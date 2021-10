Udržitelný rozvoj je téma, firma by neměla mrhat zdroji, říká podnikatelka

Co rozhoduje o tom, zda podnikatelský projekt bude úspěšný, či nikoli?

Hodnota, kterou dodáváte zákazníkovi. Splníte jeho potřebu tím, že mu dáte kvalitní produkt nebo službu, za kterou je ochoten zaplatit peníze, jež požadujete.

Takže to nemusí být nic inovativního?

Kdepak. Může to být cokoli, co lidé ocení. Podívejte se na Rohlík, to je krásná ukázka služby, co usnadňuje život, proto se firmě daří a expanduje na další trhy. Například obě mé dcery mají malé děti, tudíž jim vyhovuje, že kurýr doveze nákup domů a vynese těžké věci až ke dveřím. Navíc ušetří čas, který by jinak strávily mezi regály, což není s dětmi nic příjemného.