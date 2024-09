Datle tu provází mnoho mýtů. Ke kafi jsou lepší než dort, říká podnikatelka

Jste zvědavá, jaká bude letošní sklizeň?

Jsem natěšená! V nejbližších týdnech by měla letecky dorazit nová úroda. Datle dozrávají během srpna a září. Nejprve jsou žluté a trpké, v téhle fázi mně osobně moc nechutnají – čekáme, až dozrají víc. Dovážíme datle čerstvé, ve třetí fázi zrání zvané rutab. Ty mají vysoké procento zbytkové vlhkosti, jsou měkké, jemňoučké a každá chutná jinak. Ale tím, že nejsou sušené, jsou náchylné na přepravu a skladování, některé musí být v mrazáku. Sušené datle dovážíme taky, a i ty uchováváme v chladu, protože nízká teplota zamezuje vysychání.

Jak bych je měla skladovat doma?

Sušením se datle konzervují, takže stačí dát načatou krabičku do spíže k suchým potravinám. Ale pokud máte možnost uchovat je v lednici, je to vždycky lepší. Čerstvé datle je rozhodně nutné skladovat v ledničce nebo v mrazáku – každý druh je jinak citlivý. Protože ne každý čte etikety, přikládáme k našim datlím pro jistotu ještě letáček. Zákazníci se za ty tři sezony, co jsme na trhu, naučili, že když se nějaký druh vyprodá, musí si počkat na další sklizeň.

Spousta z nás má ovšem datle, ještě spolu s fíky a mandarinkami, spojené s vánočním časem.

Myslíte takové ty ošklivé vysušené na větvičce, co nikomu nechutnají a po Vánocích se vyhodí? Taky jsem to tak měla. Teprve když jsme se přestěhovali do Spojených arabských emirátů, zjistila jsem, jak mají datle chutnat. Díky klimatickým podmínkám tam rostou ty nejlepší na světě. V českých obchodech najdete většinou levnější datle ze severu Afriky, tedy z Tunisu, Alžíru, Egypta. Někdy jsou tak suché, že je máčejí ve slunečnicovém oleji a doslazují, aby jim dodali na šťavnatosti a aby se daly vůbec kousat. Plody ze Saudské Arábie či právě z Emirátů nebyly dřív v Česku k dostání. Až my jsme tuhle – leckdy Pandořinu skříňku – s firmou Datlea otevřeli.

V Dubaji nám chyběly úplně normální věci jako jít se projít do lesa. Uzrálo v nás rozhodnutí vrátit se.

Proč Pandořinu skříňku?

Protože okolo datlí u nás panuje spousta mýtů. Nejsilněji zakořeněný je právě ten, že jde o vysušené, téměř nepoživatelné plody z vánočního stolu. Proto nám nefungovaly kampaně na Instagramu a Facebooku – lidé měli odstup ve stylu: „Když mi to nechutnalo nikdy, proč by mi to mělo chutnat teď?“ Tak jsem objížděla festivaly a další akce a dávala lidem ochutnat. Aby věděli, že existuje vícero druhů datlí a každý chutná trochu jinak. Některé jsou velké, šťavnaté, mají skořicové aroma, jiné zase karamelové…

Vybízela jsem nedůvěřivce: „Prostě zkuste ochutnat. Když to nebude ono, vyplivnete ji do ubrousku.“ Nikdo nikdy nevyplivl, byli překvapení, jak je to dobré. Toto byl solidní základ, díky kterému jsme se dostali mezi lidi. Někdo ochutnal, koupil, nabídl kamarádům, ti ochutnali taky… Dobré jméno našich datlí se šířilo organicky, doslova od úst k ústům.

Datle jsou poměrně sladké a cukr je ve výživě na černé listině. Řeší to zákazníci?

Ano, ptají se na to. Vždycky se jim snažím vysvětlit, jak komplexní potravinou datle jsou. Ano, představují bohatý zdroj rychle dostupné energie, ale najdeme v nich vlákninu, a to jak v rozpustné formě, tak nerozpustné. Adekvátní příjem vlákniny obou typů je základním předpokladem pro zdravé trávení. V neposlední řadě jsou datle zdrojem mnoha vitaminů, minerálů a stopových prvků.

Magda Hornová majitelka firmy Datlea (38) V letech 2008–2021 žila v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech, kde s manželem pracovali pro sklářskou firmu Lasvit.

Založila firmu Datlea, která se specializuje na prémiové produkty z datlí.

Část výroby se jí podařilo přesunout do České republiky.

Má ráda cestování, sport, dobré jídlo, knihy a čas strávený s rodinou.

Nemá ráda, když jí manžel radí.

S mužem vychovávají dceru Elišku (14) a syna Matyáše (10).

Máme hodně klientů, kteří sportují a berou si datle do batůžku a pak mi posílají fotky, jak s nimi byli lyžovat nebo jak je pojídají na výstupech v Andách, na Islandu… To mě vždycky potěší. Já za sebe musím říct, že když si dám ke kafi datli, zaženu chuť na sladké a necítím se tak těžce, jako když si dám kus dortu.

