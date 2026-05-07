Přání ke Dni matek: Inspirace na krásná slova, která potěší každou maminku

Tereza Hrabinová
  4:00
Den matek je pohyblivý svátek a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Je věnovaný všem matkám a mateřství a připomíná jejich roli v rodině i společnosti. I drobná pozornost dokáže udělat radost, ať už jde o květinu, osobní setkání nebo krátké přání. Pokud hledáte inspiraci, připravili jsme výběr přání, ze kterých si můžete vybrat.

V neděli 10. května slavíme Den Matek. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Kdo přeje ke Dni matek?

Přání ke Dni matek tradičně posílají především děti – malé i dospělé. Zapomínat by ale neměli ani partneři, kteří mohou poděkovat matkám svých dětí, nebo širší rodina a blízcí. Svátek se netýká jen biologických matek, ale všech žen, které pečují, vychovávají a dávají druhým lásku a zázemí. Přání tak může přijít i od vnoučat, nevlastních dětí nebo přátel, kteří chtějí vyjádřit úctu a vděčnost.

Co se píše ke Dni matek?

Do přání se nejčastěji píše poděkování za péči, podporu a lásku. Oblíbené jsou také verše o tom, jak je maminka důležitá a nenahraditelná. Hodí se přidat i osobní vzpomínku nebo krátké přání zdraví, štěstí a pohody.

Co napsat do přání ke Dni matek?

Přání ke Dni matek by mělo být především osobní a upřímné. Nemusí být dlouhé ani složité. Často stačí pár vět, které vyjadřují vděčnost, lásku a respekt. Pokud nevíte, jak začít, můžete sáhnout po osvědčených rýmovaných přáních nebo jednoduchých větách, které potěší každou maminku.

Co napsat mamince?

Pokud chcete být osobnější, zkuste napsat, co pro vás maminka znamená. Může to být jednoduché „děkuju, že tu pro mě vždy jsi“, ale i delší vyznání. Důležité je, aby text působil přirozeně a od srdce.

Inspirace na přání ke Dni matek

  • Láska je věc přehezká, zvláště když je mateřská. Díky za tvou péči, něhu, líp vyjádřit to nedovedu. Užij si svůj velký den, vždyť máš svátek dneska jen. Krásný Den matek!
  • Den matek je událost, tak si dneska užívej, jsi ta ze všech nejlepší, přejeme ti jen to nej.
  • Nepotřebuji slunce, které září, stačí mi úsměv na tvé tváři. Jsi jako růže, která kvete, jsi ta nejlepší maminka na celém světě.
  • Posílám ti přáníčko z lásky, ať ti nikdy nezpůsobím vrásky. Posílám ti přáníčko s růžemi, jsi ta nejlepší maminka na Zemi!
  • Mami, ty jsi náš domov, ve kterém v radosti můžeme žít, jsi naše slunce, které umí slzy vysušit. Jsi náruč vřelého objetí, citu a pohlazení a jsi ta, která má pro nás vždycky pochopení.
  • Moje milá maminko, nemám tě ráda jen malinko. Mám tě ráda strašně moc, vždy ti tu jsem na pomoc. Ke Dni matek přeju ti štěstí, lásku, zdraví, jsme tu jedna pro druhou, moje milá mami.
  • Esemeskou posílám ti přáníčko a vzduchem navíc ještě pusu na líčko. Ve tváři přeji ti jen úsměv samý, vždyť dneska maminky svůj svátek slaví. Mám tě rád(a)!
  • Andělům bez křídel se říká maminka.
  • Maminko, děkuju ti za to, jak jsi mě vychovala. S láskou ses o mě starala a stála při mně vždy, když jsem potřeboval(a). Jsi pro mě celý svět a mám tě moc rád(a).
  • Fialky jsou něžná kvítka stejně jako ty, maminko, když pečuješ o svá dítka a žádáš tak malinko. Díky! Přeji vše nejlepší ke Dni matek.
  • Kytičkou růží poděkovat chci za všechnu lásku, kterou jsi mi dala. Až nyní já děti mám, víc vidím, cos obětovala. Přeji ti stále zdraví. Máme tě všichni rádi. Krásný Den matek.
  • Ty jsi andělská lvice naší rodiny, s tebou nejsou žádné splíny! Mládí pomine, sousedé se mění, ty jsi ale nejlepší, to se nezmění!

Čím překvapit maminku?

Kromě přání potěší i malé gesto. Nemusí jít o drahý dárek. Často udělá největší radost společně strávený čas. Můžete připravit snídani, darovat květinu, pozvat maminku na oběd nebo jí jednoduše věnovat den bez starostí. Důležité je dát najevo, že si jí vážíte.

Přání ke Dni matek: Inspirace na krásná slova, která potěší každou maminku

