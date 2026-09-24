Seznámili se během druhé světové války, když Ray sloužil coby příslušník britského Královského letectva (Royal Air Force) v Kanadě. Jeho kolegou byl i Winin bratr, který je na dálku seznámil. Díky tomuto propojení si začali dopisovat. Na každý dopis se oba nesmírně těšili a všechny si ukládali a dodnes si je společně předčítají. Jelikož zuřila válka, měli strach, zda se ještě setkají, spousta jejich příbuzných z řad mužů padla. Na jejich svatbě v roce 1946 se tak sešly především ženy.
„Na naší svatební fotografii to vypadá, jako bychom měli v rodině hlavně ženy. Za vším ale stála válka. A já jsem byl rád, že jsem se mohl vrátit domů za svou láskou. Byla to pro mě ta největší odměna,“ uvedl Ray.
A jaký je recept na spokojené manželství? Win svého muže vždy zahrnovala láskou a podporovala ho. Nikdy mu nic nevymlouvala a nechala ho, aby si na to přišel sám. Zbytečně se s ním nehádala, ale myslela si své. A Ray? „Já jsem prostě dělal, co mi řekli. A vyplatilo se to,“ smál se.
Zvláštní bylo i první setkání s rodiči. Připadalo jim, že je to příliš formální a je tam málo humoru. Tak začala po sobě zamilovaná dvojice házet želé. Rodina z toho byla tak v šoku, že to odbouralo veškerý stud a nakonec se začali smát všichni. „Všem bylo hned jasné, že k sobě patříme. Protože se potkali dva blázni,“ smála se dvojice.
Poštěstilo se jim mít jen jednu dceru a díky ní mají jedno vnouče. Pravnoučata zatím nemají, ale věří, že se jich ještě dočkají. „Máme okolo sebe velkou rodinu. Je to rodina divadelní, která je s námi v ochotnickém divadle. Nemusíte mít pokrevní rodinu, důležité je, abyste se obklopovali lidmi, vedle kterých je vám opravdu dobře,“ dodali manželé pro Independent.