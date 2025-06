Raději zadarmo Většina z těch, kteří v Česku porno sledují, si vybírá neplacený obsah na internetu. Vždy, nebo téměř vždy, ho sleduje 78 procent z těch, kdo si na tento druh vzrušení potrpí. Nejčastěji využívanými zdroji pro sledování porna jsou specializované weby jako Pornhub, Xvideos a podobně, a to zejména mezi mladšími. Právě tyto zdroje uvádí celých 92 procent uživatelů do 29 let. Využívá je ovšem až 46 procent osob starších 60 let. Naopak televizní kanály uvádí jako zdroj pornografie pouze 5 procent uživatelů do 29 let, avšak 34 procent sledujících z kategorie 60+. V nejstarší věkové kategorii přibližně pětina uživatelů konzumuje tento obsah taktéž na DVD. Stránky pro personalizovaný obsah používá jen 5 procent respondentů, nejčastěji mladí muži do 29 let.