Káva a datle – předpokládám, že tuhle kombinaci jste si dovezla taky z Blízkého východu.

Přesně tak, k tamní kávě vám nedají sušenku, ale datličku. Ostatně s datlemi se tam potkáte úplně všude, v hotelech na ně mají speciální stoleček. Společenské události v oblasti Arabského zálivu velmi často začínají právě nabídnutím datlí a kávy. A když vás pozvou obchodní partneři k sobě domů, podají vám datle zásadně s peckou, protože ty jsou nejšťavnatější. Je to pro ně výraz nejlepšího pohoštění.

Co vás do Spojených arabských emirátů přivedlo?

Manžel dostal nabídku založit v Dubaji pobočku přední české sklářské firmy a já se k němu později přidala. Pobyli jsme tam třináct let, mezitím jsme si na rok odskočili do Hongkongu. Život v Dubaji je moc fajn a pohodlný, ale do určité míry. Například děti se samy nikam nedostanou, museli jsme je vozit – za den jsme nařídili i sto padesát kilometrů.

Chyběly nám úplně normální věci jako jít se projít do lesa. A samozřejmě taky rodina, byť babičky za námi hodně létaly. Uzrálo v nás rozhodnutí vrátit se a spolu s ním přišel nápad vzít s sebou ty úžasné datle, které jsme si tam zamilovali, a specializovat se na ně v té nejvyšší možné kvalitě. Firmu Datlea jsme založili papírově ještě v Emirátech, veškeré ověřování a podobně jsme dělali na české ambasádě v Abú Dhabí.

Jaký byl návrat do Česka?

Řešili jsme najednou tolik věcí, kolik rodiny řeší třeba během deseti let: Kde budeme bydlet, když koupený byt není včas hotový? Kam budou děti chodit do školy? Kde já budu pracovat? Do toho si sedalo moje nové podnikání. Do té doby jsem pracovala v mezinárodním obchodě, hodně jsem toho tedy věděla, ale dopravovat potravinu do Evropské unie, to byl úplně jiný level. Nabízíme datle nejen přírodní, ale i posypané oříšky, obalené v čokoládách, takže jsem musela například upravovat receptury, protože v arabském světě podíl kakaa nikdo neřeší. A etikety v evropské legislativě, to je úplně samostatná disciplína!

Jste zpátky tři roky. Jak ten čas zpětně hodnotíte?

Jsme tu moc spokojení. Děti chodí na českou základní školu, aby byly v reálném prostředí. Škola v Dubaji byla skvělá, myslím tím jako ta instituce, tedy učitelé a jejich přístup včetně komunikace. Ale mělo to i svá úskalí, která nám vadila. A byť české školství má rozhodně velký prostor ke zlepšování, nelitujeme, že jsme děti dali na základku patnáct minut pěšky od domu. Jsou díky tomu samostatné, vlastně i musí být, protože s manželem oba pracujeme a nemáme čas je neustále někam vodit nebo vozit.

Pracovně do Emirátů stále létám, ale vrátit se a žít tam už bych nechtěla. Dubaj se od roku 2008, kdy jsme tam přijeli, hodně změnila a nechci říkat, že je to dobře nebo špatně. Ale prostě už to není to místo, které jsme prvně objevili. Rozhodně jsme na ni ale nezanevřeli, přece jen jsme tam strávili podstatnou část našeho života, poznali spoustu báječných lidí a hlavně nám tam vyrostly děti.

Umím si představit, že na začátku podnikání jste zastávala spoustu funkcí. Daří se vám dnes práci delegovat?

Rozjezd byl samozřejmě náročný, do toho jsem musela skloubit rodinu a začátek nového života v Praze. S růstem firmy jsem pracovní povinnosti týkající se výroby a všechno, co souvisí se skladem, musela svěřit někomu jinému. Nicméně i s tím ostatním je pořád spousta práce.

Pomalu se připravuju na přerozdělení dalších aktivit tak, aby mi zůstalo jen to, v čem mám nejvyšší přidanou hodnotu. Ale přiznám se, že pro mě není jednoduché jen tak něčeho se vzdát. Všechny sféry práce mě baví. Když jsem někdy ve skladu, tak si pár balíčků pro náš e-shop ráda sama zabalím, odpočinu si u toho. Akorát si musím i v létě obléknout zimní bundu, protože datle skladujeme při opravdu nízké teplotě.

Je něco, co pustit opravdu nechcete?

Pořád si nechávám kontakt se zákazníky. Přes e-mail a sociální sítě píšete vždy přímo mně a já jsem ta, která na dotazy odpovídá. Pak taky nákup datlí přímo z farem je plně závislý na mně, protože s tamními rodinami mám přátelské vztahy, což se jen tak nahradit nedá.

Odpovídání na e-maily a správy sociálních sítí bych se snažila zbavit nejdřív. Vsadím se, že spousta lidí píše večer, takže vám neustále pípá mobil.

