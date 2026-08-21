Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žádost o ruku přišla v taxíku s překladačem, popsala sestra v Saúdské Arábii

Martina Procházková
Podcast
Šest let dělí svůj život mezi Českou republiku a Saúdskou Arábii. Hana Šlechtová pracuje jako zdravotní sestra na transplantační jednotce v Královské nemocnici v Džidě. A neměnila by. „Mé srdce patří sem do Česka, ale duše patří do Saudi,“ řekla v podcastu NA KAFI.

Kdy ji vlastně napadlo, že přes všechny kulturní rozdíly bude skvělé svůj život nasměrovat na Blízký východ? „Prvotní myšlenka vznikla ve školní lavici, když jsem ještě studovala trutnovskou zdrávku a mohli jsme si plnit praxi v zahraničí. Takto jsem často odlétala do Německa, do Anglie a došlo mi, že díky svému povolání mohu jako zdravotní sestra pracovat téměř kdekoli. Když jsem si začala zjišťovat informace, kde se mi to nejvíc vyplatí, vyšla mi z toho nejlíp právě Saúdská Arábie,“ řekla v podcastu NA KAFI Hana Šlechtová.

Ženský svět do uší

Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá…

Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

Pracovní podmínky jsou tam skutečně nesrovnatelné s tím, co jí nabízeli doma. „Mám trojnásobně vyšší plat, padesát pět dní dovolené ročně, třicet dnů sick days, ubytování zdarma, letenky zdarma... a tak bych mohla pokračovat,“ jmenuje.

Když odlétala do Saudi, bylo jí šestadvacet a svět se topil v pandemii covidu. „Tehdy jsem se vůbec nebála a taky jsem si leccos ani nezjišťovala. Takže čím jsem starší, tím více obdivuji svou mladší verzi, dnes už bych takový střelec nebyla,“ kvituje svou tehdejší odvahu.

„I blízcí pořád doufali, že nakonec neodletím. Typicky české reakce přišly i u nás: že se stanu součástí nějakého harému, že mě tam prodají za velbloudy nebo že tam budu zavřená v kleci a nebudu moct opustit nemocniční areál.... Nic z toho se vlastně nestalo. Saúdská Arábie má stále na čem pracovat, ale jde to hodně kupředu,“ dodává.

Zpětně ale vnímá, že byla chyba nezjistit si přesně, co ji čeká. „Nejnáročnější pro mě byl odlet v době pandemie v roce 2020, kde i tam fungoval pouze okénkový výdej a pro mě to znamenalo absolutní izolaci,“ popisuje těžké momenty a přiznává, že krušné začátky si vyžádaly hodně slz do polštáře.

Dnes pracuje v nemocnici, volný čas tráví s přáteli cestováním a tancem, plní svůj instagramový profil a společně s agenturou Go Global Care pomáhá informovat zdravotníky, kteří o práci v zahraničí uvažují.

„Je to agentura, přes kterou jsem tenkrát odlétala já. Sama jsem začala být hodně aktivní na sociálních sítích, kde jsem se vypisovala z toho všeho, co zažívám. S agenturou jsem se pak domluvila na spolupráci a snažím se mluvit o tom, co naše povolání skutečně obnáší, protože o něm panuje doposud spousta předsudků. Společně jsme také vydali mou knížku Nejsem jenom sestra a naše možnosti přednáším i na zdrávkách. Také pořádám multikulturní workshopy, kde se snažím zdravotníky, kteří za chvíli do ciziny odletí, nabriefovat,“ popisuje.

Mé srdce patří Česku, ale má duše patří Saúdské Arábii. Občas mám pocit, že jsem se do České republiky narodila omylem.

A jak vypadá její pracovní den? „Pracujeme tři týdny denní služby a tři týdny noční služby s tím, že jedeme krátký a dlouhý týden a pracujeme od sedmi do sedmi, tedy dvanáctihodinové služby. Do nemocnice to mám kousek, takže vstanu v šest ráno, přijdu do práce, převezmu si od noční směny pacienty a o ty se celou dobu starám,“ vysvětluje Hanka.

V rámci nemocnice pracuje s kolegy z celého světa a na svém oddělení je jedinou Evropankou. „Mám kolegyně z Filipín, Malajsie, Saúdské Arábie, Afriky, teď k nám přišla Kanaďanka, máme tam lékaře z Palestiny a můj šéf je Jordánec, tak je to hodně zajímavé,“ směje se a dodává, že díky této pestrosti občas dochází k neshodám.

