Jak myslíte, tak žijete. Naučte se být pozitivní a zlepšete si život

Americký spisovatel Napoleon Hill napsal: „Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“ Souhlasíte? Jak se vám tato myšlenka líbí? Zní báječně, že? A je to opravdu možné? Hill vám na více než dvou stech stránkách své knihy Myšlením k bohatství dokáže, že to opravdu funguje. A nejen on. I jiní věhlasní myslitelé, psychologové, kouči, úspěšní lidé, vaši přátelé, vy sami a další, zkrátka všichni, kteří se snaží sami sebe rozvíjet, si uvědomují, že naše vlastní myšlenky jsou na začátku všeho, ovládají vše, co děláme a jak se máme.

Chcete zbohatnout? Zákon přitažlivosti už jsme zmínili – co vysíláte, to se vám vrací. Takže souvislost mezi vaším myšlením a obnosem na účtu také existuje. Jak smýšlíte o penězích? Pokud máte negativní myšlenky týkající se peněz, je třeba je změnit. Chcete vědět víc o tom, jak být bohatý? Mrkněte do knihy Myšlením k bohatství. Věřte, že můžete. Pryč s myšlenkami, jako: nemám dostatečné vzdělání, musím se starat o děti a ne dělat byznys, nejsem dost ambiciózní. Věřte, že i přesto můžete být bohatí. Nebojte se propagovat sebe, to, co umíte, své podnikání. Odrazovým můstkem je vášnivá touha někým být a něco dělat. Buďte rádi, že platíte složenky. Nikdo neskáče blahem, když hradí své náklady. Vy ano. Proč? Protože to znamená, že skutečně máte na jejich zaplacení. Vy finance máte, za to buďte vděční. Spíš se zaměřte na to, kolik peněz vám přichází, než odchází. Peníze mějte rádi. Pokud smýšlíte o penězích tak, že vám přináší pouze starosti, bohatí lidé jsou většinou jen snobové a hodně peněz můžete vydělat jen podvodem, negativní vibrace jsou tak silné, že se penězům k vám opravdu nechce. Změňte to. Určitě znáte dobrosrdečné bohaté lidi, i takové, kteří si vydělali poctivě prací, která je baví. Také si uvědomte, že díky penězům jste například byli na té a té báječné dovolené a máte krásný dům.

Jestli jsme šťastní, bohatí, daří se nám v podnikání, hádáme se s partnerem, plní se nám naše sny, dokážeme se zlepšovat, překonávat překážky či dosáhnout toho, po čem toužíme. Naše myšlení určuje vše, co se nám v životě děje. Chceme-li osobnostně růst, něco v životě změnit, mít, dokázat, je změna myšlení krokem vpřed.

Myšlenka a následek

Ráno se probudíte a venku prší. Ve vaší hlavě se zrodí myšlenka, že dnešní den nebude stát za nic. Zima, mokro, všude bláto, sníh nikde, takový den, kdy raději nikam nejít. S touhle prvotní myšlenkou startujete den. Pocity, které ji začnou provázet, jsou zasmušilost, špatná nálada, lenost a trocha naštvání.

A tak pod vlnou emocí raději zrušíte schůzku s kamarádkou, práce uděláte polovinu, nechce se vám ani hrát si s dětmi a na své okolí nejste nijak příjemní. Výsledkem je, že celý den se vám nedaří, děti nějak víc zlobí, v práci nestíháte, večer jste nervózní a hádce se svou drahou polovičkou se nevyhnete. Prostě „den blbec“, který ovšem odstartovala jediná myšlenka.

Krásný jednoduchý příklad, kdy to, co se nám v životě děje, je důsledkem našich myšlenek. Myšlenka – emoce – akce – výsledek. Jak přemýšlíte, tak se pak cítíte, to vyvolá akci, a ta přináší výsledek. Například si myslíte, že létání je nebezpečné, a tak cítíte strach a nervozitu, proto místo letadla cestujete pouze autem či vlakem. Nikdy tedy neuvidíte třeba Austrálii, která vás fascinuje.

Cokoli se nám v životě děje, má za následek myšlenka. Zaspali jste, ale i tak si myslíte, že na pracovní schůzku dorazíte včas, tudíž pocit energie a vidina dobrého zrychlí vaše kroky či vás napadne místo tramvaje zavolat taxi. A na schůzku dorazíte opravdu včas. Nebo jinak: Zaspali jste a v hlavě vám běží, že to nestihnete a klient se naštve. Že jste neschopní, protože jste nevstali dřív. A tak se cítíte mizerně, jste nervózní, nemůžete najít klíče od bytu, při odchodu zakopnete o židli a rozbolí vás noha, kulháte, tramvaj samozřejmě nestihnete a schůzku už vůbec ne.

To jsou příklady jedné myšlenky. Teď si vezměte, že hlavou vám jich za den proběhne více než šedesát tisíc. Všechny ukočírovat nelze, můžete si ovšem začít všímat, jaké jsou. Více pozitivní, nebo negativní? Plné zášti, hudrování, sebekritiky? Nebo radosti, těšení se, pochvaly? Všímejte si, co vám běží hlavou během dne v důležitých momentech včetně těch, které nedopadnou tak, jak chcete. Často za tím totiž stojí limitující myšlenky, které jste si kdysi vytvořili, a tak v nich uvažujete.

Například vždy jste chtěli umět tančit, ale účast na tanečním kurzu odkládáte. Jaké myšlenky tuhle situaci doprovází? Možná vám běží v hlavě, že na kurz musíte mít druhého do páru, bez něj to nelze. A vy ho nemáte, tak nemůžete tančit. Přání odsouváte a ani se na podmínky účasti nepodíváte. To, co si o situacích, které se vám v životě dějí, myslíte, určuje, jak dopadají.

