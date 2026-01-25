Mohlo by se zdát jako jasný fakt, že politika je pro partnerské vztahy toxická. Realita je ovšem složitější. Česká data i zahraniční výzkumy ukazují, že samotná názorová neshoda ještě nemusí znamenat problém. Prim hraje spíš to, jak spolu partneři dokážou mluvit, naslouchat si a zvládat napětí.
Například podle průzkumu e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz je pro naprostou většinu lidí v dlouhodobém vztahu zásadní, aby jim partner uměl naslouchat. Pro 95 % je důležité, že partner dbá na rodinné zázemí a vztahy, a stejný podíl lidí oceňuje klidný přístup k vyhroceným situacím. Naproti tomu shoda v politických názorech je důležitá pro 40 % respondentů – tedy pro menšinu, byť významnou.
|
Lidé by se měli hádat správně. Drží v sobě křivdy i roky, říká mediátorka
„Ve vztazích většina lidí nehledá ideologického dvojníka, ale pocit respektu a přijetí,“ vysvětluje psycholog Boris Štepanovič. Úplná názorová shoda je podle něj v reálném životě nedosažitelná. „Mnohem důležitější je vědomí, že se nás partner snaží pochopit i tehdy, když s námi nesouhlasí,“ dodává.