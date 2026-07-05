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Přebalování bylo snadné, teď syna hlídám pomocí rolničky, líčí nevidomá maminka

Anna Bortlová
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Šarlota Polášková s manželem, který je stejně jako ona nevidomý, vychovávají dvouletého syna. „Myslím, že jsme někdy akčnější než jiní rodiče,“ říká. | foto: Anna Kovačič/koláž iDNES.cz

Až budete na hřišti se svým dítětem, zavřete oči. Jak dlouho to ve tmě vydržíte? Pro Šarlotu Poláškovou je to každodenní realita. S manželem, který je stejně jako ona nevidomý, vychovávají dvouletého syna. „Myslím, že jsme někdy akčnější než jiní rodiče,“ říká a popisuje, jak se společně koupají v rybníce nebo sestavují počítač.

„Blonďák s dlouhatánskými řasami. Když jsem si ho v porodnici poprvé pochovala, překvapilo mě, jakou měl jemňounkou kůži. Když jsem ho hladila po hlavičce, připadalo mi, že místo vlásků má bramborovou kaši – takovou tu jemnou, sametovou. Měl úplně tenoučká ouška, jako z papíru. A voněl po ovocném čaji,“ popisuje mi Šarlota Polášková svého dvouletého syna. Vzhledem k tomu, že skoro vůbec nevidí, vnímá ho doslova všemi smysly.

Když mě nechala chlapce třikrát převléknout a dívala se, jak to zvládám, úplně mě to rozsekalo. Odcházela jsem s pláčem a vyděšeně jsem volala manželovi, že na nás určitě pošle OSPOD.

Šarlota Polášková

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