Dá se o pohřbu říct ta věta, kterou často slýcháváme ve filmech: „Ale měla to krásný!“?
Krásná otázka na začátek. A ano, z mé zkušenosti se lidi ostýchají toto říct, ale na konci našich obřadů to zpravidla zaznívá. Dost často slyšíme, že to byl vůbec nejkrásnější pohřeb, jaký kdy zažili, že vůbec netušili, že se to dá tak pojmout a že by to tak chtěli taky. Chodí za námi i starší generace a lidé, kteří byli ze začátku v odstupu a skeptičtí, a to vždycky potěší! A nebo děti – třeba pětiletý chlapeček mi po jednom pohřbu řekl, že se mu to líbilo a že by to chtěl taky tak, až jednou umře.
Spousta lidí chce děti od pohřbu ušetřit a nechce, aby se smutečního obřadu účastnily. Jaký na to máte názor?
Na toto se mne dost často ptají a vždy se snažím vysvětlit, že tato otázka je hrozně novodobá, že se tak ptáme až v době, kdy si odnášíme chladné zážitky z krematorií, kde jsou přesně dané normy, jak má smuteční obřad vypadat, kde je spousta černé barvy a očekává se od nás, že budeme jen plakat.
Po celou historii lidstva ale děti na pohřeb chodily a byly platnou součástí společenství a součástí rozloučení. Spíš mi tedy přijde důležité se ptát, jak dělat pohřby, aby se tam i děti cítily dobře. Z mé zkušenosti děti na těchto rozloučeních fungují moc dobře: rády se zapojují, píšou vzkazy do nebe, malují obrázky na urny, zapalují plovoucí svíčky nebo něco řeknou – kolikrát od nich jde ten nejkrásnější proslov...
Na klasických smutečních obřadech ale na to prostor nedostávají...
To ne. Ale bohudíky, normy, které platily dříve, se dnes hodně rozpouštějí.
Dokážou si podle vás děti v dané chvíli plně uvědomit, že jejich blízký skutečně zemřel a tento stav je neměnný? A měli bychom se o tom s nimi bavit?
Sama mám čtyřletou dcerku a často se s ní bavím o své práci. Dnes navíc existuje spousta knih o smrti. I když se říká, že děti asi do sedmi let nepochopí koncept konečnosti a to, že ten stav, kdy nám odejde někdo blízký, je trvalý. Mají takové pohádkové myšlení, kde je stále naděje, že zemřelý se třeba po čase vrátí.
Vnímám proto jako strašně důležité o tom s nimi mluvit a mluvit fakticky. Nepoužívat eufemismy typu: babička usnula, nebo odešla do nebe, ale mluvit napřímo a vysvětlit to, co je zajímá: že babička zemřela, že to znamená, že nedýchá, nejí, že popel, který třeba my v Lese vzpomínek sypeme ke stromu, jsou rozemleté kosti. Mluvit s nimi velmi opravdicky a tak, aby si to uměly dobře představit. Z mé zkušenosti vím, že se děti o smrt zajímají a chtějí vědět, co se děje.
Zvládne to člověk správně pojmenovat ve chvíli, kdy je zraněný ztrátou a bojuje v rámci truchlení s velkou vnitřní bolestí?
Pokud máme sílu, je dobré jim to vysvětlit. Je pravdou, že člověk má v tuto chvíli tendenci se v bolesti uzavřít a být sám. My obřadnice se snažíme jít příkladem, a když jsou na obřadu přítomné děti, tak to komunikujeme jinými způsoby. Dost často mluvíme i o tom, že lidé mají různé představy o tom, co bude po smrti. Vždy to rámujeme tím, že nikdo skutečně neví, co se stane pak a že je spousta různých teorií.
Jak vy osobně vnímáte české smuteční obřady?
U nás v Česku to vypadá hodně nevlídně. Procházíme krizí pohřebních rituálů, což ukazují i čísla: třetina pozůstalých neudělá žádné poslední rozloučení a zvolí si jen kremaci bez obřadu. V Praze se odhaduje, že to může být až sedmdesát procent lidí. Hodně je to dáno tím, že lidé mají špatnou odosobněnou zkušenost z krematorií, kde pohřby jedou jako na běžícím pásu a kde řečníci mluví, aniž by znali zemřelého... není se čemu divit, že lidé stále více od obřadů ustupují a odmítají je.