„Ale já jsem člověk, který si dokáže na všem najít to pozitivní a mě hodně baví jídlo, takže si to užívám. Máme tam každoroční eventy, kdy každá národnost přinese něco na ochutnání, díky multikulturnímu týmu jsem odletěla na svatbu do Malajsie a podobně,“ pochvaluje si.

Žádost o ruku přišla v taxíku

Arabové jsou hodně přátelští a pohostinní, jsou to welcoming people (vítací lidé – pozn. redakce), tvrdí Hana. „Hodně si rozumím se Saúdkama, takže si občas po směně jdeme dát večeři, ale svůj osobní čas trávím nejčastěji se svou kamarádkou Adélkou, která pracuje v domácí péči,“ vypráví.

Hostem podcastu NA KAFI byla zdravotní sestra žijící a pracující v Saúdské Arábii Hana Šlechtová
Hana Šlechtová už šest let žije a pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii
Hostem podcastu NA KAFI byla zdravotní sestra žijící a pracující v Saúdské Arábii Hana Šlechtová
Hana Šlechtová už šest let žije a pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii
18 fotografií

„Když jsem tam byla nová, trávila jsem hodně času u moře, bylo mi to vzácné, tak jsem se věnovala potápění, udělala jsem si potápěčskou licenci. Nyní je to tanec a cestování: mnoho lidí si nedovede představit, že tam mohou muži a ženy tančit tak intimní tance, jako je salsa nebo bachata,“ dodává.

Jako vysoká dlouhovlasá blondýna samozřejmě poutá pozornost mužů. Asi podobně, jako by poutala zahalená žena na Václavském náměstí. „Nemusím tam chodit zahalená. Vlasy si zahaluji, jen když mířím na významná místa, třeba do Mediny. A občas nějaké pozvání na rande přijde. Přišla i jedna nabídka k sňatku od taxikáře, který neuměl anglicky, jen arabsky, a žádal mě přes google překladač,“ směje se Hana Šlechtová.

Žádost přešla bez rozpaků, do rozpaků se jí ale naopak povedlo dostat radiologického pracovníka. „Mám skoliózu páteře a k ní se váže vtipná historka, když jsem v rámci prohlídky šla na rentgen. Ze zvyku jsem se vysvlékla i z podprsenky a naběhla na něj nahatá. S ním to samozřejmě málem švihlo. Netušila jsem totiž, že tam si ženy svléknou podprsenky, ale pak si přes ně zpět oblečou šaty. Nejspíš z toho pár nocí nespal,“ směje se Hana.

Jak moc dobře musí umět zdravotní sestra anglicky? Co by z tamního zdravotnictví přenesla do toho našeho? Jak fungují a jak dobře placené jsou tamní přesčasy? A jak Hanu práce v cizině změnila? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

Odešli byste pracovat do zahraničí?

celkem hlasů: 5
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jen málokdo zvládne všech 50. Poznáte, kdo a kde řekl tyto filmové hlášky?

Genevi&#232;ve Gradová a Louis de Funés ve filmu Četník ze Saint Tropez (1964)

„Furt jenom králíka.“ „Sem se mi dívejte!“ „Protřepat, nemíchat.“ Jak moc se orientujete v českých filmech a znáte špeky z komedií? A jak zběhlí jste v hláškách ze zahraničních filmů? Je to součást...

Velkým prsům sluší tmavé barvy a výztuž. Takto řeší léto 14 celebrit

ilustrační snímek

Jaké plavky zvolit na letní dovolenou, pokud máte větší prsa? Jestli nechcete vyrazit na nuda pláž, vyplatí se sáhnout po střihu, který bude dobře vypadat a zároveň všechno udrží na svém místě i při...

Slavní Češi a injekce na hubnutí. Muži je přiznávají, ženy o nich mlčí

Osobnosti, které se nebojí přiznat pravdu. Tyto hvězdy veřejně potvrdily, že si...

Zatímco v USA už aplikace injekcí na hubnutí hvězdy otevřeně přiznávají, v Česku je jen málo slavných, kteří se nebojí veřejně hubnutí s injekcemi přiznat. A zatím této kategorii vládnou muži. Proč...

Jak často se lidé milují a jak dlouho trvá sex? 13 překvapivých zjištění

ilustrační snímek

Kdo se miluje nejčastěji, jak dlouho sex v průměru trvá a co dokáže pokazit intimní chvíle? Průzkumy sexuálního chování přinášejí řadu zajímavých i překvapivých zjištění. Podívejte se na třináct...

Herci, kteří byli na poslední chvíli obsazení do svých ikonických rolí

Chybělo málo a slavní přišli o své ikonické role.

