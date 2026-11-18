Příběh Jarky Kvůli ní jsem přišla o všechno
Nemyslím, že bych byla nějaká samaritánka, a už vůbec se nepovažuju za člověka, který by se pro druhé přetrhl. Spíš naopak, většinou si hledím svého a moc se nedívám kolem. Ale když k nám do firmy nastoupila nová kolegyně, vnímala jsem to trochu jinak.
Připomínala mi něčím mou dceru a probudila se ve mně matka. Byla celá vyplašená a hrozně nervózní, pořád se jen omlouvala. Tak nějak automaticky jsem si ji vzala pod svá křídla. Kolegyně mi byla zpočátku nesmírně vděčná. Tak moc, že mi z první výplaty donesla obrovskou kytici a bonboniéru.
Posteskla si mi, že si o ní všichni určitě myslí, že je neschopná, ale prý když je nervózní, tak je mimo. Jak se uklidní, bude to určitě lepší. Došlo mi, že je to šikovná holka, že jen potřebuje dostat příležitost. A já jí to umožnila.
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Ukazovala jsem jí různé fígle, které jsem za léta ve firmě odkoukala, půjčovala jí svoje podklady a vysvětlovala věci, na které ostatní neměli trpělivost. Před kolegy jsem ji omlouvala, když něco pokazila, a když udělala chybu, kryla jsem ji i před vedením. Většinou jsem vše opravila dřív, než si všiml šéf, a ona mi pak děkovala s tím, že beze mě by se konce zkušební lhůty nedočkala.
Uplynul rok a ona se ve firmě zabydlela. Pravda, chyby dělala pořád, ale já je „uklízela“ tak automaticky, že mi to ani nepřišlo. A v té době se uvolnilo místo vedoucí oddělení. Šéf mi při té příležitosti naznačil, že bych se na tu pozici hodila. Zalichotilo mi to, a tak jsem se rozhodla, že se na výběrové řízení opravdu pečlivě připravím.
Když jsem se pochlubila své mladé kolegyňce, celá se rozzářila a ujišťovala mě, že místo určitě dostanu. A hned mi nabídla, že mi pomůže s prezentací. Řekla jsem jí tehdy všechno – proto mě trochu překvapilo, když jsem zjistila, že se o místo přihlásila také. Prý to aspoň zkusí a doufá, že se nezlobím...
Jenže tu práci nakonec získala ona. Byl to šok, na druhou stranu jsem celkem chápala, že vedení chce někoho mladšího. Ještě jsem jí pogratulovala a ona se mi omlouvala, že to nečekala. Těžko říct, o pár týdnů později jsem se dozvěděla od kolegy, který seděl na poradě vedení, něco zvláštního. Smál se, že jsme úplně jak dvojčata, vždyť i ty naše prezentace prý byly jako přes kopírák!
Vrtalo mi hlavou, jak to myslel, a tak jsem zapátrala dál. Ano, dotyčný se rozpovídal a ukázalo se, že mi má chráněnka v podstatě ukradla všechny nápady. A protože prezentovala první a patřičně se u toho natřásala v minisukni, za tu černou ovci a zlodějku postřehů jsem byla já. Poté prý ještě šéfy přesvědčovala, že by měli firmu očistit od dříve narozených, protože ji brzdí v rozkvětu.
No, a za pár týdnů mi na stole ležela výpověď pro nadbytečnost. Dnes jsem doma, novou práci se mi najít nedaří. Snažím se nemyslet na to, co jsem měla udělat jinak, protože bych se zbláznila. Ale doufám, že když za novou paní vedoucí nikdo nebude žehlit chyby, vedení pochopí, koho si to vybralo.
Jarka
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