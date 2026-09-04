Epileptický záchvat, intoxikace návykovými látkami, ale i popáleniny nebo srážka s autem kvůli sluchátkům na uších. Několik videí popisuje těžká témata s takovou lehkostí, že se u nich s dětmi pobavíte. Sem tam na vás vyskočí meme ze sociálních sítí nebo vtipný emotikon. Dětem ale předá základní informace o úrazech, kolapsech a nehodách a poradí, jak správně poskytnout první pomoc.
Kampaň Kryjeme vám záda vznikla ve spolupráci s Penny a letecký záchranář Marek Dvořák kurz natočil tak, aby byl užitečný i ve škole, která právě začala.
„Byl to můj poslední sen, co se týče edukace veřejnosti. Protože děti jsou při poskytování první pomoci fantastické v tom, že když jim dáte nějaký návod, ony ho skvěle aplikují v praxi. Zbytečně o tom nepřemýšlejí, nevnášejí do toho takové konsekvence, jak jsme zvyklí dělat my dospělí, ale udělají přesně a správně to, co se naučily, co jim bylo řečeno a ukázáno. Pamatují si to a tolik se toho nebojí,“ vysvětlil Marek Dvořák v podcastu NA KAFI.
Přiznal, že ho fascinuje, jak děti kolikrát jednají s chladnější hlavou než my dospělí. „Máme spoustu případů, kdy bezchybně poskytnou první pomoc, okamžitě vytočí linku tísňové pomoci, skvěle nás odnavigují na místo nehody nebo se nás ještě zeptají, jestli nepotřebujeme s něčím pomoct,“ směje se.
Syndrom přihlížejícího
Ženský svět do uší
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Jedno ale máme s dětmi společné: při potřebě poskytnout první pomoc nás může všechny bez ohledu na věk pohltit syndrom přihlížejícího. „Když jsme v davu, máme tendenci nevystoupit ze své komfortní zóny a doufat, že se do záchrany zapojí někdo lepší. Já si řeknu: ‚Ono to dobře dopadne, on mu někdo pomůže.‘ Takže jsme všichni mentálně uspokojeni, ale hromadně přihlížíme tomu, jak někdo na té ulici umírá,“ popsal častý problém.
Jak z toho ven? „Musím si uvědomit, že se mi to zrovna děje, a připustit si, že jsem to já, kdo mu musí pomoct,“ radí záchranář a dodává, že i toto je téma jednoho z videí kampaně.
Videa z kampaně Kryjeme vám záda zhlédl už milion lidí. „A já jsem za to nesmírně vděčný, to je pro mě úžasná zpětná vazba,“ přiznal se a vysvětlil, proč se v kampani objevují memy a vtipné scénky.
„Je těžké oslovit skupinu ve věku nula až osmnáct let, navíc nemluvím jejich řečí… takže jsme se snažili na jejich řeč nastoupit, ale zároveň se nezesměšnit a nebýt trapní. Zaujmout je a podat tak akorát informací,“ dodal s tím, že doufá, že videa dobře poslouží i učitelům, kteří si tématem nejsou příliš jistí.
„Je to cesta, jak se tomu přiblížit, protože pokud učitel mluví o něčem, v čem si není jistý, pohybuje se na velmi tenkém ledě. Toto by mohlo pomoct: řešíme tam vše důležité; buď jsou to situace, u kterých člověk může zemřít, nebo pak úrazy a situace, které se ve škole dějí, jako je třeba epileptický záchvat.“
„Děti v kurzu nestrašíme. Dáváme jim jasně znát, že to zvládnou, že když dodrží pár kroků, tak to dobře dopadne. Že to není věc jen dospěláků a že jakákoli první pomoc je lepší než žádná,“ dodal Dvořák.
Emoce versus profesionalita
Jak on sám zvládá emoce, když letí k vážnému případu, kde se hraje o dětský život?
Kryjeme vám záda
„Snažím se ke všem případům přistupovat stejně a vnímat je jako profesionál, ale člověk bohužel není robot a samozřejmě se vás to nějakým způsobem dotkne. A jsou situace, kdy chtě nechtě z profesionální formy vystoupíte a vstoupíte do lidské role. Takže když třeba letíme k autonehodě, tak to dokážu odpružit do té doby, dokud se neukáže nějaká podobnost s naším dítětem – stačí, aby to dítě mělo blonďaté vlasy nebo stejné botičky, jako má naše, a už se dostáváte z mechanického fungování do sociální role, a to je situace poměrně nepříjemná,“ přiznal v podcastu Marek Dvořák.
Jako táta je pak vinou svého povolání možná více úzkostný, než by se dalo očekávat. „Když jsme v létě na kole sjížděli trail, tak jsem na syna volal: ‚zpomal, zpomal!‘, zatímco manželka na něj volala: ‚zrychli, zrychli!‘,“ smál se. Rodičům připomíná prevenci a také učit děti vlastním příkladem.
„Strašně často vidím dospěláky, kteří nutí dětem cyklohelmy, ale sami ji na kole nemají. V tom jsme děsní,“ míní. A pokud bychom jako rodiče měli naučit z první pomoci své dítě jednu jedinou věc? Zavolat správně a včas záchranku a mít na paměti, že opravdu jakákoli první pomoc je lepší než žádná.
Co všechno jsou děti schopné „odpružit“? Jak se komunikuje s pacienty ve vrtulníku, aby jim neublížil přidaný stres? A které nehody jsou pro Marka Dvořáka ty nejnepříjemnější? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.