V roce 1977 proto Maathaiová pod záštitou keňské Národní rady žen založila Green Belt Movement neboli Hnutí zeleného pásu. Ženy pěstovaly sazenice ve vlastních školkách a za stromy, které se ujaly, dostávaly odměnu.
Hnutí tak nejen obnovovalo krajinu, ale ženám přinášelo také příjem a větší samostatnost. Sázení stromů se postupně propojilo s bojem proti chudobě, korupci, zabírání veřejné půdy i nedemokratické vládě.
Stromy pomáhaly zadržovat vodu, chránily půdu před erozí a poskytovaly palivo či potraviny. Zároveň lidem ukazovaly, že mohou sami měnit prostředí, ve kterém žijí. Hnutí od svého vzniku vysadilo v Keni přes padesát milionů stromů.
Wangari Maathaiová
První doktorka ve východní a střední Africe
Wangari Muta Maathaiová se narodila 1. dubna 1940 poblíž keňského města Nyeri. Studovala biologii ve Spojených státech, magisterský titul získala na Pittsburské univerzitě a po návratu do Keni pokračovala ve studiu na Univerzitě v Nairobi.
V roce 1971 dokončila doktorát z veterinární anatomie. Stala se první ženou ve východní a střední Africe, která získala doktorský titul. Později vedla univerzitní katedru a působila jako docentka. Také v těchto funkcích patřila mezi první ženy v regionu.
Akademická kariéra jí však nestačila. Stále zřetelněji viděla souvislost mezi ničením přírody, chudobou a politickým systémem. Pokud státní představitelé rozdávali lesy a veřejnou půdu svým spojencům, nestačilo podle ní pouze vysadit nové stromky. Bylo nutné postavit se také těm, kteří o krajině rozhodovali.
|Rok
|Událost
|1940
|Narodila se poblíž keňského města Nyeri
|1971
|Jako první žena ve východní a střední Africe získala doktorát
|1977
|Založila Green Belt Movement
|1989
|Postavila se plánované výstavbě v Uhuru Parku v Nairobi
|1992
|Policie ji při protestu za politické vězně zbila do bezvědomí
|1999
|Byla napadena při obraně lesa Karura
|2002
|Byla zvolena do keňského parlamentu
|2004
|Jako první africká žena získala Nobelovu cenu míru
|2011
|Zemřela 25. září v Nairobi ve věku 71 let
|2026
|Od její smrti uplyne 15 let
Proti čemu Wangari Maathaiová bojovala
- Zachránila Uhuru Park před výstavbou: V roce 1989 podpořila vláda prezidenta Daniela arapa Moie plán na vybudování rozsáhlého komplexu s přibližně šedesátipatrovou věží v Uhuru Parku v centru Nairobi. Maathaiová psala úřadům, zahraničním diplomatům i mezinárodním organizacím a varovala před zničením jedné z nejvýznamnějších zelených ploch metropole.
- Čelila urážkám režimu: Představitelé vlády ji veřejně označovali za pomatenou ženu, která nerespektuje své místo ve společnosti. Protesty ale získaly mezinárodní pozornost, investoři od projektu ustoupili a Uhuru Park zůstal zachován. Spor zároveň ukázal, že ochrana městské zeleně může narušit finanční a mocenské zájmy lidí napojených na vládu.
- Postavila se za politické vězně: V roce 1992 se připojila k matkám politických vězňů, které v Uhuru Parku zahájily hladovku. Na místě označovaném jako Freedom Corner požadovaly propuštění svých synů.
- Policie ji zbila do bezvědomí: Dne 3. března 1992 policie proti protestujícím zasáhla. Maathaiová a několik dalších lidí utrpěli zranění a skončili v nemocnici. Přesto protest pokračoval a političtí vězni byli později propuštěni.
- Bránila les Karura: Rozsáhlému městskému lesu na severu Nairobi v 90. letech hrozilo, že jeho části připadnou soukromým developerům a lidem napojeným na politickou moc. Protesty vedené Maathaiovou pomohly případ dostat do centra veřejné pozornosti a přispěly k ochraně lesa.
- Při protestu utrpěla zranění hlavy: Dne 8. ledna 1999 vedla pokojný protest proti rozdělování pozemků v lese Karura. Když se účastníci pokusili vysadit stromky, napadli je příslušníci ostrahy. Maathaiová musela vyhledat ošetření a násilné rozehnání demonstrace odsoudila také organizace Amnesty International.
Nobelova cena nejen za ochranu přírody
V roce 2002 byla Maathaiová zvolena do keňského parlamentu, ve svém obvodu získala 98 procent hlasů. Následně působila jako náměstkyně ministra životního prostředí a přírodních zdrojů.
O dva roky později se stala první africkou ženou s Nobelovou cenou míru. Výbor ji ocenil za přínos k udržitelnému rozvoji, demokracii a míru. Poprvé tak cenu získal člověk především za ekologickou činnost. Ocenění zároveň zdůraznilo souvislost mezi ničením přírody, chudobou a ozbrojenými konflikty.
Zemřela v Nairobi ve věku 71 let
Wangari Maathaiová zemřela 25. září 2011 v nemocnici v Nairobi na rakovinu vaječníků. Bylo jí 71 let. Zanechala po sobě tři děti a organizaci, která v její práci pokračuje dodnes.
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