Petra Kejklíčková

17:00

Někteří lidé mají přirozeně pozitivní vztah ke sportu a s radostí se vrhají do každé pohybové aktivity. A pak jsme tu my ostatní, kterým se sportovat nechce a radši bychom dělali všechno možné, jen abychom se nemuseli potit na žíněnce. Jenže pohyb prospívá fyzickému i duševnímu zdraví, prodlužuje a zlepšuje život. To přece víme všichni! Jak tedy sportovním aktivitám předat mezi ostatními štafetu?