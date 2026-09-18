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Pokud jste ve stresu, tělo vám to pod vodou okamžitě vrátí, líčí freediverka

Anna Bortlová
  20:00

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První freedive ponor Blanky Haškové byl jen do pár centimetrů, teď se potápí do hloubky skoro 50 metrů. | foto: Anna Kovačič

Blanka Hašková se už dvanáct let věnuje freedivingu, tedy potápění na jeden nádech. Největší hloubka, do níž se dostala, byla téměř padesát metrů. „Na začátku musíme překonat velký tlak vody, zhruba od třiceti metrů ale už klesáme volným pádem. Stav beztíže je nejkrásnější,“ vypráví.

V horách hrozí výšková nemoc. S čím se člověk naopak potýká pod vodou?
U nádechového potápění hrozí ve výjimečných případech takzvaná samba nebo blackout, pokud se potápěč snaží na sílu překonat sám sebe. Zajímavé je, že k tomu většinou nedochází v největší hloubce, ale naopak těsně před vynořením nebo krátce po něm. Samba je stav, kdy má potápěč kvůli nedostatku kyslíku dočasně zhoršenou kontrolu nad tělem – může se třást, mít nekoordinované pohyby nebo být chvíli zmatený.

Blackout je ještě vážnější situace, kdy člověk úplně ztratí vědomí. Může k tomu dojít už několik metrů pod hladinou, ale i bezprostředně po vynoření. Proto je ve freedivingu zásadní mít vždycky parťáka, který vás z hladiny sleduje a je připraven okamžitě zasáhnout. V úplné hloubce jste na to ale sama, na nikoho jiného se spolehnout nemůžete.

V prvních fázích tréninku bývá zlepšení poměrně rychlé. U žen se například po týdnu může výdrž pohybovat kolem tří minut.

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