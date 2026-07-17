Můžete říct, co je těžší – vybrat padnoucí podprsenku na velmi malá, nebo naopak na velká prsa?
Výběr podprsenky bývá problematický hlavně při atypických proporcích, například když má žena úzký obvod a k tomu velká prsa. V běžných řetězcích totiž okrajové velikosti těžko seženete. Na každé poprsí se taky hodí jiný střih. Obecně se dá říct, že ženy s většími ňadry budou potřebovat podprsenku s vysokým středem. Kostice je dobře rozdělí a zátěž se pak v obvodu lépe rozloží. Můžeme zvolit taky takzvané balkonetky, které by na malých prsou nepůsobily lichotivě, protože by nebylo čím je „naplnit“. Podprsenky tohohle typu schovají i drobnou asymetrii. Na velká ňadra je vhodný i model „full cup“, který je zakrývá celá a dává jim dostatečnou oporu. Full cup vybírám i ženám, které výrazně zhubnou a mají prsa najednou prázdná.
Mějte je rády! Když si je ozdobíte hezkou podprsenkou, možná to půjde snáz. Velmi mě taky překvapuje, že ženy vůbec nejsou zvyklé vidět se v zrcadle.