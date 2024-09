Osvěta je důležitá. Je potřeba vědět, že násilník může čekat i doma

Když byla Jasmína mladší, osvěta v oblasti domácího a fyzického násilí prakticky neexistovala. V kritické situaci se jí nikdo nezeptal, jestli je v pořádku.

Jasmínu ve čtrnácti letech znásilnil expartner její matky. S traumatem se vyrovnávala tvrdými drogami a skončila na ulici. Zpět do školy a do normálního života ji dostala až halucinace po předávkování, kdy se viděla v zrcadle jako vyhublá bezzubá stařena bez vlasů. Jasně cítila, že to není fikce, ale blížící se budoucnost, pokud s drogami nepřestane.

Násilí je i strach, který v nás zanechá

O partnerském násilí se ještě před pár lety tolik nemluvilo a skrývalo se za zavřenými dveřmi domácností. Dnes už víme, že k fyzickému násilí nebo sexuálnímu obtěžování dochází nejčastěji v blízkém kruhu rodiny, od partnera, přátel nebo známých. Zkrátka, oběť svého pachatele většinou dobře zná.

„Dle dostupných dat se domácí násilí dotýká až 2 500 domácností s dětmi ročně, přičemž nahlášeno bývá jen 5 až 10 procent případů. Tato čísla jsou alarmující,“ zmiňuje poslankyně Barbora Urbanová.

Násilí za dveřmi Nějakou z forem sexuálního násilí zažilo 58 % žen , 22 % se s ním setkalo do svých 15 let.

, 22 % se s ním setkalo do svých 15 let. Devět z deseti pachatelů byli blízcí či známí.

Polovina obětí znásilnění žádnou pomoc a podporu nevyhledala.

Do této statistiky by zapadla i Jasmína Houdek: „Když mi bylo 14 let, znásilnil mě bývalý přítel mé maminky. Moje mamka byla samoživitelka a měla čtyři děti a já jsem měla pověst potížistky, která má dvojky z chování a občas si dá cigáro za školou. Myslela jsem si, že mi nikdo neuvěří, takže jsem to nikomu neřekla.“

Po znásilnění však přišly pocity hnusu a velké bolesti. Úlevu pak Jasmína začala hledat v těžkých drogách.

Zásadní je nemlčet

V současnosti je Jasmína maminkou dcerky a spolu s manželem Pavlem vedou a provozují Moderní sebeobranu, kde učí nejen to, jak se umět fyzicky ubránit, ale především to, jak dopředu možnému napadení předcházet. O prevenci a postupech, jak se v běžném životě násilí postavit, napsali manželé Houdkovi také knihu Moderní sebeobrana, která se stala bestselerem.

Podcast Netabuj Zveme si do studia slavné tváře i zajímavé osobnosti a klademe jim otázky na tělo. Poslechněte si, že život není jen uhlazený instagramový profil. Na iDNES.cz, ale také na Spotify nebo Youtube.

Podle Jasmíny je nejdůležitější o podobně bolestivých zkušenostech nahlas mluvit. „Naše síla netkví jen v tom, že podobný příběh sdílíme v podcastu, ale v tom, že se někomu svěříme. Sdílení je zásada moderní sebeobrany. Nesmíme si podobné zkušenosti nechávat pro sebe, jelikož pak z nich bude tabu. Strach je totiž silou, které násilí používá. Násilí je trvalý stav, protože v sobě pořád máme strach a klademe si otázky: co když se vrátí, co když si mě najde, co když zjistí, kde bydlím. To všechno je násilí.“

Když se vám stane něco nepříjemného, nenechávejte si to pro sebe, radí na závěr Jasmína.