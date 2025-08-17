Zpátky do reality. Návrat z dovolené může vyvolat post-vacation blues

Po návratu z dovolené vás vytáčí maličkosti, všechno a všichni vás štvou, cítíte se pod psa a zmáhá vás únava? Je možné, že právě prožíváte post-vacation blues. Nebojte se, dá se s tím něco dělat a rozhodně v tom nejste sami.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Dovolená skončila, kufry jsou vybalené, plavky usušené a vy na sobě cítíte, že přichází vlna únavy, podrážděnosti a lehké deprese. Návrat z dovolené může být pro tělo i psychiku větší zátěží, než se na první pohled zdá.

Odborníci takovému stavu říkají post-vacation blues, česky poprázdninový smutek nebo také deprese po dovolené. Lidé se v něm cítí smutně, demotivovaně a mají potíže s návratem do každodenní reality. Tento fenomén je poměrně běžný a postihuje lidi různého věku a profesí.

Prázdniny nejsou radost pro všechny. Poznejte příznaky letní deprese

Zatímco během dovolené zažíváte vysokou úroveň pocitu svobody a absence stresu, návrat do pracovního a rodinného režimu může způsobit náhlý propad nálady. Naštěstí existují způsoby, jak tomu čelit, a některé z nich vás možná příjemně překvapí.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?

Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...

Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše

Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Žena chtěla dokonalý chrup. Dnes ho má a září do dálky

Jednadvacetiletá Georgie McKenzie toužila po dokonalém chrupu, ale nemohla si ho dovolit v rodné Velké Británii. Proto se rozhodla odcestovat do Turecka, kde si chrup nechala vytvořit. Počáteční šok...

Zhubla sto čtyřicet kilogramů, přesto žena nemůže do bazénu

Lexi Reedová z USA vážila původně 222 kilogramů. Podařilo se jí bez injekcí na hubnutí nebo operace žaludku zhubnout sto čtyřicet kilo, ale stále není se svým vzhledem plně spokojená. Kvůli vzácnému...

Vzlétněte na křídlech svobody a dálek. Odstíny modré vás zcela pohltí

Mořská hladina i prázdninová obloha. Ne nadarmo si s modrou spojujeme klid, důvěru a harmonii. S touto jemnou a zároveň výraznou barvou, u které se nemusíte bát ani kombinace několika odstínů, nikdy...

17. srpna 2025

Uchovejte si letní bronz co nejdéle. Chce to kůži hydratovat i chránit

Kdo by si nechtěl udržet opálenou pokožku co nejdéle? Díky těmto snadným trikům a efektivním přípravkům se budete pyšnit zářivou a zdravou barvou i po prázdninách.

17. srpna 2025

Zpátky do reality. Návrat z dovolené může vyvolat post-vacation blues

Po návratu z dovolené vás vytáčí maličkosti, všechno a všichni vás štvou, cítíte se pod psa a zmáhá vás únava? Je možné, že právě prožíváte post-vacation blues. Nebojte se, dá se s tím něco dělat a...

17. srpna 2025

Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří

Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...

17. srpna 2025

Těžké kovy mohou škodit zdraví. Na tyto věci si dejte pozor

Přes veškerou snahu se jim těžko vyhneme. Toxiny z těžkých kovů se uvolňují z mnoha věcí kolem nás a obsahují je i běžně konzumované potraviny. Přesto se před nimi lze chránit.

17. srpna 2025

Kynuté buchty s jablky

Kynuté buchty s jablky
Recept

Střední

80 min

Naplňte buchty neobvyklou náplní ze sušeného ovoce a jablek, pochutnáte si.

Počet zánětů prostaty stoupá, riziková je klimatizace i kožené sedačky, říká urolog

Premium

Prostata je malá mužská pohlavní žláza, která má za normálních okolností velikost vlašského ořechu. S přibývajícím věkem však může dosáhnout i velikosti pomeranče. Její růst může vyústit až v...

16. srpna 2025

Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově

Premium

Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...

16. srpna 2025

Kdysi šmudly, nyní módní hvězdy. Teď je správný čas vytáhnout ponožky do sandálů

Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio. Jaké sandály se k...

16. srpna 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Vzala si imitátora Elvise Presleyho, nyní kvůli tomu žena zažívá muka

Jessica Allenová si vzala imitátora Elvise Presleyho a uvádí, že jít s ním jen po ulici jsou neskutečná muka, protože se na něj vrhají fanynky všech věkových kategorií. „Odstrkávají mě, vrhají se na...

16. srpna 2025  11:15

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly

Nejste si jistí, který styl jógy je pro vás vhodný, co si vzít s sebou na první lekci a jak často cvičit? Tento článek vám poradí, jak začít, a ukáže hlavní styly, ze kterých si vyberete podle svých...

16. srpna 2025

Léto je čas sukní. Přinášíme tipy na sukně pro každou postavu

Jen těžko byste hledali jiný kousek oblečení, který tak dokonale podtrhne ženskost a dokáže čarovat s postavou, než sukni. Nikdy nebyla vhodnější doba koupit si (minimálně) jednu novou. Jaká se hodí...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.