Smrt je vlastně hodná holka. Neměli bychom se jí bát, říká filozofka Hogenová

Co je to smrt? Má filozof v rukávu nějakou definici?

To vůbec není jednoduché. Ve filozofii pracujeme s protiklady, jednomu ze čtyř říkáme privace – čili „chybění“. Poprvé takovou úvahu sepsal řecký filozof Platon. Tvrdil, že protiklady vzniknou tím, že se něčemu odejme to podstatné: například člověku život – a výsledkem je smrt. Aby mohla přijít, musí napřed existovat život, který je tedy důležitější než smrt. Umřít zkrátka nemůže to, co předtím nežilo.

Pokud se uzákoní eutanazie, bude tu spousta vražd. Lidi jsou opravdu čuňata, pro vnější vlastnictví udělají cokoliv. I vlastní děti takhle kolikrát myslí.