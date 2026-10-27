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Šedesát dní prázdnin na 25 dní dovolené
Oficiální harmonogram, který vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), stanovuje podzimní prázdniny na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026. Středa 28. října je státním svátkem.
Zatímco se děti radují, rodiče panikaří. Při započtení pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek mimo svátky) vyžaduje kalendářní rok obrovskou porci dní, kdy školáci nemají výuku.
|Prázdniny
|Termín
|Pracovní dny bez výuky
|Poznámka
|Vánoční 2025/2026
|pátek 2. 1. 2026
|1
|1. 1. je státní svátek
|Pololetní
|pátek 30. 1. 2026
|1
|Jarní
|1 týden (únor/březen)
|5
|Podle okresu
|Velikonoční
|čtvrtek 2. 4. 2026
|1
|Pátek 3. 4. je Velký pátek (svátek)
|Letní volno školáků
|po 29. 6. – po 31. 8. 2026
|45
|Výuka skončila pá 26. 6. (5. a 6. 7. svátky)
|Podzimní
|čt 29. – pá 30. 10. 2026
|2
|+2 dny při ředitelském volnu 26.–27. 10.
|Vánoční 2026/2027
|st 23. 12. – čt 31. 12. 2026
|5
|24.–26. 12. jsou svátky
|CELKEM
|60 pracovních dnů
|Bez započtení ředitelského volna
Z tabulky jasně vyplývá zásadní nesoulad: zatímco běžná výměra dovolené činí 20 dnů (případně 25 dnů ve státní sféře či firmách se zajímavými benefity), školní rok přináší na rok 2026 celkem 60 pracovních dnů bez výuky. Největší porci si přirozeně ukrojilo léto, během kterého většina rodičů vyčerpá veškeré zásoby volna na krytí příměstských táborů či rodinné dovolené.
Do podzimu tak většina zaměstnanců vstupuje s téměř prázdným účtem dovolené, přičemž po říjnu ještě zůstává nepokrytých 5 pracovních dnů prosincových vánočních prázdnin (středa 23. 12. a od pondělí 28. 12. do čtvrtka 31. 12.).
Dovolená, na kterou ještě nemáte nárok
Pokud jste v říjnu na nule, vyplatí se vědět, jak funguje právní úprava. Mnozí zaměstnanci netuší, že vyčerpaný stav na účtu dovolené nemusejí vnímat jako absolutní stopku.
Zákoník práce (§ 217) umožňuje zaměstnavateli určit čerpání dovolené i dříve, než zaměstnanec splní podmínky pro vznik práva na ni – pokud lze s jistotou předpokládat, že tyto podmínky splní do konce kalendářního roku. Nejde o půjčku z ještě nenastalého roku 2027, ale o předčasné vybrání letošního nároku.
Pamatujte však na návaznost na Vánoce. Pokud teď spotřebujete své poslední dva dny volna na říjnové prázdniny, mezi svátky v prosinci už budete muset jít do práce nebo situaci řešit s předstihem.
Ošetřovné nedostanete
Častým omylem mezi rodiči bývá spoléhání na ošetřovné (OČR). Pravidla jsou však nastavená striktně.
Podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (§ 39) náleží ošetřovné na zdravé dítě mladší 10 let pouze v případě nepředvídaného uzavření školy – například z nařízení hygieny kvůli epidemii, havárii topení či jiné živelní události.
|Situace
|Nárok na ošetřovné u zdravého dítěte
|Podzimní prázdniny
|NE
|Ředitelské volno
|NE
|Havárie vody nebo topení ve škole
|ANO (při splnění podmínek)
|Mimořádné protiepidemické opatření
|ANO (při splnění podmínek)
|Nemoc, úraz nebo karanténa dítěte
|ANO (posuzuje se jako péče o nemocné dítě)
|Onemocnění pečující osoby (např. babičky)
|ANO (při splnění zákonných podmínek)
Náhradní volno, home office, posunutá směna
Pokud nemáte dovolenou a ošetřovné nepadá v úvahu, musíte využít jiné možnosti podle zákoníku práce. Zákon v tomto ohledu jasně rozlišuje, na co máte zákonný nárok, kdy má zaměstnavatel povinnost vám vyhovět a co naopak závisí čistě na vzájemné dohodě.
|Možnost
|Co můžete požadovat
|Právní úprava
|Náhradní volno za přesčas
|Vybrat si volno místo výplaty příplatku
|§ 114 zákoníku práce
|Náhradní volno za práci ve svátek
|Přednostní čerpání volna s náhradou mzdy
|§ 115 zákoníku práce
|Práce na dálku (home office)
|Písemně požádat (u dětí do 9 let); šéf musí zamítnutí zdůvodnit
|§ 241a a § 317 zákoníku práce
|Úprava pracovní doby
|Písemně požádat o posun směn či zkrácení (u dětí do 15 let)
|§ 241 zákoníku práce
|Neplacené volno
|Požádat o dohodu o neplaceném volnu
|Bez zákonného nároku (jen dohoda)
Jak tyto možnosti fungují v praxi?
- Náhradní volno za přesčasy a svátky: Pokud jste v září či říjnu odpracovali hodiny navíc, můžete si podle § 114 dohodnout čerpání náhradního volna místo výplaty příplatku. Stejně tak u práce ve státním svátku (§ 115) je náhradní volno s náhradou mzdy dokonce zákonným výchozím řešením. Za 8 odpracovaných hodin přesčasu tak získáte celý den volna na podzimní prázdniny.
- Home office pro rodiče dětí do 9 let: Žádost o práci z domu zaměstnavatel nemusí schválit vždy (např. u provozních či výrobních profesí to nelze), pokud ji ale zamítne, je podle § 241a povinen vám dát písemné a věcné odůvodnění.
- Úprava směny pro rodiče dětí do 15 let: Pokud požádáte o posunutí začátku směny, jiný rozvrh nebo kratší úvazek, zaměstnavatel je podle § 241 ze zákona povinen vám vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Jak a kdy žádost podat?
Pokud do prázdnin zbývá pouhý týden, podejte žádost okamžitě a písemně (stačí e-mailem nadřízenému a v kopii na HR). V žádosti přesně uveďte konkrétní data, odkaz na příslušný paragraf (§ 241 či § 241a) a stručný návrh, jak bude po dobu vaší úpravy zajištěn provoz. Dáváte tím zaměstnavateli čas na reorganizaci směn.
Jak to letos řeší rodiny v praxi
Protože školní družiny mají o prázdninách podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. často přerušený provoz (což si musíte včas ověřit přímo u vedení školy), nezbývá než kombinovat síly.
„V létě jsem si vystřílela celou dovolenou na příměstské tábory a rodinné volno. Na podzimní prázdniny mi nezbyl ani den. S manželem jsme to vyřešili, že já pracuji z domova ve čtvrtek a dětem jsem upravila den tak, že si odbudou úkoly a já mám klid na e-maily. Manžel si bere náhradní volno za přesčasy v pátek,“ prozradila Lucie z Prahy (34 let, účetní).
„U nás na škole vyhlásili ředitelské volno i na pondělí a úterý. Čtyři dny bez dovolené by byly neschůdné. Spojili jsme se proto se sousedy ze třídy. V pondělí a úterý hlídá sousedka všechny čtyři děti, ve středu je svátek a ve čtvrtek s pátkem si beru kluky k sobě na home office já. Děti se zabaví spolu a my jsme ušetřili drahocenné dny volna na Vánoce,“ dodal Martin z Plzně (41 let, IT specialista).