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Žíly jsou naši upracovaní horníci, oteklé kotníky nepodceňujte, radí lékařka

Martina Procházková
Podcast
Blíží se horké letní dny, které pro naše nohy často znamenají pocit těžkosti, únavu a nepříjemné otoky. Jak ale poznat, že jde jen o běžnou únavu a kdy už se hlásí o slovo chronické žilní onemocnění? „Když se problémy opakují, nestačí se na ně vyspat. Dá stále víc práce regenerovat, zpozorněte,“ poradila v podcastu NA KAFI dermatoložka Júlia Černohorská.

Jsou jako horníci, kteří každou sekundu, celé dny a celý náš život překonávají gravitaci a tlačí odkysličenou krev tělem zpět k srdci. Není tedy divu, že se naše žíly s věkem hlásí o slovo a nehezky se ukazují na nohách. A právě na začátku léta si jich více všímáme.

S dermatoložkou a spolupracovnicí projektu Žilní poradna Júliou Černohorskou jsme proto v nejnovějším díle podcastu NA KAFI probraly, proč ženy trpí na křečové žíly častěji, co žilám škodí, čím jim můžeme pomoci a zda můžeme včas zastavit jejich stárnutí.

 Ženský svět do uší

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Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

„Letní měsíce lákají k aktivitám, ale pro náš cévní systém představují zatěžkávací zkoušku. V zimě jsme odpočívali, léto nás ale láká ven, mnohem více sportujeme. V teple se pak žíly přirozeně rozšiřují a mnozí z nás začnou poprvé pociťovat napětí v dolních končetinách,“ popsala v podcastu lékařka.

Chronické žilní onemocnění je ale problém, který bychom měli řešit celoročně, a pokud už vás trápí jeho primární projevy, spolehlivě jej pocítíte i mimo horké měsíce. „Právě to je zásadní rozdíl oproti běžné únavě. Zatímco obyčejné vyčerpání po odpočinku a spánku s nohama nahoře zmizí, u žilního onemocnění takto jednoduchá úleva nepřichází,“ dodává dermatoložka.

Těžká každodenní práce

Podle lékařky se potíže ve vyšším stádiu vracejí znova a znova po velmi podobné aktivitě. Tělo si tak samo říká o pozornost a potřebuje být slyšet.

„Funkcí žil je posouvat krev proti gravitační síle, což mi přijde jako šílená práce, kterou dělají každou sekundu celý den a celý život,“ popisuje náročnost celého procesu Julia Černohorská. Když k tomu trpíme nadváhou, sedavým způsobem života, nebo jsme naopak celý den na nohou či kouříme, značně si zvyšujeme šanci, že se žíly ozvou.

Co žilám škodí

  • obezita či nadváha
  • kouření
  • dlouhé sezení či celodenní stání
  • nedostatek pohybu
  • užívání antikoncepce.

Co žilám svědčí:

  • pravidelný pohyb jako chůze, běh, plavání či cyklistika
  • zdravá strava (pohankový čaj)
  • střídání teplé a studené vody při sprchování
  • pohodlná obuv
  • polohování nohou
  • nošení kompresních doplňků.

Zdroj: Zilniporadna.cz

Situaci v případě žen také výrazně zhoršuje naše hormonální výbava.

„Ženské hormony totiž kvůli těhotenství a porodu přirozeně povolují žilní stěnu. Ženy tak mají mnohem větší tendenci ke vzniku křečových žil, metliček či otoků, které se projevují například tím, že se večer už nevejdou do oblíbených lodiček,“ uvedla v podcastu Júlia Černohorská s tím, že chronické žilní onemocnění se nevyhýbá ani mužům.

První varovné signály

Mezi první varovné příznaky patří noční křeče v nohou, bolavá lýtka, která jsou na dotek pevná a nateklá, nebo oteklé kotníky po dlouhém výletu či dni stráveném na nohou. Na problém nám ukážou také takzvané metličky, které jsou pro většinu lidí spíše kosmetickou záležitostí, nebo v další fázi křečové žíly. A pokud měl člověk tendenci metličky ignorovat, křečové žíly už by rozhodně přehlížet neměl.

„I metličky jsou signál, který nás už před chronickým žilním onemocněním varuje a pokud je člověk nepodcení a začne je řešit včas, s lékaři dokáže stárnutí žil pozastavit,“ upozorňuje Černohorská.

Křečové žíly jsou již projevem pokročilejšího stádia nemoci. „Pokud na křečové žíly trpěl jeden z vašich rodičů, šance, že postihnou i vás, je asi padesátiprocentní. Genetika tvoří obrovský podíl na tom, jak na tom budou naše žíly, ale zhruba polovina úspěchu stále leží v našich rukou a v tom, jaký životní styl zvolíme,“ dodala.

Chronické žilní onemocnění je komplexní choroba, která už od prvních stádií vytváří v těle zánět a mění složení žilních stěn. Pro komplexní vyšetření a hledání souvislostí je proto nejlepší navštívit praktického lékaře, dermatologa, případně specializovanou angiologickou či flebologickou ambulanci. Kromě anamnézy může lékař doporučit užitečnou kompresi a také předepíše léky, které umí podpořit žilní stěny a jejich poškození zpomalit.

Proč má smysl nosit na sport kompresní ponožky a podkolenky i horkém létě? Jak vlastně funguje žilní gymnastika a jak žíly ovlivňuje třeba antikoncepce? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s dermatoložkou Júliou Černohorskou.

Hostem podcastu NA KAFI byla dermatoložka Júlia Černohorská
Hostem podcastu NA KAFI byla dermatoložka Júlia Černohorská
Hostem podcastu NA KAFI byla dermatoložka Júlia Černohorská
Hostem podcastu NA KAFI byla dermatoložka Júlia Černohorská
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