Kvůli vibračnímu vajíčku kuchal táta kartáček, řekla designérka Marešová

Když před patnácti lety vybírala téma pro svou diplomovou práci nemohla česká designérka a zakladatelka značky Whoop.de.doo Anna Marešová udělat větší skok. Český svět už ji znal díky ikonické tramvaji T3 Coupé, poté ovšem na řadu přišly intimní pomůcky pro ženy.

„Nápad věnovat se intimním pomůckám se vlastně zrodil v hlavě kamaráda. Celkově si uvědomuju, že na své cestě mám dost mužů, kteří mě ovlivnili třeba tím, že mi dali určitý námět,“ směje se za mikrofonem podcastu NA KAFI.

Její tématem měly tenkrát být zásuvky a spínače: tedy něco malého a praktického, jak si přála její máma, co se dá zároveň i vyrobit a nezůstane jen na papíře, jak si přála Anna.

„Kamarád mi říkal, že můj design je čistý, ať zkusím zapracovat na erotických hračkách. Také si zpětně si pamatuju, jak jsem listovala objednávkovým časopisem Quelle, obrátila jsem černou stránku a tam plastové peklo! Jak hrozně ty erotické pomůcky vypadaly... Přitom jde o produkty jako každé jiné, i ten proces výroby je stejný jako u jiných produktů. Došlo mi, že by si zasloužily krásný design,“ vypráví designérka.

I dnes jsou intimní hračky pro některé tabu, použít je jako téma své diplomky bylo před patnácti lety pro Annu, ale vlastně i pro její okolí, velkou výzvou.

„Přišlo mi zajímavé zkusit si v posledním roce na škole něco, k čemu se třeba už nikdy nedostanu. Ženská intimita je neuvěřitelně široké téma, zasahuje i do životů mužů. Tyto pomůcky doprovázejí ženy od mládí po mnoho let. Netušila jsem ale, že jednou založím firmu a že toto bude moje cesta na dlouhou dobu,“ popisuje.

Rodiče se o tématu její diplomky dozvěděli z rádia. Asi byli hodně překvapení, ale Anninu volbu nijak významně nekomentovali. „Nevedli se mnou nějaké diskuze, ale máma se pak začala více zajímat. Táta mi kvůli motorku k vibračnímu vajíčku vykuchal zubní kartáček. A když jsem dělala rešerši k historii erotických pomůcek, přinesl mi beze slova nějakou knížku o středověku a o tom, že jeptišky měly v té době amulety ve tvaru pánského přirození,“ popisuje v podcastu NA KAFI.

Čisté linie, český původ

Designové kousky pro intimní chvilky vznikají od samého začátku v Česku. Anna ve studiu popsala proces výroby i to, jak náročné je sehnat firmy, které by dokázaly její návrhy zrealizovat. Přesto trvá na detailech, kvalitě materiálů a ryze českém původu. Popisuje, že společně s firmami vedle sebe rostli a často si navzájem vylámali zuby, aby vše dospělo k perfektnímu výsledku.

„Evropa své know-how poslala do Číny a ještě to bude mít dopad. Troufám si říct, že možná i celosvětově jsme jediná značka, která si vyrábí vibrátory ve svém vlastním designu do svých forem a doma... je to úplně jiný přístup. Ten produkt je samozřejmě dražší, cenou konkurovat nemůžu. Ale podařilo se nám vytvořit jeden kus silikonu bez vroubků, spár, drážek. Chci to stoprocentně hygienické, bez předělů, bez zbytečného prostoru pro bakterie,“ popsala.

Při výrobě řešila i takové detaily, jako je ergonomie, váha, počet motorků a jejich rozložení, vroubky a drážky, pach silikonu či hlasitost a tón motorku u vibrátoru.

„I u menstruačního kalíšku, kde máte pocit, že nejde nic vydesignovat, je spousta detailů: například sametově hladký povrch, barva, příjemná kulička na konci, za kterou se dá vytáhnout, ale i tloušťka stěny tak, aby zůstal měkký a dobře se nosil, ale zároveň aby byl dostatečně pevný a nezradil vás,“ dodala.

Proč jsou její výrobky pouze bílé, černé či červené? Jakou barvu její menstruační kalíšek nikdy nedostane? Ovlivňuje její byznys Valentýn? A co přijde po kalíšku? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s designérkou Annou Marešovou.