Radost v srdci i hlavě

První krok máte za sebou. Začali jste si všímat svých myšlenek. Z jedněch máte radost, a ty většinou přináší to, co chcete. U druhých si uvědomujete, že vás brzdí a vedou k výsledkům, které nechcete. A přesně tyhle zatoužíte změnit. Jenže váš mozek tak nakloněný změně není, ba naopak se velmi často snaží zuby nehty v myšlení udržet status quo. Ovšem žádný strach, tréninkem ho dokážete přivést na cestu jiného myšlení. Například od negativního k pozitivnímu.

Už jste se někdy při negativním smýšlení cítili šťastně? S chutí jste se vrhli do akce? Okolí vám pomohlo a připojilo se k vám? Nejspíš ne. Abyste se rozvíjeli a dostali, co chcete, dejte prostor pozitivitě, která změní hru. Z počátku to půjde hůř, bude se vám vracet starý způsob myšlení, ale vytrvejte. Pozitivní myšlení pozdvihne a zlepší váš postoj, emoce, chování a udělá z vás v tomhle procesu šťastnějšího člověka. A proč v téhle změně vytrvat?

Jak si přivolat, co chcete Jde o jednu z technik doporučovanou Michalem Hrehušem, autorem motivačních diářů a zakladatelem webu Myslím pozitivně. Na papír udělejte velké písmeno T. Nahoru doprostřed napište, po čem toužíte. Dole vzniknou dva sloupce. Levý nadepište Proč to vyjde (způsob, jakým by to šlo – zeptám se šéfa, začnu šetřit...), pravý pak Proč to nevyjde (nemám peníze, co řeknou lidé...). Teď pravý sloupec křížem přeškrtněte. Nelze do něj tedy už psát. Jediné místo, kam psát můžete, je levý sloupec. Do něj napište, proč je vaše přání splnitelné, způsoby, jak ho dosáhnout, proč by mohlo vyjít. Určitě vás napadne myšlenka, proč to není možné (to je hloupost, na to nemám…). Akceptujte ji, chvíli ji nechte v hlavě, ale pak ji pusťte a vraťte se k vymýšlení, proč něco může vyjít. Když se zaseknete na myšlence, že se to nedá, tak se zastavíte a nebudou přicházet možnosti, proč se to dá. Papír s přáním pak mějte u sebe a často si možnosti pročítejte, případně i dopisujte. Věci se dají do pohybu a začnou přicházet příležitosti.

Jasně to vystihují slova indického duchovního vůdce Mahátmy Gándhího: „Udržujte své myšlenky pozitivní, protože vaše myšlenky se stávají vašimi slovy. Udržujte svá slova pozitivní, protože vaše slova se stanou vaším chováním. Udržujte své chování pozitivní, protože vaše chování se stává vašimi zvyky. Udržujte své návyky pozitivní, protože vaše návyky se stávají vašimi hodnotami. Udržujte své hodnoty pozitivní, protože vaše hodnoty se stanou vaším osudem.“

Rozhodnutí, koho chcete vidět v zrcadle, je jen na vás. Zodpovědnost za svůj život máte ve svých rukou. Ano, jsou věci a situace v životě, které neovlivníte, ale je jen na vás, jak si je interpretujete. Dáte přednost jen negativům, nebo dokážete vidět i pozitiva a možnost něco se naučit a poučit se, aby to příště dopadlo tak, jak chcete? S laskavostí se pochvalte za to, co dopadlo dobře, z chyby si vezměte ponaučení.

Síla slova

S myšlením úzce souvisí naše slova, která pronášíme nejen ke svému okolí, ale i k nám samým. Ať už jsou psaná nebo vyřčená, mají vždy silný vliv. Jsme nejen tím, jak o sobě celý den smýšlíme, ale i tím, jak k sobě promlouváme. To ovlivňuje naše činy a tvoří výsledky. Pokud například o sobě smýšlíte jako o unaveném starém člověku, budete se tak i cítit, následkem toho odmítnete spoustu aktivit a výsledkem bude osamělý člověk.

Bude-li ve vaší hlavě převládat smýšlení, že se máte fajn, cítíte se vitální, ovlivní to vaše činy úplně jiným směrem. Co je na tom úžasné? Smýšlení o vás samých můžete proměnit zrovna tak lehce jako cokoli jiného ve vašem životě. Tak jako když starý už nefunkční kabát vystřídá nový, teplý, v němž se cítíte báječně.

Ještě v jedné věci vám slova můžou pomoct dosahovat toho, čeho chcete. Slova totiž mají velkou moc. Protože to, co řeknete nahlas, to zhmotňujete a tvoříte realitu. Takže pokud máte nějaké plány, sny a vize a necháte je jen ve své hlavě, nikdy se nestanou realitou. Protože co neřekneme nahlas, to nemá vliv. Chcete navštívit Japonsko? Mluvte o tom. Protože jak mluvíte, tak i myslíte a pak jednáte. Najednou opravdu začnete přemýšlet, jak se na cestu vydat.

Když o vašich snech budou vědět ostatní, může přijít z jejich strany nabídka, dají vám tip nebo vás před něčím třeba varují. Ještě větší sílu pak mají slova, která přesně vystihují, co chcete.

Nemluvte v obecných frázích jako chci být šťastný/šťastná. Naopak řekněte přesně, co vás šťastnými udělá. Možná je to vídat své děti nebo vnoučata alespoň jednou za měsíc a trávit s nimi čas, možná vyřešení sporu se sestrou, možná velká suma peněz na vašem účtu. Když myšlenky vyslovíte, začnete ovlivňovat realitu. Nečekejte na nový rok, začněte teď.