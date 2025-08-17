Dovolená skončila, kufry jsou vybalené, plavky usušené a vy na sobě cítíte, že přichází vlna únavy, podrážděnosti a lehké deprese. Návrat z dovolené může být pro tělo i psychiku větší zátěží, než se na první pohled zdá.
Odborníci takovému stavu říkají post-vacation blues, česky poprázdninový smutek nebo také deprese po dovolené. Lidé se v něm cítí smutně, demotivovaně a mají potíže s návratem do každodenní reality. Tento fenomén je poměrně běžný a postihuje lidi různého věku a profesí.
Zatímco během dovolené zažíváte vysokou úroveň pocitu svobody a absence stresu, návrat do pracovního a rodinného režimu může způsobit náhlý propad nálady. Naštěstí existují způsoby, jak tomu čelit, a některé z nich vás možná příjemně překvapí.