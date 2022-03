Překvapivé zjištění: agresivní porno není výsadou mužů, ženy ho zbožňují

Když se řekne žena, většina z nás si představí jemnou, až éterickou bytost s křehkou duší, kterou i lehký vánek zabolí. Ženy sice patří stále do stereotypní škatulky romantické osobnosti se sklony k naivitě, která věří na dobro a lásku do konce života, uvnitř jejich těla však dřímá pořádně divoký a drsný živel, jenž by vzal vítr z plachet i sebevětšímu alfa samci.

Ne nadarmo se říká: nesuď knihu podle obalu.

S vyznáním přicházejí až po partnerovi

Láska zasáhne muže rychleji než ženy. Úsměvné? Možná, ale pravdivé. Tato slova dokazuje hned několik odborných studií. Podle té nejčerstvější z letošního února, na níž spolupracovali akademici z Velké Británie, Austrálie, Francie, Chile, Kolumbie, Polska a Brazílie, si muži svou zamilovanost uvědomí průměrně po zhruba 70 dnech, ženy až o týden později. A zatímco slova „miluji tě“ vysloví muži průměrně po 108 dnech, ženám to trvá ještě o 15 dní déle.

Ze staršího průzkumu amerického Massachusettského technologického institutu navíc vyplývá, že k vyznání lásky muž jako první přikročí ve více než šedesáti procentech.

„Poměrně často tak ale činí proto, aby vztah urychlili a dosáhli sexu. Ženy chápou slova jako Miluji tě! závazněji a berou je vážněji, muži naopak mají tendence jejich význam zlehčovat. A také se domnívají, že jejich partnerka jednoduše očekává, že je od nich uslyší,“ komentuje průzkum Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

Muži jsou v lásce „rychlíci“, nenechte se zmást.

Ženy porno zbožňují, 7 z 10 z nich vzrušuje to agresivní

Přestože sledování porna je častější u mužů, vyhledává pornografický materiál i poměrně vysoký podíl žen. A jsou to právě dámy spíše než muži, kdo ocení agresivní porno. Zjistil to průzkum odborníků z Katedry sociologie na kanadské McGillově univerzitě provedený mezi více než třemi stovkami pravidelných diváků a divaček porna z 28 zemí světa.

Agresivita v pornografii byla dle výsledků průzkumu vzrušující pro více než 65 % respondentek oproti asi 40 % respondentů. Zhruba 35 % žen, ale jen kolem 7 % mužů by také v mainstreamovém pornu uvítalo více agresivity.

Sex v jakémkoliv věku

Dalším velmi rozšířeným mýtem je, že dámy jsou údajně méně sexuálně aktivní a sex pro ně postupem věku a s postupující délkou vztahu ztrácí význam. Bývá tomu však naopak. To pánové začínají býti línější, na milostné hrátky je neužije.

Pětačtyřicet procent žen starších 40 let se nadále stará o dobrý sexuální život. Věří, že sex je důležitý i v pokročilém věku, dokazuje studie prezentována společností Normal American Menopause Society.

Nedají to na sobě možná znát, ale pánové tvorstva se evidentně v lásce trápí více než ženy.

Jejich srdce rozchod zlomí méně

Rozchody jsou stresující a emočně náročnou situací, přičemž zastaralá představa je taková, že žena má po rozchodu zlomenější srdce než muž. To však vyvrací nedávná studie týmu psychologů z britské Lancasterské univerzity, v rámci níž byla provedena historicky první „big data“ analýza vztahových problémů.

Odborníci v ní studovali demografické a psychologické profily více než 184 tisíc lidí, kteří své vztahové problémy zveřejnili na anonymním internetovém fóru. Jedním z překvapivých výsledků přitom bylo, že téma zlomeného srdce více probírali muži.

To, že muži po rozchodu trpí více než ženy, naznačovaly i dřívější výzkumy. Například podle studie odborníků z Binghamton University a University College London provedené na více než 5 700 respondentech z 96 zemí světa trvá mužům podstatně déle, než se z rozchodu vzpamatují, mnoho jich zažívá takzvaný postvztahový smutek ještě rok po rozchodu.