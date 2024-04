I člověk semletý životem může v jiné firmě zazářit, říká headhunterka

Když se řekne personalista, každý asi tuší, čím se zabývá. Ale co headhunter – tedy v překladu lovec hlav? Co si máme pod tím pojmem představit? Uměla byste svou profesi krátce popsat?

Hned zkraje je třeba zmínit rozdíl mezi personalistou a headhunterem. Tyto dvě role sice mnoha lidem splývají, ale jsou odlišné. Personalista působí uvnitř firmy a třeba do ní i hledá lidi, má ovšem jiné postupy, než mám já a moji kolegové. Já jsem spíš ten příslovečný lovec lebek, má práce je zaměřena více obchodně. A nezabýváme se tolik administrativou.

Takže za vámi chodí zástupci firem, které potřebují například finančního ředitele.

Ano, tak to je. A velmi často s dovětkem: „Potřebujeme finančního ředitele, který musí umět to a to. Však nás znáš, Terezo. Prosím, zařiď to.“

A vy už víte, po kom sáhnout, protože v hlavě máte databázi kontaktů.

Zase tak jednoduché to není, ale s trochou nadsázky se dá říct, že ano.