KVÍZ: Pátek třináctého i černá kočka přes cestu. Jak znáte pověry

Nejen zmíněná kočka a třináctkový pátek, ale také třeba rozbité zrcadlo nebo klepání na dřevo. To jsou věci, u kterých většina z nás zpozorní a okamžitě si uvědomí, zda přinášejí smůlu nebo štěstí.

Pověrčivost je v lidstvu hluboce zakořeněná. „Mohou za ni nejen dávné kulturní tradice, ale také osobní zkušenosti a prožitky, kterým jsou lidé ochotni přisuzovat nějaký význam,“ uvádí psycholožka Shawn Burnová.

Proslavení těmito rituály jsou hlavně sportovci a jejich fanoušci (kdo by nechodil na hokej ve svém šťastném dresu s nápisem Jaromír Jágr?) a také umělci. Spousta z nich věří, že bez určitých zvyklostí se nedá vylézt na jeviště.

Podle průzkumu Americké asociace psychologů je jasné, že většina lidí, kteří jsou ochotni propadnout pověrám, ví, že je to nesmysl. Pomoci si ale nemůžou. „Je to tak hluboko zakořeněná víra, že mozek odmítá jakkoli zasáhnout a změnit ji,“ uvádí se ve studii.

To potvrzuje i Vojta. „Jsem z vesnice. Černá kočka mi přeběhne přes cestu skoro každý den. A i když je mi jasné, proč tomu tak je, nezabrání mi to v tom vrátit se k domu a cestu do práce odstartovat raději znovu,“ popisuje jedno ze svých nutkání.

Alena zase chodí už deset let na procházky se psem na jedno a to samé místo. „Tam se dotknu patníku a jdu zpátky. Věřím, že mi to přinese štěstí,“ vypráví s tím, že vyráží i v dešti a vichru. Kolikrát nastydla, ale nemohla si pomoci.

Toto už přece jenom naznačuje jisté obtíže, do nichž vás pověrčivost dokáže dostat, i když nutno říci, že v naprosté většině případů je neškodná a lidem může i pomáhat. Je potřeba k ní ale přistupovat s rozumem.

Pokud je úsměvná a tak nějak v klidu vás doprovází životem, je to v pořádku. Jakmile ale začne příliš ovlivňovat vaše chování a vy kvůli všemožným rituálům přestanete mít čas na ostatní věci, zbystřete.

Za všechno většinou může bezmoc a s ní související strach, který cítíte někde uvnitř. „Jedná se vlastně o ztrátu kontroly nad tím, co se děje,“ varuje psycholožka Jessica Whistonová z univerzity v Texasu.

Pokud jde o zmíněné sportovní utkání, to skutečně ovlivnit coby fanoušek nemůžete a snaha pomoci týmu aspoň tím, že si vezmete své »šťastné« oblečení, je v pořádku. Horší je, když ztratíte kontrolu nad sebou. Abyste se zase vrátili do správných kolejí a také ke svým neškodným pověrám, je potřeba zjistit, co vás dostalo na scestí.

„Často je to špatně zvolená práce. Pak také někdy matky začnou přeceňovat pověry ve chvíli, kdy děti odcházejí z hnízda. Chtějí tomu zabránit, ale nemají na to páku. Pověrčivost a zaříkávání falešného štěstí jim podle nich dává naději, že nezůstanou samy,“ vyjmenovává odbornice.

Když se ale pak daná věc vážně stane, otřese to jejich životem. „Musíte na to s rozumem. Najít příčinu, vysvětlit si ji a pochopit, že se dá buď změnit, tedy odstranit ze života, anebo se na ni dá nahlížet z jiného úhlu,“ komentuje to další specialista Adam Galinsky.

Nutno podotknout, že to není nic jednoduchého a často to nezvládnete bez pomoci odborníka. Pověrčivost může hodně zamotat hlavu také osobám žijícím v nadměrném stresu, těm trpícím úzkostí a majícím sklony k depresím a hlavně lidem s obsedantně kompulzivní poruchou.

Pokud se u nich začne ve větším projevovat a vy si toho všimnete, neváhejte a nasměrujte je na psychologickou pomoc. Dokáže jim totiž ze života udělat absolutní peklo, v němž budou věčně marně zahánět smůlu. A znepříjemní tím život i svému okolí.

Nejznámější pověry

Klepání na dřevo – přináší štěstí. Pravděpodobně mohlo vzniknout ze zvyku dotýkat se krucifixu.

Černá kočka přes cestu – znamená smůlu při vašem putování. Pověrčiví začnou cestu znovu nebo jedou jinudy. Původ pověry o černé kočce je logický. Dříve lidé věřili, že je toto zvíře propojené s ďáblem. Báli se, že skrze ní je peklo sleduje.

Pátek třináctého – tato pověra souvisí zřejmě s tím, že číslo 13 se pojí s neštěstím (na poslední večeří Krista byl Jidáš třináctý u stolu, Židé toto číslo považovali za nešťastné kvůli tomu, že M je 13. číslo hebrejské abecedy a začíná na něj slovo mavet, tedy smrt). Konkrétně s pátkem toto datum spojují některé tragické historické události.

Rozbité zrcadlo – značí sedm let smůly. Váš odraz v zrcadle je pokřivený a takový bude po danou dobu i váš život.

Koňská podkova – zavěšená nad dveřmi nosí do domu štěstí. Koňů se totiž údajně bojí čarodějnice.

Padá hvězda – kdykoli ji vidíte, musíte si něco přát. Staří Řekové tvrdili, že se to stává jen tehdy, když se Bohové dívají na zemi.

Nelze projít pod žebříkem – ani to nezkoušejte, váš den bude na nic. Anglosaské národy věří, že žebřík nosí zlo, které z něj padá dolů.

Nestoupnout na víko od kanálu – přináší to smůlu až smrt. Odvozuje se od kamenů v bažinách. Pokud jste je neznali, skončili jste špatně.