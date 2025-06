20:00

Manžel mi nepomáhá a děti taky nehlídá, říká Martina Dvořáková z projektu Férová domácnost. Tvrdí totiž, že i komunikace je důležitá a péči o domácnost by si rodiče měli dělit jako partneři. V oblasti fyzické práce se to lepší, nekonečné „to do listy“ však občas stále zůstávají jen v hlavách žen.