Zároveň ale roste krásný trend uspořádat rozloučení třeba v přírodě nebo doma, na chatě, rozptylovat zemřelého do přírody, do vody. Dle mého má krize dvě strany a je tam i ten pozitivní potenciál, dává možnost pojmout to rozloučení po svém a osvobozuje od norem.
Máme při posledním rozloučení nějaké limity, co si ještě můžeme dovolit a co už nám ze zákona neprojde?
Česká legislativa je v tomto ohledu přátelská a myslím, že je skvělé, že třeba rozptýlit nebo uložit popel zemřelého můžeme prakticky všude – do vody, u sebe doma, na zahradě nebo na oblíbeném místě v přírodě – a potřebujeme k tomu jen souhlas vlastníka pozemku. Máme dobré zkušenosti třeba i s Lesy České republiky, když je pozůstalí oslovují. I ty instituce to většinou povolují – je v tom velká otevřenost, ale dovedu si představit, že by mohla být ještě větší. Hodně se inspirujeme ve Velké Británii, kde je třeba možné, abyste tělo zemřelého převezli ve vlastní dodávce. To u nás zatím nejde, na to mají monopol pouze pohřební služby.
Jsou stále platné časové limity, dokdy máme možnost se se zemřelým rozloučit a celou záležitost vyřešit?
Člověk musí kontaktovat pohřební službu a sjednat obřad do 96 hodin, jinak hrozí, že to systém vyhodnotí jako sociální pohřeb a začne se o zemřelého zajímat obec, která se pak stane vypravitelem. Jsou to ale čtyři dny, během kterých je možné se se zesnulým rozloučit, a když třeba zemře doma, je možné pro něj vykonat poslední službu: přivolat lékaře, který konstatuje smrt, poté se se zemřelým rozloučit, zapálit mu svíčku, otevřít okno, omýt jej, obléct jej a připravit. Je potřeba vědět, že člověk nemusí spěchat, i když se systém tváří, že je potřeba tělo odvézt hned, pořád je to ten náš milovaný člověk a my máme prostor s ním pobýt.
Pokud proběhne rozloučení s tělem v rakvi, je pak dobré naplánovat obřad během týdne či čtrnácti dní, protože tělo zemřelého se musí první týden chladit a poté mrazit, je to komplikovanější. V Česku ale probíhá 80 procent kremací, v Praze dokonce 97 procent, což nám dává velký prostor k tomu naplánovat obřad později, během tří týdnů či měsíce: rozloučení se pak stihne více a lépe připravit a pozůstalí lépe zapojit. Mohou vybrat místo, hudbu a květiny, které měl zemřelý rád, vyrobit nějaké hezké pozvánky a i ta největší bolest, šok a nejtěžší emoce odcházejí, v člověku se to usadí, přicházejí krásné vzpomínky a on už má třeba i kapacitu nad tím přemýšlet. To je důležité.
Vědí podle vás pozůstalí, co vše v rámci posledního rozloučení se zemřelým mohou sami připravit, jaké mají možnosti?
Naše organizace Ke kořenům pořádá i přednášky a workshopy, jezdím třeba po knihovnách. Moc mne baví rozšiřovat lidem představy, jak to všechno může být, že mohou být pohřbeni třeba pod stromem, že svůj odchod mohou pojmout jako slavnost a oslavu života a osobnosti, že není nutná černá barva... lidé velmi rychle pochopí, jaké to může být, a napříč generacemi a sociálními skupinami to vnímají jako přirozenou cestu, která by se jim líbila. To je krásné.
Vaše organizace Ke kořenům funguje asi dvanáct let, podařilo se vám rozšířit myšlenku na ekologický odchod ze světa a jinou formu rozloučení se zemřelým i mimo Prahu. Kde všude dnes najdeme přírodní hřbitovy?
Není jich úplně moc, v Praze v Ďáblicích jsme pomáhali zakládat Les vzpomínek, kde se ukládá popel zemřelých a v jeho těsné blízkosti je Luční hřbitov, kde na tělech zemřelých v ekologických rakvích roste louka. V České republice je celkem pět přírodních hřbitovů a bohužel, jsou to hřbitovy, kde se ukládá jen popel a jsou zatím jen ve velkých městech. Ekologičtější varianta pohřbu – například v proutěných rakvích, zde zatím moc možná není. Pořád čekáme na založení nějakého hřbitova, kde by se mohli zemřelí ekologicky pohřbívat a rostly na nich stromy. V Česku ale může zakládat hřbitovy pouze církev či obce a zatím se neobjevilo žádné osvícené vedení obce, které by do toho šlo... A zatím to není v rukou soukromých osob, jako je tomu třeba v Anglii, tak uvidíme.
