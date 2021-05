Stále mi chodí fotky penisů, přiznává herečka Těžká z dokumentu V síti

Získala jste nominaci na cenu Českého lva za herecký výkon v dokumentu V síti, ale nakonec cenu dostala Magdaléna Borová za roli ve filmu Krajina ve stínu. Nemrzí vás to?

Smutek rozhodně nepociťuji, pro mě byla už samotná nominace neuvěřitelným oceněním. Většinou nás, holky, lidé chválili za to, že jsme se do práce na náročném dokumentu V síti vůbec pustily, ale málokdo ocenil naše herecké výkony, které vyžadovaly čistou improvizaci. Musely jsme o svých rolích vědět úplně vše, nebyl tam žádný prostor pro chyby. Každé pochybení mohlo způsobit prozrazení celého projektu, a jeho následné zrušení. Nominace na cenu Českého lva pro mě znamenala uznání za dobře odvedenou hereckou práci. Slavností večer jsem si užila i za určitých omezení a mám radost, že Magdaléna Borová vyhrála. Vnímala jsem ji jako horkou favoritku.

Snažím se pochopit, proč se lidé na nemonogamní vztahy dívají skrz prsty, abych jim dokázala lépe vysvětlit, co pojem polyamorie znamená.