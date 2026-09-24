Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Manželé slaví osmdesát let spolu. Jejich láska začala během války

Autor:
  8:39
Ray Booth

Ray Booth | foto: Profimedia.cz

Ray Booth
Ray Booth
Ray Booth
Ray Booth
5 fotografií
Ray Booth oslavil 102. narozeniny a jeho manželka Win je jen o rok mladší. Společně už jdou životem osmdesát let a stále se milují. Jsou spolu už od druhé světové války a mají jen jednu dceru. Lásky a elánu mají podle svých vlastích slov stále na rozdávání. A mají i recept na dokonalé manželství.

Seznámili se během druhé světové války, když Ray sloužil coby příslušník britského Královského letectva (Royal Air Force) v Kanadě. Jeho kolegou byl i Winin bratr, který je na dálku seznámil. Díky tomuto propojení si začali dopisovat. Na každý dopis se oba nesmírně těšili a všechny si ukládali a dodnes si je společně předčítají. Jelikož zuřila válka, měli strach, zda se ještě setkají, spousta jejich příbuzných z řad mužů padla. Na jejich svatbě v roce 1946 se tak sešly především ženy.

Ray Booth
Ray Booth
Ray Booth
Ray Booth
5 fotografií

„Na naší svatební fotografii to vypadá, jako bychom měli v rodině hlavně ženy. Za vším ale stála válka. A já jsem byl rád, že jsem se mohl vrátit domů za svou láskou. Byla to pro mě ta největší odměna,“ uvedl Ray.

A jaký je recept na spokojené manželství? Win svého muže vždy zahrnovala láskou a podporovala ho. Nikdy mu nic nevymlouvala a nechala ho, aby si na to přišel sám. Zbytečně se s ním nehádala, ale myslela si své. A Ray? „Já jsem prostě dělal, co mi řekli. A vyplatilo se to,“ smál se.

Zvláštní bylo i první setkání s rodiči. Připadalo jim, že je to příliš formální a je tam málo humoru. Tak začala po sobě zamilovaná dvojice házet želé. Rodina z toho byla tak v šoku, že to odbouralo veškerý stud a nakonec se začali smát všichni. „Všem bylo hned jasné, že k sobě patříme. Protože se potkali dva blázni,“ smála se dvojice.

Poštěstilo se jim mít jen jednu dceru a díky ní mají jedno vnouče. Pravnoučata zatím nemají, ale věří, že se jich ještě dočkají. „Máme okolo sebe velkou rodinu. Je to rodina divadelní, která je s námi v ochotnickém divadle. Nemusíte mít pokrevní rodinu, důležité je, abyste se obklopovali lidmi, vedle kterých je vám opravdu dobře,“ dodali manželé pro Independent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...

Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla...

Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu

Hvězdy seriálu Sanitka

Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...

Ráno, nebo večer? Kdy je nejlepší čas na sprchu a proč na něm záleží

ilustrační snímek

Sprchujete se hned po probuzení, nebo si očistu necháváte až na večer? Možná je to jen zvyk, denní doba ovšem může ovlivnit, co vám sprcha přinese. Záleží navíc i na teplotě vody, délce sprchování a...

Dopřejte pleti jednoduchý podzimní refresh. Vrátí jí šťávu a rozzáří ji

Ilustrační snímek

Podepsaly se na vás žhavé letní měsíce i jinak než opálením? Pokožka může být po prázdninách sušší, hrubší a najednou jsou vidět i vrásky, kterých byste si jinak nevšimli. Co s tím?

24. září 2026

Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy

Pletenina je krásná sama o sobě, ale i v kombinaci s dalšími kousky ze stejné...

Chladná rána už si žádají své. Na kabát to ještě není, ale svetřík se hodit může. Jaké jsou letošní podzimní trendy, které vám pomohou zkrotit vrtkavé počasí?

24. září 2026

Zpět k přírodě. Tyto celebrity si nechaly odstranit prsní implantáty

ilustrační snímek

Ňadra dmoucí? Děkuji, už nechci. Jsou to právě celebrity, které určují módní trendy a přibývá těch, které odkládají prsní implantáty. Některé se vracejí k přirozenosti, jiné napravují své špatné...

24. září 2026

Úzkostných dětí přibývá. Psycholog radí, kdy už zpozornět

Ilustrační fotografie

Bolí ho břicho, nechce do školy nebo se náhle uzavírá do sebe. Dětská úzkost může mít řadu podob, které rodiče snadno přehlédnou. Psycholog vysvětluje, kdy už je dobré zpozornět.

24. září 2026

KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří

Čeština patří mezi složitější jazyky. Může za to ohýbání jazyka pomocí...

Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...

vydáno 24. září 2026

S Crohnovou chorobou na Everest. Zjistila jsem, že bolest lze přetavit v sílu, říká

Premium
Monika Benešová

Monika Benešová onemocněla Crohnovou chorobou a jeden čas pro ni byla výzvou i obyčejná cesta metrem. Přesto si vytyčila daleko větší cíle – přešla Pacifickou hřebenovku, vystoupila na Mount Everest....

23. září 2026

Halušky s kysaným zelím a uzeným masem: Recept s křupavou cibulkou

Halušky s kysaným zelím a uzeným masem
Recept

Střední

70 min

Bramborové halušky tentokrát spojíme s pomalu dušeným kysaným zelím a opečeným uzeným masem. K nim...

Miliony sledujících a pohádkový úspěch. Kráska vybudovala kosmetické impérium

Kráska, která nedá mužům spát

Negin Mirsalehi je jednou z nejúspěšnějších světových beauty a módních influencerek, podnikatelek a digitálních tvůrkyň. Proslavila se nejen svým ikonickým stylem a hustými dlouhými vlasy, ale...

23. září 2026  8:22

Madla lásky sklapovačkami nespálíte. Boky zmenší až kalorický deficit

hubnutí fastfood

Tuk na bocích nelze odcvičit sériemi úklonů ani sklapovaček. Takzvaná madla lásky zmizí teprve s úbytkem celkového tělesného tuku – a k tomu posilovna vůbec není nutností. Pokud chcete zmenšit obvod...

23. září 2026

Příběh Anety: Po 10 letech inkluze už nemůžu. Ze školství chci úplně odejít

ilustrační snímek

Učení jsem vždy považovala za poslání. Dnes ale chodím do některých hodin se strachem a stále častěji přemýšlím o odchodu ze školství. Současná podoba inkluze, bez dostatečné podpory, podle mě...

23. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Výrazná ramena jsou zase trendy. Vycpávky nejsou jediná možnost

Hledáte skutečně sofistikovaný a ojedinělý model, který unosíte na slavnostní...

V 80. letech se ramenní vycpávky hřály na výsluní módních trendů. Kdo je neměl, jako by nebyl. Nyní hlásí svůj velký návrat. Poradíme vám, jak je nenuceně zařadit do šatníku, a šikovně tak kouzlit s...

23. září 2026

Aha moment pro rodiče teenagerů. Co důležitého je naučil pád bratrů Tateových

Britsko-americký influencer Andrew Tate (vlevo) i se svým bratrem Tristanem u...

Bratři Tateovi si kolem bohatství, maskulinity a pocitu křivdy vybudovali mimořádně výnosnou online image. Nyní, když se jejich toxické impérium hroutí jako domeček z karet, je důležité, abychom si...

23. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde