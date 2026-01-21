Když jsem byla malá, měly jsme s mou první nejlepší kamarádkou velmi naivní představu, že spolu budeme v budoucnu bydlet. Tedy že každá z nás bude mít svůj dům a propojené budou mostem, aby naše cesta k sobě byla co nejkratší. Udržet tohle přátelství bylo nakonec asi stejně pravděpodobné jako se domnívat, že bych si mohla jen tak koupit dům, navíc vedle někoho, koho dobře znám.
Při porovnání romantických a přátelských vztahů vzniká hned několik zajímavých paralel. Dospělí si často vzájemně oficiálně neříkají, že se považují za nejlepší přátele, což může vést k nedorozuměním – já tak můžu druhého vnímat, ale on mě ne.