stala první africkou ženou s Nobelovou cenou míru. Výbor ji ocenil za přínos k udržitelnému rozvoji, demokracii a míru. Poprvé tak cenu získal člověk především za ekologickou činnost. Ocenění zároveň zdůraznilo souvislost mezi ničením přírody, chudobou a ozbrojenými konflikty.

Zemřela v Nairobi ve věku 71 let

Wangari Maathaiová zemřela 25. září 2011 v nemocnici v Nairobi na rakovinu vaječníků. Bylo jí 71 let. Zanechala po sobě tři děti a organizaci, která v její práci pokračuje dodnes.

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