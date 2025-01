Líní, nebo chytří? Mladá generace si dnes cení volného času víc než práce

Střet mezi lidmi různého věku a různého vztahu k práci vystihuje několik výrazů, které se začaly používat v posledních letech.

Quiet quitting. Podle vyznavačů trendu, jehož název se dá přeložit jako tiché odvykání, by člověk měl čas v práci nějak přežít, dělat jen to, co je nezbytné, tedy co má ve smlouvě, a když získá pocit, že se ho nadřízení snaží nějak víc využít, urychleně to zabalit a hledat jiné místo.

Takové, kde bude větší pohoda. Když ho nenajde, nic se neděje, odpočine si, hlavní je být v klidu. Jde o to, odvyknout si od starodávné představy, že práce je důležitá, ba důležitější než koníčky a zábava. Podle personalistů zmíněný výraz vystihuje vztah mnoha mladých lidí k práci.