Všichni se máme rádi. Podezřelá, či vzrušující? Polyamorie je na vzestupu

Polyamorie. Všimli jste si, jak často se tohle slovo objevuje? Před několika lety většina z nás nevěděla, co si pod ním představit, a asi bychom jenom odhadovali, že má něco společného s láskou a množstvím. Že by to bylo něco nemravného? Snad nějaký pojem, který se vyskytuje v dokumentech o životě exotických kmenů kdesi v deštných pralesích?

Jak Stanisav přišel na nevěru své ženy? „Taktně mě na to upozornila sousedka, s níž jsem se potom začal scházet, protože ona byla pro změnu ochotná utěšit mě.“