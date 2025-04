Všichni rodiče to znají, malé děti spí kolikrát tak tvrdě, že je nevzbudí ani řvoucí sourozenec, houkající náklaďák nebo přenos z auta do postýlky. „Velmi hluboký a dlouhý je i spánek v adolescentním věku, ale tam se z biologických příčin, a často také díky mobilům, malinko posouvá do pozdější doby,“ uvedla lékařka z Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu pro duševní zdraví Jitka Bušková, která byla hostem podcastu NA KAFI.

„Teenageři tedy potřebují jít spát o něco později, ale přitom do školy musí vstávat hodně brzy. Pokud teenagera nutíme vstávat v sedm hodin do školy, je to jako bychom nutili dospělého vstávat do práce ve tři hodiny ráno,“ dodala.

Proč jim brzké vstávání neprospívá? V průběhu noci se zastoupení jednotlivých stádií spánku mění a REM fáze spánku přibývá až nad ránem. Když teenageři brzy vstávají, nemají REM spánku dostatek. „REM spánek je velmi důležitý, někdy se říká, že je to náš vnitřní psychoterapeut. Je zodpovědný za psychickou pohodu a za zpracovávání emocí: jeho nedostatek může vést ke větší psychické zranitelnosti,“ upozornila Jitka Bušková.

Doplnila, že v dnešní době si některé země uvědomují, že je to vážný problém, a začátek vyučování posouvají.

Vstávačka v pět patnáct

Budíte se nad ránem ještě před zazvoněním budíku? A čím to je, že vždy ve stejnou dobu? Nehledejte za tím paranormální jevy, na vině může být více docela obyčejných faktorů: dopomáhá k tomu změna času ze zimního na letní a větší světlo venku, zpěv ptáků na zahradě. Nebo nástup hormonu kortizolu, který je zodpovědný za naše nabuzení k práci, za naši zodpovědnost k plnění úkolů, kdy už se nám hlavě podvědomě honí, co nás čeká a na co všechno nesmíme zapomenout.

„Historicky jsme spali ve dvou delších spánkových blocích, které byly oddělené dobou bdělosti uprostřed noci. Hlavní restorativní spánek, který potřebujeme, se odehrává už mezi jedenáctou až jednou hodinou v noci a je možné, že jste si to podstatné odespali a stačí vám to,“ doplnila lékařka s tím, že na kvalitní spánek to vliv mít vůbec nemusí.

Jitka Bušková Je neuroložka a spánková specialistka.

V letech 1998–2014 působila v Centru pro poruchy spánku a bdění na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2015 pracuje jako vedoucí lékařka Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví.

Zkušenosti v oboru Spánkové medicíny získávala i na University of Yale, Faculté de Médicine, Hopital Gui de Chauliac v Montpellier nebo v Hopital Pitié Salpetriere v Paříži.

„Záleží na tom, zda se ráno budíte odpočatí, vyspaní, jestli jste schopní fungovat dobře celý den, necítíte se unavení a neusínáte. To vám vlastně řekne, jestli toho spánku máte dostatek, nebo ne,“ poradila.

Navíc připomněla, že spíme v takzvaných spánkových cyklech, kde vystřídáme všechna spánková stádia, a na konec každého z nich se dostaneme asi po devadesáti minutách. Tam je také tendence se nejčastěji probouzet.

„To, že se probouzíme denně v určitý čas, je vlastně normální, ale záleží na tom, jak znovu usneme, jestli nemáme potíž spát dále, jestli je tam takto brzy jen kratičké probuzení. Pakliže znovu usneme za krátkou chvíli, je všechno v pořádku,“ dodala.

Ukradený spánek o víkendu nedoženeme

V podcastu NA KAFI jsme si také povídaly o tom, jestli se dá dohnat spánek, který jsme si ukrojili v týdnu kvůli práci, zda je možné si to takzvaně dospat.

„Takto to bohužel nefunguje. Dnes už víme, že tato chronická deprivace má řadu zdravotních důsledků a v dlouhodobém měřítku je prekancerózní. Víkendový spánek je i tak krátký, aby to tělo zregenerovalo. Nebude ho dost. Také není dobré střídaní režimu týden a víkend – tělo pak neví, kdy má odpočívat, kdy fungovat,“ vzkázala od mikrofonu Jitka Bušková.

Ideální je tedy chodit spát ve stejnou dobu a ve stejnou dobu i vstávat, jak v týdnu, tak o víkendu. A co nemůžeme dohnat ráno kvůli brzkému vstávání, měli bychom se naučit dopřát si dříve večer.

Který typ lidí má zdravější režim: sovy, nebo skřivani? Jak poznat, že je náš chrápající manžel zralý na vyšetření u specialisty? A je ke spaní nutná úplná tma? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI se spánkovou lékařkou Jitkou Buškovou.