Některé filmové hvězdy se zdají být nenahraditelné, jakmile jste je viděli v ikonické roli, ale několik slavných hereckých výkonů málem připadlo úplně jiným hercům. Podívejte se do naší galerie, kdo...

Nová naděje v boji s rakovinou slinivky. AI upozorní na podezřelé změny

Rakovina slinivky (ilustrační fotografie)

Rakovina slinivky patří k nejzhoubnějším nádorům a často se na ni přijde, až když je na účinnou léčbu pozdě. Lékaři proto testují umělou inteligenci, která by mohla pomoci zachytit nemoc v době, kdy...

21. srpna 2026

Společná dovolená vztahy prověří i sblíží. poradíme, jak všechno zvládnout

Ilustrační snímek

Společná dovolená bývá jedním z nejhezčích období roku. Několik dní strávených jen ve dvou ale může ukázat, co ve vztahu funguje a co naopak už delší dobu skřípe.

21. srpna 2026

Vlasy jsou ozdobou ženy. Pečujte o ně správně, jen umýt a vyfoukat nestačí

Ilustrační snímek

O vlasy je třeba pečovat v každém věku, v každém prostředí a v každém čase. I teď. Správné postupy vám vrátí bujné kadeře, které budou vaší ozdobou.

21. srpna 2026

Žádost o ruku přišla v taxíku s překladačem, popsala sestra v Saúdské Arábii

Hostem podcastu NA KAFI byla zdravotní sestra žijící a pracující v Saúdské...

Šest let dělí svůj život mezi Českou republiku a Saúdskou Arábii. Hana Šlechtová pracuje jako zdravotní sestra na transplantační jednotce v Královské nemocnici v Džidě. A neměnila by. „Mé srdce patří...

21. srpna 2026

KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?

Kuřecí tažin...

Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.

vydáno 21. srpna 2026

Matka s dcerou vypadají jako sestry, lidé si je pletou

Sandra Imela

Devětatřicetiletá Sandra Imiela z Rakouska musí lidem každý den vysvětlovat, že je její dcera opravdu její dcera. Vypadá totiž spíš jako její sestra a nikdo nechápe, jak je to možné. „Myslím, že mám...

20. srpna 2026  8:45

Proč vás po běhu bolí klouby? Odborník radí, jak správně regenerovat

Ve spolupráci
Začíná vás po tréninku bolet celé tělo? Často není na vině samotný běh, ale chyby v regeneraci a výživě.

Běhání je v Česku obrovským fenoménem. Pro tisíce lidí představuje ideální způsob, jak po náročném dni v práci vypnout hlavu a udělat něco pro své zdraví. Jenže radost z pohybu často vystřídá ranní...

20. srpna 2026

Emoční upíři vás umí vysát až do únavy. Nastavte si správné hranice

Ilustrační snímek

Největší vliv na naše chování a prožívání mají vztahy. Zatímco někteří lidé nás posunou a dodají nám energii, jiní z nás naopak mohou optimismus vysát. Ustálil se pro ně název emoční upíři. Máte je...

20. srpna 2026

Namíchejte si zeleninový koktejl. S okurkou budete krásná a hydratovaná

Ilustrační snímek

Kosmetické přípravky s výtažkem z okurky oceníte zejména v létě, kdy se pokožka více mastí, ale zároveň potřebuje dodat vláhu a ulevit od horka i slunečních paprsků.

20. srpna 2026

Už zase mě někam zvou. Proč je léto pro introverta energetický vysavač?

ilustrační snímek

Slunce svítí, dny jsou nekonečně dlouhé a ze všech stran se valí pozvánky na grilovačky, festivaly, koupaliště a víkendy s partou na chatě. Společenský diktát velí žít hlasitěji, radostněji a být...

20. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Co prozradí stolice o zdraví? Gastroenterolog vysvětluje barvu i tvar

Ilustrační fotografie

Barva, tvar nebo konzistence stolice se mohou měnit podle toho, co jsme jedli, a většina krátkodobých změn není důvodem k obavám. Důležitější je, když se vyprazdňování náhle změní a potíže...

20. srpna 2026

Když přišla výplata, běžela do fastfoodu. Dominika zhubla 65 kilogramů

Ukázalo se, že během roku dokázala shodit neuvěřitelných 65 kilogramů. Její...

Teprve devatenáctiletá Dominika vyrůstala bez rodičů, od třinácti let se navíc musela starat o ochrnutou babičku. Smutek ventilovala emočním přejídáním. Postupně se dostala do začarovaného kruhu...

20. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.