Píšete víc zprávy, nebo voláte?
Určitě častěji telefonuju, zprávy moc nepíšu, to už raději nahrávám hlasovky. Hodně jezdím autem a čas za volantem ráda využívám k vyřizování hovorů. Telefonáty přijímám dokonce i na motorce. Má to jen jednu nevýhodu – dokud se mi „v helmě“ nepředstaví, nevím, kdo volá. Ale jinak se mi na motorce komunikuje asi nejlépe, jsem koncentrovaná i relaxovaná zároveň. Sluchátka mám občas nasazená i doma a telefonováním doplňuju některé činnosti.
Vaše firma učí pracovníky ostatních společností správně telefonovat, aby díky hovorům získali víc klientů. Jak moc je tento styl obchodní komunikace v dnešní době populární?
Vidíme, že od něj spousta firem ustupuje, zákazníky raději oslovují prostřednictvím sociálních sítí. Což vnímáme jako pozitivní, protože je pro nás tím pádem snazší se klientům dovolat. Telefonování má výhodu v tom, že se se zákazníky spojíte velmi rychle a navíc máte okamžitou zpětnou vazbu. I když tento způsob komunikace už nemusí být pro někoho tak trendy jako dřív, výsledky hovoří jasně. V rámci sta oslovených kontaktů lze domluvit pět až třicet relevantních obchodních schůzek přímo s kompetentní osobou.
Volat v Praze před devátou je sprosté slovo, zatímco na Moravě vám po třetí hodině zvedne telefon jen málokdo.