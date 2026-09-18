V horách hrozí výšková nemoc. S čím se člověk naopak potýká pod vodou?
U nádechového potápění hrozí ve výjimečných případech takzvaná samba nebo blackout, pokud se potápěč snaží na sílu překonat sám sebe. Zajímavé je, že k tomu většinou nedochází v největší hloubce, ale naopak těsně před vynořením nebo krátce po něm. Samba je stav, kdy má potápěč kvůli nedostatku kyslíku dočasně zhoršenou kontrolu nad tělem – může se třást, mít nekoordinované pohyby nebo být chvíli zmatený.
Blackout je ještě vážnější situace, kdy člověk úplně ztratí vědomí. Může k tomu dojít už několik metrů pod hladinou, ale i bezprostředně po vynoření. Proto je ve freedivingu zásadní mít vždycky parťáka, který vás z hladiny sleduje a je připraven okamžitě zasáhnout. V úplné hloubce jste na to ale sama, na nikoho jiného se spolehnout nemůžete.
V prvních fázích tréninku bývá zlepšení poměrně rychlé. U žen se například po týdnu může výdrž pohybovat kolem tří minut.