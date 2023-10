Když je nás na lásku hodně. Život v polykule je přirozený a má historii

Není to výmysl moderní doby, není to tajená nevěra. Není to ani volný manželský vztah, kdy každý z partnerů má jiného a doma si hrají na spořádanou rodinu. Nebo muž s mnoha ženami či milenkami jako s harémem. V polykule spolu žije více lidí, kteří jsou vztahově provázaní, ale vědí o sobě a respektují se. A nemusí jít vždy jen o sex.