Klasické pohřbívání do země je tedy mnohem ekologičtější?
Přesně. Spalování je energeticky náročné, navíc v České republice se používá plyn, a také jdou do ovzduší emise rtuti, což je problém, protože jsou neodbouratelné a jedná se o silný neurotoxin. A zrovna rtuť filtry příliš nezachytí.
Jaký je tedy nejekologičtější způsob odchodu ze světa?
Ten pradávný: tedy pohřbít tělo zabalené klidně v nějaké látce, v plátně. Nechat přírodu, aby je rozložila a porostla: zasadit na hrobě něco, co může růst. V rámci současných možností je fajn si na běžném hřbitově pronajmout místo, ale neobjednávat si žádné náhrobky z Číny a umělé květy z Polska, ale nechat místo porůst třeba lučním kvítím.
Rakev z proutí
Vás kdysi v jednom anglickém časopise k vašemu povolání inspirovala proutěná rakev. Máme tady u nás v Čechách možnost nechat se pohřbít do proutí?
Už máme, existuje Koloběh Manufaktura, kde pracuje mladá úžasná designérka Jana Trombíková, která navrhla a vyrábí krásné proutěné rakve a jiné produkty pro přírodní obřad a rozloučení se se zesnulým. A je to skvělé. Lidé totiž často hodně váhají, jestli zemřelého ještě vidět, nebo ne, a my je v tom hodně podporujeme, aby se ještě rozloučili, naposledy se dotkli... Tato rakev, která je vlastně takovou stínkou, toto umožňuje decentním způsobem: tělo v ní je zabalené v plátně – tedy tradičním mezikulturním způsobem, ke kterému se opět vracíme – a přikryto proutěnou stínkou. Pozůstalí na tom obřadu trochu vidí a trochu nevidí: může tam proběhnut to vnitřní něžné ujištění skrze poloprůsvitnou bariéru, že tam ten člověk skutečně je. Pro mnoho lidí je to velmi zásadní a přirozeně dostačující kontakt. Větší než na klasickém pohřbu, kde vás dělí dřevo, případně sklo a zeď, ale zároveň menší než třeba poslední dotek, kteří mnozí nezvládnou...
V organizaci Ke kořenům funguje několik obřadnic či ceremoniářek. Kolik pohřbů ročně dokážete vyprovodit či doprovodit?
Letos je nás devatenáct, protože v loňském roce jsme jako první v Česku organizovaly výcvik obřadnic. Rozvíjíme se a rosteme, mám z toho radost. Každá obřadnice má deset až patnáct obřadů ročně.
Čím to je, že toto povolání vykonávají jen samé ženy?
Je to tradiční záležitost. V historii to dost často dělaly porodní báby, které provázely tu komunitu celým životem od narození až po smrt. A já tu vnímám velkou paralelu s porodnictvím – i vzhledem k tomu, jak se z nemocnic a rukou mužů opět stahuje do osobnější roviny a domáckého prostředí dul... A i v zahraničí alternativní přírodní pohřebnictví vedou ženy, je to krása. Nedávno k tomu vznikl film, ke kterému dělám titulky: Dead Good Film, jež mapuje jednu britskou ekologickou pohřební službu Alca Funerals – je to moc zajímavé, obřadnice tam jezdí i do rodiny a pomáhá opečovat tělo, rozloučit se se zemřelým a následně pomáhá při obřadu. Vnáší tam kvality, které nám tu často chybí: osobitost, hodně empatie a jemné estetiky, přírodní materiály a povzbuzení vést si celé rozloučení po svém.
Blanka Javorová
Přijde mi, že tyto menší osobnější obřady zabraňují samotě člověka, který má tendenci se zavřít ve smutku...
Přesně s touto myšlenkou jsme zakládali Ke kořenům. Našim cílem je, aby v těžkých momentech – a smrt blízkého je jedna z nejtěžších věcí, která člověka za život potká – na toto člověk nebyl sám. Chceme dělat obřady, které tu komunitu spojují, jak tomu bylo od pravěku, kdy se sešel celý kmen, možná vesnice. Jeden smrťák, Stephen Jenkinson, ostatně tvrdí, že dobrý pohřeb se pozná podle toho, že spojí celou vesnici. A to je naše hlavní přání: spojovat lidi.
Máte za sebou pár stovek obřadů. Dotýkají se vás emocionálně? Zůstal vám v hlavě třeba jeden výjimečný?
