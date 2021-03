Ponorka je časovaná bomba. Přežijte ve zdraví pod jednou střechou

Stávající komplikované podmínky, tlak způsobený aktuální covidovou situací, sociální distanc i nemožnost vyžití může vést k opravdu zásadním sporům a nespokojenosti ve vztazích. Mnozí se navíc dostávají do existenčních problémů a musí akutně řešit mnoho negativního.

Rodiny v bytě 3+1, kde dvě děti potřebují intenzivní pomoc s výukou a k tomu oba rodiče pracují na home office, zažívají situaci, kterou můžeme přirovnat k prožitku plavání s žraloky. Až na to, že takto už plaveme rok.

Stále častěji tak vznikají situace, kdy na povrch vyplouvají staré spory a objevují se nové rány. Kromě toho může monotónnost a stereotyp vést k určité otupělosti, necitlivosti k pocitům a reakcím toho druhého.



Zůstat v klidu je mnohdy nadlidský výkon.

„Vyvarovala bych se názorů, že situace pouze umocnila to, co dobře nefungovalo už v době před covidem. Pokud trávíme celé dny s partnerem, může to vyvolat napětí i ve vztazích, které normálně fungují dobře. Pro mnohé páry je navíc současná situace teprve příležitostí, kdy se učí žít spolu,“ říká k tématu vztahů v covidové době a rozporů v nich Lucie Skalíková, ředitelka Ambulance NEO Centra.

Začněte u sebe

Právě dnešní doba nahrává více odpočinku až lenosti, což se bohužel odráží právě na psychické nepohodě každého jedince. Jsme výbušnější a přecitlivělejší. Chování lze přirovnat k nášlapné mině.

Vyhněte se ale unáhleným reakcím, raději si napočítejte do deseti nebo zmáčkněte pomyslné tlačítko „stop“. Držte se na uzdě hlavně tehdy, když jsou v blízkosti možného výbuchu ratolesti. Nezapomeňte, že jste to vy, kdo ukazuje svým dětem, jak řešit spory.

Nepropadejte panice, pocit permanentního naštvání a bezmoci nezažíváte sama.

„Osobně doporučuji si nastavit a dodržovat užitečnou denní rutinu, jako je například dostatečně spát, dobře se stravovat, udržovat hygienu. Určitě není dobré zůstávat celý den v pyžamu, lepší je převléci se do adekvátního oblečení, zavčasu vypnout počítač a odpojit se od sociálních sítí,“ radí Lucie Skalíková. „Věnujte se aktivitám, kterými o sebe pečujete, dělají vám dobře, pomohou vám zpracovat emoce, vyladit se na druhé. Uvědomte si také, že ne všechny činnosti musíte dělat spolu. Pokud partner chce dělat něco jiného, vnímejte to jako jeho potřebu, ne jako nedostatek lásky vůči vám.“

Zkuste najít, co vám pomáhá. „Sepište si výčet činností a míst, kde se cítíte dobře, dodávají vám rovnováhu a pocit bezpečí (třeba si udělat pohodlí, uvařit čaj, napustit si vanu, zavřít se na chvíli sám do pokoje, zasmát se). Respektujte osobní prostor a potřeby partnera. Všímejte si okamžiků, kdy vám je s protějškem fajn, kdy cítíte vzájemnou blízkost. Oceňte si takové chvíle navzájem a užívejte jich,“ doporučuje.



Nemějte výčitky, když si pravidelně budete dopřávat svých drobných radostí.

Vytěžte z negativ maximum dobrého

Vztahy jsou velmi různorodé, je nemožné najít jednu či několik univerzálních strategií a rad. Všichni však víme, že komunikace je alfou a omegou spokojeného soužití, proto se snažte mluvit otevřeně o vašich potřebách, přestože to můžete vnímat jako citlivé téma.

Zkuste jít na věc taktně. Jistě už po nějaké době soužití víte, jak na svou lásku. Mluvte s ním o pocitech, jež vás trápí, potřebách, včetně sexuálních, o očekávání do budoucna. Ač s vámi ten druhý nemusí vždy souhlasit, nestartujte na první dobrou, jak se říká. Nad jeho názorem se minimálně na pár minut zamyslete.

V partnerství je potřeba naučit se spolu mluvit.

Pokud spolu nyní trávíme více času, než jsme byli zvyklí, můžeme se také začít zaměřovat na to, co mezi námi nefungovalo či nefunguje. Určitě ale nevytahujte staré kostlivce ze skříně, omezte také některé choulostivé okruhy, které stejně vyřešit nemůžete.

K těm patří například názory na covid, na vládní opatření, na očkování, na to, kdo by měl vyhrát volby... to vše jsou možné rozbušky. A to nejen u drahých poloviček, ale také u rodičů, sourozenců, přátel, kolegů. Zkrátka a dobře, někdy je lepší držet se známého pořekadla: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato!“