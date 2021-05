Co víte o příbězích s dobrými konci? Vyzkoušejte si velký pohádkový kvíz

Kdo by nemiloval pohádky? Moc takových by se mezi námi nejspíš nenašlo. Láska k nim se totiž rodí už v dětství a dost možná je to pro mnohé ta nejvytrvalejší, nejstálejší a nejvěrnější ze všech. První červnový den slavíme Mezinárodní den dětí, a to je také příležitost si pohádkové dětství připomenout. Co víte o příbězích s dobrými konci? Vyzkoušejte si velký kvíz.