Každý z nich je výjimečný a každý ve mně vždycky nějakou dobu žije. Jeden z posledních obřadů, které jsem vedla, se odehrál v prosinci u řeky pro učitele reiki. Zaujalo mne to, že na obřadu neměl kytici a ani lidé mu kytky nenosili, ale měl tam bonsaj. Byl spjatý s vodou, takže proto se obřad konal u řeky, všude kolem bylo hodně rozmístěných fotografií, které lidé přinášeli i s příběhy, jež se k tomu vážou. Lidé mu hodně děkovali za to, co jim předal ve svém učení a po celou dobu obřadu hořel oheň. Velmi hezké.
Renesance zájmu o smrt
Přišlo mi, že o smrti bylo ještě v naší generaci hodně těžké mluvit, že byla tabuizována, ale nyní se to hodně mění...
To je pravda. Sociologové tento fenomén nazývají renesancí zájmu o smrt a vyznačuje se až takovým hladem či touhou zajímat se o smrt a mluvit o ní. Já se pohybuji v prostředí, kde existuje hodně kruhů o smrti a „death cafés“ – že se lidé setkají v kavárnách a mluví o smrti. Existuje také hodně festivalů o smrti: jeden velký je ostravský K smrti dobrý festival, v Plzni je Pod drnem, my připravujeme v Praze v březnu festival Ke kořenům o kreativnímu přístupu ke smrti, na který všechny moc ráda zvu. A festivaly frčí i v menších městech: pět až deset festivalů v Česku určitě existuje.
Bylo by ideální, kdyby člověk během života o smrti přemýšlel a udělal si nějaký plán, jak by se chtěl s tímto světem rozloučit?
Určitě. Loni jsem doprovázela také jeden ze silných obřadů, který mi utkvěl v hlavě: starší paní umírala v hospicu a plánování rozloučení, které by bylo oslavou života, byl její poslední projekt s vnučkou. Byla učitelka, takže pozvali i její spolupracovnice a žákyně, které o ní velmi srdečným způsobem mluvily. Konalo se to v Lese vzpomínek, všichni se oblékli do barevných šatů, ležela tam i pikniková deka, kde si hrály děti, hrála tam laskavá hudba... Paní si přála na pohřbu zahrát píseň Something Stupid, kterou se celý rituál uzavřel. Byl to velmi silný moment.
A tím chci říct: v něčem je toto plánování rozloučení už během života velmi laskavé, protože když přijde ten moment, je poslední přání pro pozůstalé velkou úlevou a zároveň záchytným bodem v těžkých chvílích – takovým silným pojítkem se zemřelým, které je v tu chvíli opravdu třeba.
Kolik stojí přírodní obřad?
Mluvit o zemřelém dokáže nejlépe člověk, který jej měl rád, zároveň je to ale velmi těžký úkol. Jak se s tímto lidé na rozloučení vyrovnávají?
Jako obřadnice jsme moderátorky daného rozloučení, doprovázíme je. Máme úvodní slovo, ale vzpomínkovou řeč poté mají pozůstalí, protože to je skutečně to nejsilnější, co tam může zažít. Stejně jako moment, kdy si svou řeč doma píšou na papír: je to podstatný proces uzavírání a upevňování odkazu zemřelého v sobě. Je to otázka cti, dost často si to bere na starosti nejstarší sourozenec, lidé u toho cítí něco jako hrdost. Je to také druh služby a lidé, když to zvládnou, tak odcházejí s pocitem, že se rozloučili nejlépe, jak mohli. Tam právě pak chodí ostatní lidé a poskytují řečníkovi zpětnou vazbu, děkují mu, že to bylo krásné...
Hodně samozřejmě záleží na tom společenství. Mnohem jednodušeji se o zemřelém mluví venku v přírodním prostředí, kde vás neuzavírají zdi a kde se dá dýchat. Není tam nad nimi těžká mlha formality, která často visí ve smutečních síních. Moje kolegyně to trefně nazývá tragedizací smrti. V klasických obřadních síních při tradičních obřadech může být zbytečně moc dramatizace a truchlivosti: tedy emocí, které tam nemusí nutně být a které nemusí pozůstalí nutně prožívat.
Například když pečujete o blízkého s alzheimerem, je to hodně vysilující – pak je přirozené a naprosto oprávněné, že po jeho smrti se vedle smutku z odchodu objeví i opravdu velká úleva. A je hrozně důležité mluvit i o těchto emocích a dovolit si je prožívat. Normalizovat to, aby se za takové emoce lidi necítili blbě.