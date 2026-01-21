Znáte svého nejlepšího kamaráda? Dospělí to mají složitější než děti a často se pletou

Dítě vám často svého nejlepšího kamaráda jmenuje okamžitě. Pro nás, kterým už dávno není dvacet, odpověď tak přímočará nebývá. Naopak vyvolává další otázky: Mám vůbec někoho takového? Potřebuju ho? Jde o jednoho člověka? Pokusili jsme se na ně najít odpovědi.

Když jsem byla malá, měly jsme s mou první nejlepší kamarádkou velmi naivní představu, že spolu budeme v budoucnu bydlet. Tedy že každá z nás bude mít svůj dům a propojené budou mostem, aby naše cesta k sobě byla co nejkratší. Udržet tohle přátelství bylo nakonec asi stejně pravděpodobné jako se domnívat, že bych si mohla jen tak koupit dům, navíc vedle někoho, koho dobře znám.

Při porovnání romantických a přátelských vztahů vzniká hned několik zajímavých paralel. Dospělí si často vzájemně oficiálně neříkají, že se považují za nejlepší přátele, což může vést k nedorozuměním – já tak můžu druhého vnímat, ale on mě ne.

