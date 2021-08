Dříve druh či partner, dneska přítel. Vnímání přátelství se změnilo

Dřív by asi mnozí koukali zděšeně, kdyby někdo řekl: „S mým bývalým přítelem mám dvě děti, se současným jedno další.“ Hodně překvapení by byli, vsaďme se. Přítel se totiž chápal jako kamarád, opora, parťák, ale ne někdo, s kým se vyspíme a máme děti. Stejné překvapení by vzbuzovalo, kdyby žena řekla: „S přítelem žiju pět let.“

Jenže stačí se například podívat na reality show Výměna manželek. Ano, to je ten pořad, o němž žádný slušný člověk nepřizná, že se na něj dívá, a největší záhadou je, jak tedy může mít vysokou sledovanost. Co díl, to rodina ve složení přítel, přítelkyně a děti. Nikoliv manželé a děti. Dřív, když už se někdo zdráhal zpečetit vztah na úřadě či v kostele, říkalo se, že spolu žijí takzvaně na hromádce jako druh a družka, případně že jsou partneři. V úvahu přicházelo i slovo milenci. Dneska všechny tyto formy, jimiž se označuje partnerský vztah, vytlačila slova přítel a přítelkyně.