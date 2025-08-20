Ještě si musím zaběhat, zacvičit, zajezdit na kole, aplikace ukazuje, že jsem málo chodila... Je v pořádku, když se stresujeme z toho, že se nestíháme věnovat pohybu?
Oddalujeme se od všeho přirozeného. Pohybovou aktivitu nebereme jako samozřejmost. Přemýšlíme o ní jako o něčem, čím musíme kompenzovat něco jiného. Mnohdy se ze sportu stává povinnost, kterou musíme začlenit do přeplněného dne. Pohyb jsme oddělili od přirozeného života.
Extrémem v dnešní potřebě vše pojmenovat jsou Spojené státy, kde doslova vyrábějí různé syndromy. Kolikrát je to především příležitost k vydělávání peněz.