Já se toho ale nechci vzdát. Nemůžu. Je totiž velký rozdíl, jestli odpovídá automat nebo člověk. Respektive člověk, který chce odpovědět opravdu dobře. Mám to jako součást života, baví mě to. Samozřejmě že někdy je náročnější období, třeba jako teď na podzim s novou úrodou a před Vánoci kvůli dárkům. Ale odtrhnout se od zákazníků je jako odtrhnout se od reality. A já chci vědět, co je zajímá, co se jim líbí, nebo naopak co by nám doporučili zlepšit.

Působíte jako pozitivní člověk. Připouštěla jste si někdy pochyby?

Řekla bych, že ze začátku byly některé chvíle náročnější. Dřív jsem dělala finance, audity, bankovní záruky… To byla práce v pozadí, tolik jsem nevyčnívala. A najednou jsem musela s kůží na trh – vůbec mi to nebylo příjemné. Pamatuju si, jak jsem poprvé seděla u Instagramu a měla jsem udělat dlaždici a napsat k ní text. Byla jsem tak strašně nervózní! Říkala jsem si, že nesmím být trapná a pitomá. Stála jsem si za produktem tak, jak to dělám, ale hrozně jsem se bála, co na to řekne okolí, jak lidi budou reagovat.

Všechny tyhle strachy jsem musela zahodit. Pak se začaly množit pochvalné reakce, to mi dodávalo sebevědomí a motivovalo mě jít dál. Ovšem zároveň s tím, jak jsem začala být víc vidět, se objevily i zlé a nepřející komentáře. Hejtři mi ubírali chuť do práce, bála jsem se, jestli třeba nemají pravdu. Když jste totiž vysátí z toho, jak dáváte energii do několika směrů, jste zranitelnější a taková cíleně negativní reakce vás může opravdu hodně srazit.

Jak jste se jim naučila čelit?

Některé nenávistné komenty pořád nedokážu přijmout, ale už se nad ně umím mnohem víc povznést. Mám za sebou spoustu zákazníků, firem a odezvu, že jim naše produkty chutnají a že jsou rádi, že existujeme. Mě moje práce opravdu baví, dělám ji ráda. Učím se trpělivosti, protože od myšlenky na produkt k tomu, než ho zákazník ochutná, to zkrátka trvá. A samozřejmě ne všechno se povede. Metoda pokus-omyl k tomu prostě patří.

Víte, kde máte rezervy?

Manžel mi tvrdí, že se musím naučit říkat ne. Občas přijdou zákazníci, že potřebují vyrobit vlastní obal a datle na míru, jenže je doslova za minutu dvanáct. Pokud je to jen trochu reálné, moc ráda vyjdu vstříc. Když ale vím, že to prostě nezvládneme, tak to ne říct musím, a to mi dobře nedělá.

Mně se moc líbí vaše obaly. Ty se totiž opravdu hodně liší od plastových misek a celofánu, jak je znám od běžných datlí.

Mám ráda jednoduchost, čistotu, což se promítlo i do obalů, které si sami navrhujeme. Vyrábíme je v Česku, díky tomu jsme flexibilní a můžeme je přizpůsobit třeba právě firmám, které na ně chtějí dát své logo nebo mají vlastní představu o designu. Baví mě ukazovat lidem, že datle nemusí být jen čistě přírodní, že vypadají krásně i jako dárek, třeba obalené v chutné čokoládě, posypané oříšky, s filetem pomeranče.

Obzvlášť krásně, doslova k nakousnutí vypadá vaše podzimní novinka – datlové nugáty.

Nugát typicky vzniká kombinací čokolády a ořechů. Spolu s čokolatiérem Jakubem Vobořilem jsme k těmhle ingrediencím přidali datle, koření a filety ovoce a vzniklo pět originálních příchutí. Baví mě takhle si hrát a ukazovat, jakou rozmanitost datle nabízejí. Spolupracujeme i s dalšími českými značkami, třeba s Michaelou Dohnálkovou z manufaktury Míšina čokoláda, se Silvií a Petrem z rodinné firmy Pražská čokoláda Steiner & Kovarik nebo s Hanou Šindlerovou a jejími Marmeládami s příběhem.

Vůbec by mě na začátku nenapadlo, kolika cestami se budu v podnikání ubírat a že některé věci se na nich přihodí úplně přirozeně. Nedávno jsem se potkala s Lucií Mokrou, která od nás odebírá datlové pecky a ladí tu nejlepší bezkofeinovou kávu. Takže spotřebujeme zbytky a zapadneme do aktuálních trendů o minimu odpadu. Někdy mám pocit, že už jsem se vyčerpala a že s datlemi už nic jiného nevymyslím. Pak se ráno probudím a říkám si: „Hele, tohle by nebylo špatné!“

S čím zajímavým jste se probudila naposledy?

V létě mě napadlo udělat datlovou vánoční kolekci – zavěšovací, na způsob vánočních ozdob, kde každá z dvaceti čtyř krabiček bude naplněná různými dobrotami, jako jsou samozřejmě datle, oříšky, čokoláda. Takovou zdravější a hezčí alternativu foukaných figurek. Věřím, že plno lidem letos naše kolekce ozdobí stromečky a udělá jim radost. Před třemi lety by mě ani ve snu napadlo, že něco takového z datlí vytvořím.