Přestaňte se podceňovat. Znalost silných stránek pomůže najít štěstí a uspět

Možná i vy se snažíte pořád poznávat sami sebe. Je to ale nekončící proces, protože stále přicházejí nové situace a impulzy. Přestaňte myslet jen na to, co nezvládáte, v čem nejste dobří.

Možná lepší cestou je připustit si, co dokážete, jaké máte kvality. Nejde o vychloubání se nebo vyvyšování nad ostatními, jde o to, abyste uměli dobře využívat svých silných stránek. Budete pak šťastnější a užitečnější.

Lépe najdete své místo

Poznání sebe sama, včetně silných stránek a kladů povahy, vám pomůže uvědomit si, co byste měli dělat. Možná namítnete, že už působíte léta v určitém oboru a nehodláte ho měnit. Ale o to úplně nejde.

Třeba máte pocit, že se vám v nějakém směru nedaří, unavuje vás práce v domácnosti, nevedou se vám osobní vztahy, v zaměstnání vás kdekdo přeskočí a děláte za jiné...

Někdy se vám může zdát, že něco je nad vaše síly a schopnosti. Možná jste si ale zatím jenom nepřipustili, na co všechno máte.

Může to být i tím, že jste zatím pořádně nezapojili vše, co je ve vás opravdu dobré. Jak to zjistit? Zkuste si sednout v klidu a zamyslet se, sepsat si seznam toho, co na sobě oceňujete.

Když to nepůjde napoprvé, odložte ho a pokračujte příští den. Nevadí, že něco škrtnete a další doplníte. Pokud jste zatím nebyli nastaveni na to uvědomit si své klady, bude to zpočátku těžší práce.

Během pár dnů se vám ale seznam bude zdát hotový. Kolik má položek? V průměru by měly být aspoň tři, ideálně pět až šest. Tím ovšem stopování silných stránek nekončí. V následujících dnech se snažte co nejvíc si uvědomit, jak své klady uplatňujete.

Umíte s nimi „hrát“? Co byste potřebovali k tomu, abyste je použili? Kdo nebo co vám v tom brání? Vy sami, nějaká vaše negativní danost? To bývá nejčastější, protože odpověď „ostatní lidé“ v sobě většinou skrývá určitou vlastní nejistotu, mindrák. Na konci týdne si zkuste udělat, opět písemně, inventuru toho, které silné stránky jste zúročili, anebo proč to nevyšlo.

Tímhle způsobem se můžete postupně naučit víc využívat ke spokojenosti své i těch druhých to, co je na vás opravdu skvělé. Laskavost? Píle? Soucítění? Smysl pro humor? Pečlivost? Nezáludnost? Skromnost? Statečnost? Těch věcí je spousta a mnohé máte i vy.

Vždycky záleží na míře

Určitě znáte lidi, kteří jsou hodní, ale až moc. Nebo pečliví, ale až moc. Zábavní, ale až moc. Zkrátka, každá přednost se dá i přehnat. Dokonce tak, že svého majitele trápí a stává se v některých chvílích nebo i trvale zápornou. Je tedy důležité znát také míru toho, nakolik své klady použít.

Jste štědří? Výborně, ale to jistě neznamená, že zahrnete své blízké vším možným a rozmazlíte je. Jste pracovití? Potom dělejte dobře to, co bylo svěřeno vám, ale netáhněte to i za lenochy, kteří na vás spoléhají. Stejně byste se nedočkali vděku. A naopak. Nejspíš byste dokázali vyjmenovat osoby, s nimiž nejste příliš rádi, protože jsou vzteklí, líní, pomlouvační, závistiví, náladoví.

I člověk, kterého ostatní považují za největšího odpadlíka, má silné stránky. Jen je třeba si je uvědomit.

S těmito vlastnostmi, když o nich dotyčný ví, se dá pracovat. Tak jako se lidé můžou odnaučit kouřit, stejně při troše dobré vůle zvládnou aspoň zčásti zkrotit negace.

Často v tom pomůžou odborníci: terapeuti a psychologové. Někomu by přišlo divné vyhledat je jen proto, že se hodně rozčiluje nebo se nemůže zbavit klevetění, ale pokud mu to už kazí vztahy, není to vůbec nic proti ničemu.

Rozhodujete o nich sami

Nenechte se zmást tím, že v určitých dobách jsou „trendy“ i určité danosti, a když jimi neoplýváte, nejste „in“. Tak prostě nemáte ostré lokty, které se zrovna nosí. Nepřipojujete se při pauze na kafe ke kolegyním, co drbou v kuchyňce a na ostatních nenechají nit suchou.

O tom, co je na vás cenné, si v první řadě rozhodujete vy. A pak s tím můžete pracovat. Cenit si toho. Najít si podle toho své místo v životě.

Třeba citlivý muž může být ostatními skoro vysmíván, protože to není správný chlapák, ale právě on zvládne na mnoha frontách sehrát důležitou roli. Žena, která je manuálně zručná, sice možná o sobě vysílá signál, že nepotřebuje partnera, ovšem dovede se lépe postarat sama o sebe i o mnoho dalších lidí.

S tím souvisí i kritika. Když vás někdo upozorní na to, že jste takoví či makoví, zamyslete se. Možná k vám přichází důležitá inspirace, co na sobě změnit, na čem pracovat. Ale třeba je to i jen útok na vaši osobu. Vaším kladem by se mohlo stát i takové věci umět rozeznat.