Přestože má nepořádek špatnou pověst, má i svoje výhody. Věděli jste například, že prokazatelně zlepšuje naši kreativitu? Vědci z univerzity v americké Minnesotě to ověřovali v jednom svém experimentu. Zkoumali studenty a jejich psací stoly.
Polovina respondentů měla věci v perfektním pořádku a strukturovaně rozdělené, druhá polovina skladovala na stole všechno možné. Všichni dostali stejný úkol – vymyslet netradiční způsoby využití pro pingpongové míčky. Jak to dopadlo? Nápady těch, kteří byli v chaosu, byly nezávislými porotci hodnoceny jako daleko kreativnější a inovativnější. V uklizených místnostech lidé naopak volili bezpečnější, tradiční řešení. Chaos může být tedy podnětný. Ale nejen to!
Jste chaotik, nebo plánovač? Zjistíte to v našem testu
I druhý pokus minnesotských vědců potvrzuje, že nepořádek podporuje kreativitu. Ze skupiny dobrovolníků musela polovina pracovat v uklizeném prostoru, zatímco druhá polovina se činila v nepořádku. Účastníci z chaotických podmínek měli více nápadů a víc kreativnějších a odvážnějších řešení.
Je to prý tím, že lehký chaos nás inspiruje, ponouká nás řešit nepředpokládané situace, reagovat na cizí podněty a lidi, což podporuje činnost mozku. Zato pedantští lidé se neodvážou, nežijí pružně a svobodně, jsou svázáni pravidly, každé sebemenší narušení je vykolejí.
Ale co je to vlastně nepořádek? Pro každého to znamená něco jiného. Podle jednoho průzkumu pro 78 % lidí začíná nepořádek tam, když nemůžou nalézt svoje věci. Pro 72 % dotázaných je to signál k tomu začít uklízet. Ale zároveň 41 % Čechů přiznává, že jejich reakce závisí na momentální náladě, jednou jim něco vadí, podruhé je to samé nechává v klidu.
Celých 60 % Čechů má pocit, že doma neuklidí nikdo lépe než oni sami, to si myslí hlavně ženy. Zhruba třetina Češek nejde večer spát, dokud není poklizeno, muže to tak nebere.
Více než polovinu Čechů (55 %) uklízení nebaví a berou ho jako nemilou povinnost. S jinými ani pořádný bordel nepohne a úklid odkládají na neurčito, to je asi 29 % lidí. Zhruba 79 % Čechů začne uklízet až tehdy, když vědí, že někdo přijde na návštěvu. Nejspíš tchyně.
Uklízením strávíme denně v průměru půl hodiny, o víkendu asi hodinu až dvě. A co nám, ženám i mužům, nejvíc vadí? Hlavně poházené dětské hračky, svlečené ponožky a trička rozházená po bytě, špinavá a ulepená podlaha, fleky na koberci a všudypřítomné odložené kapesníčky.
Kvůli nepořádku se strhne až 49 % všech hádek doma. Ale i tady máme jednu zajímavost, může-li za nepořádek zvířecí mazlíček nebo malé dítě, okolí mu promine. Zato puberťákům a partnerovi prostě nic neodpustíme.
Co s námi dělá chaos?