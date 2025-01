Odhalit cukrovku či alzheimera jde za pár minut. AI to zjistí z oka, líčí lékař

Oko je okno nejen do duše, ale i do těla. Praktický lékař Pavel Šnajdr z něj na klinice Health+ dokáže vyčíst řadu onemocnění. Není na to ale sám. Pomáhá mu Aireen. Umělá inteligence, která snímá a vyhodnocuje změny na oční sítnici. „V oku můžeme vidět cévy, které jsou jinak ukryté hluboko v těle,“ vysvětluje odborník.