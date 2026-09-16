Pravidlo, které se rozšířilo hlavně díky TikToku, doporučuje párům vyrazit každých sedm dní na rande, jednou za sedm týdnů strávit společně noc mimo domov a každých sedm měsíců jet na dovolenou. Na sociálních sítích se v poslední době toto pravidlo šíří jako jednoduchý návod, jak si i v dlouhodobém vztahu pravidelně udělat čas jeden na druhého.
Myšlenka je jednoduchá: i po letech si zachovat pocit, že spolu stále chodíte na rande, nenechat vztah sklouznout do rutiny a mít se společně na co těšit. Ačkoli se může zdát, že jde o dobrý způsob, jak o vztah pravidelně pečovat, odborníci varují, že toto pravidlo může přinášet další stres – například tím, že ze vztahu vytlačuje spontánnost. V horším případě pak jen zakryje problémy, které ve vztahu už dávno existují.
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Ve vztahu nerozhodují velká gesta, ale těchto pět zdánlivých maličkostí
Steven Buchwald, výkonný ředitel poradny Manhattan Mental Health Counseling, párům doporučuje, aby pravidlo 777 nebraly jako pevně daný plán, který musí za každou cenu plnit, ani jako měřítko toho, jestli jejich vztah funguje dobře.
Na co si zejména dát pozor?