Lidé cestují za sny, já utíkal od smrtelnosti, řekl dobrodruh Hvízdal

Expediční fotograf, dobrodruh, musher a průvodce severem Jan Hvízdal před osmi lety opustil kancelářský život a odjel na Nový Zéland. Měl blízký a velmi smutný zážitek se smrtí a uvědomil si, že nikdo tu není navždy a nikdo z nás neví, jak dlouhý čas tu má vyměřený.

„Kamarádovi umřela manželka na rakovinu v pětadvaceti letech. V tu chvíli jsem si uvědomil, o čem ten život je. A že vlastně žijeme dva životy: ten první. A pak ten druhý v tu chvíli, kdy si uvědomíme, že život máme jen jeden,“ řekl za mikrofonem podcastu NA KAFI.

Opustit kancelářský stůl podle něj bylo to nejjednodušší rozhodnutí na světě, protože už věděl, že musí utéct a začít hledat svou cestu. Vyřídil si proto pracovní vízum na Nový Zéland, kde sbíral třešně, dojil krávy a pomáhal na stavbách.

„Nový Zéland je nejkrásnější zemí na světě. Kdyby nebyl tak daleko, tak tam žiju. Byla to jednoduchá volba. A tam jsem zjistil, že když někdo řeší bolesti a problémy uvnitř sebe, tak v kanclu tyto věci nevyřeší... na stromě se mnou totiž viselo hodně doktorů a právníků,“ popisuje Jan důvody, proč má smysl převrátit svůj život naruby a poslechnout volání svého srdce.

Život za polárním kruhem

Čtrnáct měsíců strávil na Novém Zélandu, dva měsíce žil v Polynésii, pak také nějaký čas v jihovýchodní Asii. Po určité době ovšem měl potřebu se profesionalizovat, protože trhat třešně v pětatřiceti už mu nestačilo. „Na Aljašce jsem potkal tažné psy a rozhodl jsem se, že chci být vůdcem psího spřežení. Tak jsem rozeslal e-maily všude po severní Americe a pak jsem tu práci dostal v Kanadě,“ popisuje svou cestu, jak se dostal k musheřině.

Začátky podle něj tak složité nebyly. „Máte na starosti čtyři lidi, dvanáct pejsků a jezdíte po rovném jezeře, tam není moc co zkazit. V týmech před vámi a za vámi jsou profíci, kteří vám v případě nouze pomůžou,“ dodal. Jenže v Kanadě mu končilo pracovní vízum a v hlavě uzrávala touha jít ještě dál. „Přesunul jsem se na sever na Špicberky, a to už byla jiná musheřina,“ směje se host podcastu s tím, že zažil život v chatě bez vody, dny plné tmy a nejedno setkání s ledním medvědem.

„Do třinácti let jsem měl noční lampičku a bál jsem se. Teď ta setkání se strachem a s novými situacemi miluju. Jsou to vlastně důležité přechodové rituály, které moderní společnost už nemá. Na Špicberkách jsem si prošel tím svým,“ dodal.

Co na cestování miluje? „Nejkrásnější na tom je přístup jiných národů k životu. Ta inspirace jimi. Spousta lidí, kteří jsou chudí, by se s vámi rozdělili o všechno a ještě jsou velmi veselí. Pochopil jsem, že peníze nebo rozvoj společnosti nepodmiňují to, nakolik budete v životě šťastní. To je pro mne důležitá informace,“ míní.

Drsné severské valkýry

Kdo s Janem jezdí na expedice na Špicberky? „Většina hostů jsou lidé ze Skandinávie, Norové sami o sobě mají silný vztah k přírodě, vždy se zajímali o polární oblasti a pod poloviny devatenáctého století patří mezi jejich přední objevitele. Když jede Čech do tmy ke psům a ledním medvědům, má strach. Norové se nebojí, jsou to tvrdí lidé, kteří tam jezdí jako my na Šumavu,“ řekl Jan Hvízdal.

Jan Hvízdal Je průvodcem v divočině a profesionálním expedičním fotografem

, který strávil posledních 13 let cestováním okolo světa a hledáním smyslu života. Ten našel po boku třiceti tažných psů na sněžných pláních vysoké Arktidy. Na souostroví Špicberky žil více než 5 let a jsou stále jeho největší inspirací spolu s Antarktidou, kde tráví několik měsíců v roce.

a jsou stále jeho největší inspirací spolu s Antarktidou, kde tráví několik měsíců v roce. Zajímá se o udržitelný environmentalismus, focení divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí a ekologické zemědělství . Tato témata předává lidem na přednáškách, s nimiž objíždí již několik let Českou republiku.

. Tato témata předává lidem na přednáškách, s nimiž objíždí již několik let Českou republiku. Od 5. září bude v NC Palladium v Praze k vidění jeho nejnovější výstava velkoformátových fotografií s názvem „Kdo stojí za bio?“, která mapuje život na českých ekofarmách.

Ve výpravě potkává také nečekaně hodně žen. „Severské ženy jsou velmi velmi dominantní, protože ony musí být. V šestnácti letech jim hodí na záda batoh a ony musí jít, takže když jsem chodil s Norkou a otevřel jí třeba dveře, tak to byl problém. Mají totiž potřebu lidem ukázat, že zvládnou všechno stejně dobře jako muži. A je to tak i v realitě. V expedičním týmu, kde vodíme turisty do habitatu ledního medvěda, je více než polovina žen. Zejména na Špicberkách je spousta hardcore bab,“ směje se dobrodruh a fotograf.

V současnosti tráví Jan Hvízdal dva měsíce na moři a na Antarktidě, kde fotí a provází turisty, a dva měsíce doma v České republice. „Taková výprava trvá asi deset až pětadvacet dní. Na Antarktidě, jižní Georgii, Falklandech trvá takový výlet 23 dní. Zájemci by měli mít zdravotní prohlídku, nicméně jezdí spousta lidí, kteří si plní svůj sen a chce vidět ledovce, tučňáky, velryby, ve věku 40 až 75 let. Takže více než nároky na zdraví jsou tu velké nároky na peněženku. My se snažíme výpravu jejich věku a stavu samozřejmě přizpůsobit,“ vysvětluje.

Dva měsíce takto funguje dvanáct hodin denně, a tak v Česku spíše jen odpočívá. Celé léto ale objížděl české ekofarmy, kde dokumentoval jejich práci. „Ekofarmy jsem navštívil po celém světě. Teď na to navazuji a objíždím Českou republiku. Fotkami chci ukázat, jak je na tom české ekologické zemědělství. Je to velice důležité, protože to ukazuje, že farmáři se vrací zpět ke svým kořenům a navazují na to, jak se dříve lidé chovali k přírodě, k bylinkám, ke zvířatům,“ dodal Honza Hvízdal.

Jaké nejnebezpečnější situace zažil Jan na svých výpravách? Co platí na lední medvědy? A co se člověku honí hlavou, když žije v místech, kde je půl roku tma? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.