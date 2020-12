Pracuji, abych se nezbláznil, říká spisovatel a režisér Patrik Hartl

Na Štědrý den měl jít do kin film podle vaší knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který jste i režíroval. Premiéra je ale přesunuta na příští rok. Co to pro vás znamená?

Má práce skončila. Já už jsem toho na filmu udělal tolik, že jsem moc rád, že nemusím řešit ještě distribuci. Popravdě je mi jedno, kdy přesně půjde do kin, pro mě je nejdůležitější, že já sám jsem s ním spokojený. Vím, že mám čisté svědomí, a věřím, že diváci budou mít z filmu radost. Pracuji teď na nové knize a jsem v jiném světě. Naplánoval jsem si to takhle záměrně, abych nebyl úzkostný z výsledku předchozí práce.

„Mám rád ticho, což je s malými dětmi problém. Nemám rád, když na mě pořád někdo sahá, lomcuje se mnou nebo mě někam tahá.“ režisér Patrik Hartl