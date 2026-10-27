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Léto spolklo 45 dnů. Co dělat o podzimních prázdninách, když došla dovolená?

Ivana Vaňkátová
  5:00
Na podzimní prázdniny chybí dovolená? Zjistěte, kdy vám musí šéf vyhovět a proč...

Na podzimní prázdniny chybí dovolená? Zjistěte, kdy vám musí šéf vyhovět a proč ošetřovné neklapne | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Sólo dovolená nemusí být jen dobrodružná. I all inclusive u hotelu se počítá....
Na Vánoce na lyže? Kdepak, Češi čím dál častěji jezdí k moři. (Ilustrační...
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Sotva se rodiny vzpamatovaly z letního logistického maratonu, školní kalendář už staví rodiče před další výzvu. Na konci října čekají školáky podzimní prázdniny. Pro zaměstnané mámy a táty to znamená další dva pracovní dny, kdy musejí zajistit hlídání. Jenže většina ročního nároku na dovolenou padla na pětačtyřicet dní letního volna. Jaké páky dává rodičům zákoník práce, za jakých podmínek můžete pracovat z domova a proč se v tomto případě vůbec nedá spoléhat na ošetřovné?

Obsah

Šedesát dní prázdnin na 25 dní dovolené

Oficiální harmonogram, který vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), stanovuje podzimní prázdniny na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026. Středa 28. října je státním svátkem.

Zatímco se děti radují, rodiče panikaří. Při započtení pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek mimo svátky) vyžaduje kalendářní rok obrovskou porci dní, kdy školáci nemají výuku.

Přehled školních prázdnin a pracovních dnů v roce 2026
PrázdninyTermínPracovní dny bez výukyPoznámka
Vánoční 2025/2026pátek 2. 1. 202611. 1. je státní svátek
Pololetnípátek 30. 1. 20261
Jarní1 týden (únor/březen)5Podle okresu
Velikonočníčtvrtek 2. 4. 20261Pátek 3. 4. je Velký pátek (svátek)
Letní volno školákůpo 29. 6. – po 31. 8. 202645Výuka skončila pá 26. 6. (5. a 6. 7. svátky)
Podzimníčt 29. – pá 30. 10. 20262+2 dny při ředitelském volnu 26.–27. 10.
Vánoční 2026/2027st 23. 12. – čt 31. 12. 2026524.–26. 12. jsou svátky
CELKEM60 pracovních dnůBez započtení ředitelského volna

Z tabulky jasně vyplývá zásadní nesoulad: zatímco běžná výměra dovolené činí 20 dnů (případně 25 dnů ve státní sféře či firmách se zajímavými benefity), školní rok přináší na rok 2026 celkem 60 pracovních dnů bez výuky. Největší porci si přirozeně ukrojilo léto, během kterého většina rodičů vyčerpá veškeré zásoby volna na krytí příměstských táborů či rodinné dovolené.

Do podzimu tak většina zaměstnanců vstupuje s téměř prázdným účtem dovolené, přičemž po říjnu ještě zůstává nepokrytých 5 pracovních dnů prosincových vánočních prázdnin (středa 23. 12. a od pondělí 28. 12. do čtvrtka 31. 12.).

Sólo dovolená nemusí být jen dobrodružná. I all inclusive u hotelu se počítá....

Dovolená, na kterou ještě nemáte nárok

Pokud jste v říjnu na nule, vyplatí se vědět, jak funguje právní úprava. Mnozí zaměstnanci netuší, že vyčerpaný stav na účtu dovolené nemusejí vnímat jako absolutní stopku.

Zákoník práce (§ 217) umožňuje zaměstnavateli určit čerpání dovolené i dříve, než zaměstnanec splní podmínky pro vznik práva na ni – pokud lze s jistotou předpokládat, že tyto podmínky splní do konce kalendářního roku. Nejde o půjčku z ještě nenastalého roku 2027, ale o předčasné vybrání letošního nároku.

Pamatujte však na návaznost na Vánoce. Pokud teď spotřebujete své poslední dva dny volna na říjnové prázdniny, mezi svátky v prosinci už budete muset jít do práce nebo situaci řešit s předstihem.

Na Vánoce na lyže? Kdepak, Češi čím dál častěji jezdí k moři. (Ilustrační...

Ošetřovné nedostanete

Častým omylem mezi rodiči bývá spoléhání na ošetřovné (OČR). Pravidla jsou však nastavená striktně.

Podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (§ 39) náleží ošetřovné na zdravé dítě mladší 10 let pouze v případě nepředvídaného uzavření školy – například z nařízení hygieny kvůli epidemii, havárii topení či jiné živelní události.

Máte nárok na ošetřovné na dítě? Přehled typických situací
SituaceNárok na ošetřovné u zdravého dítěte
Podzimní prázdninyNE
Ředitelské volnoNE
Havárie vody nebo topení ve školeANO (při splnění podmínek)
Mimořádné protiepidemické opatřeníANO (při splnění podmínek)
Nemoc, úraz nebo karanténa dítěteANO (posuzuje se jako péče o nemocné dítě)
Onemocnění pečující osoby (např. babičky)ANO (při splnění zákonných podmínek)
ilustrační snímek

Náhradní volno, home office, posunutá směna

Pokud nemáte dovolenou a ošetřovné nepadá v úvahu, musíte využít jiné možnosti podle zákoníku práce. Zákon v tomto ohledu jasně rozlišuje, na co máte zákonný nárok, kdy má zaměstnavatel povinnost vám vyhovět a co naopak závisí čistě na vzájemné dohodě.

Přehled možností podle zákoníku práce
MožnostCo můžete požadovatPrávní úprava
Náhradní volno za přesčasVybrat si volno místo výplaty příplatku§ 114 zákoníku práce
Náhradní volno za práci ve svátekPřednostní čerpání volna s náhradou mzdy§ 115 zákoníku práce
Práce na dálku (home office)Písemně požádat (u dětí do 9 let); šéf musí zamítnutí zdůvodnit§ 241a a § 317 zákoníku práce
Úprava pracovní dobyPísemně požádat o posun směn či zkrácení (u dětí do 15 let)§ 241 zákoníku práce
Neplacené volnoPožádat o dohodu o neplaceném volnuBez zákonného nároku (jen dohoda)

Jak tyto možnosti fungují v praxi?

  • Náhradní volno za přesčasy a svátky: Pokud jste v září či říjnu odpracovali hodiny navíc, můžete si podle § 114 dohodnout čerpání náhradního volna místo výplaty příplatku. Stejně tak u práce ve státním svátku (§ 115) je náhradní volno s náhradou mzdy dokonce zákonným výchozím řešením. Za 8 odpracovaných hodin přesčasu tak získáte celý den volna na podzimní prázdniny.
  • Home office pro rodiče dětí do 9 let: Žádost o práci z domu zaměstnavatel nemusí schválit vždy (např. u provozních či výrobních profesí to nelze), pokud ji ale zamítne, je podle § 241a povinen vám dát písemné a věcné odůvodnění.
  • Úprava směny pro rodiče dětí do 15 let: Pokud požádáte o posunutí začátku směny, jiný rozvrh nebo kratší úvazek, zaměstnavatel je podle § 241 ze zákona povinen vám vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Jak a kdy žádost podat?

Pokud do prázdnin zbývá pouhý týden, podejte žádost okamžitě a písemně (stačí e-mailem nadřízenému a v kopii na HR). V žádosti přesně uveďte konkrétní data, odkaz na příslušný paragraf (§ 241 či § 241a) a stručný návrh, jak bude po dobu vaší úpravy zajištěn provoz. Dáváte tím zaměstnavateli čas na reorganizaci směn.

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Jak to letos řeší rodiny v praxi

Protože školní družiny mají o prázdninách podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. často přerušený provoz (což si musíte včas ověřit přímo u vedení školy), nezbývá než kombinovat síly.

„V létě jsem si vystřílela celou dovolenou na příměstské tábory a rodinné volno. Na podzimní prázdniny mi nezbyl ani den. S manželem jsme to vyřešili, že já pracuji z domova ve čtvrtek a dětem jsem upravila den tak, že si odbudou úkoly a já mám klid na e-maily. Manžel si bere náhradní volno za přesčasy v pátek,“ prozradila Lucie z Prahy (34 let, účetní).

„U nás na škole vyhlásili ředitelské volno i na pondělí a úterý. Čtyři dny bez dovolené by byly neschůdné. Spojili jsme se proto se sousedy ze třídy. V pondělí a úterý hlídá sousedka všechny čtyři děti, ve středu je svátek a ve čtvrtek s pátkem si beru kluky k sobě na home office já. Děti se zabaví spolu a my jsme ušetřili drahocenné dny volna na Vánoce,“ dodal Martin z Plzně (41 let, IT specialista).

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