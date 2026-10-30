Štěpánka Cimlová tak trochu otřásá českým školstvím a přitom u toho vypadá, že má neustále dobrou náladu. Na sociálních sítích je známá jako Štěkánka the Učitelka – autorka, učitelka a bojovnice za to, aby škola dětem skutečně pomáhala, ne škodila. Po dvaceti letech vypustila ze své kariéry přímou výuku a už se věnuje jen médiím.
Ženský svět do uší
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Rigidní české školství se snaží ovlivňovat zespoda – prostřednictvím žáků a jejich rodičů – a v projektu ČT Déčko vysvětluje dětem jejich práva. Co je pro ni v tomto systému nejnáročnější?
„Jsou to chvíle, kdy vysvětluji, jak vypadá kvalitní podnětná a činnostní výuka, která je z velké části skupinová, tedy že pracujete ve dvojici nebo děláte na něčem ve skupině lidí. A spousta dětí jak nezažila dobře zorganizovanou skupinovou práci, tak ji rovnou nenávidí. Zoufale tam chybí správná podpora učitele a správné ohodnocení,“ přiznala s tím, že řada učitelů ji sice používá, ale nehodnotí ji správně.
„Skupinová práce se samozřejmě dá férově zhodnotit. Ale bez toho, aniž byste si z hlavy oddělali výkonnostní laťku stejnou pro všechny, se zkrátka neobejdete. Každý v té třídě je jiný: někdo třeba skutečně nedává veřejné vystoupení, a je třeba to respektovat a učit celý tým, že existují odlišnosti a že je třeba tolerance. Když někdo nechce prezentovat, OK, ať to řekne na začátku a odvede na projektu jinou práci… pak to má smysl,“ vysvětlila v podcastu.
Učitel má podle ní ve třídě fungovat jako moderátor. „Ale k tomu je nutné, aby přestal vykládat své výklady a nechal tu třídu pracovat – nechal tam rozehrát ty vztahy přirozeně. Pak teprve do nich může zasahovat,“ míní Štěpánka Cimlová.
Která škola je dobrá?
Zdá se to být jako nejtěžší otázka českého školství. Ale jak pro dítě vybrat tu správnou, skutečně dobrou školu? Každá má totiž jiného zřizovatele, což je malá obec, město nebo soukromý subjekt.
„Tím to máme roztříštěno ve všech ohledech a každá jedna škola kdekoli v Česku je na absolutně náhodné úrovni. Takže když si jako rodič nebo student vybíráte školu, musíte vždy posuzovat každou konkrétní školu. Jsou skvělé školy, jsou příšerné školy a pak je spousta škol mezi nimi,“ upozornila.
Štěkánka the Učitelka
Brzy se otevřou dveře a školy se začnou studentům představovat: vytasí své nejlepší projekty, budou je lákat na nestandardní učební postupy a spoustu zahraničních výletů. Jak ale skutečně poznat, že je opravdu dobrá?
„Já už to poznám podle různých náznaků a lidem, kteří se o školy zajímají, doporučuji sledovat na našich sítích interakce, které s učiteli mám. Poznáte podle náznaků, jak se projevují: učitelka, která je zvyklá mluvit jen direktivním způsobem a pouze vykládat učivo, má zcela jiný slovník než respektující učitel,“ radí Štěkánka.
„Poznáte také, když vám na dni otevřených dveří prezentují jedničkáři naučený text, nebo když prezentují děti, které to skutečně baví, kde je spousta projektů, kde jsou samy sebou. Takoví studenti jsou možná chaotičtí, nedokonalí a praštění, ale přijdou sami a spatra vám poví, co chcete vědět. Kdežto když za vámi přijde dívka a představí se vám: ‚Dobrý den, já jsem Anička ze 7. B,‘ mluví strojeně a spisovně, není to ono – je tam něco umělého, co vás trkne,“ dodala v podcastu NA KAFI s tím, že je dobré takových škol obejít víc, abyste se naučili rozdíl poznat.
Gymnázia a vzdělávací bulimie
Proč není gymnázium, obzvlášť osmileté, vždy jistou a správnou volbou, i když po něm většina rodičů touží?
„Pokud chcete na osmileté gymnázium, doporučila bych obzvlášť dobře vybírat. Gymply těží ze své pověsti, ze svého minulého odkazu. Tyto školy se nesnaží, konkurence na ně netlačí a ti lidé k nim spíš chtějí: nemusí tedy kvalitu své výuky zvyšovat, často tyto školy zabřednou v rigidním systému, který se nevyvíjí. Naopak obyčejná základka, pokud se tam něco stane, na sobě musí hodně zamakat, tam je to tlačí. Musí z nouze objevit kvalitní výuku, která vyhovuje všem – i těm problémovým žákům, i žákům se specifickými potřebami, i těm nadaným.“
Navíc spousta škol – a zpravidla se jedná o gymnázia – podporuje vzdělávací bulimie. „Tedy že si do sebe naleju informace a pak je na testu okamžitě vyzvracím – v hlavě si neodnesu téměř nic,“ popsala Štěkánka.
„Školního bulimika poznáte snadno. Když se ho zeptám na něco, co neví, okamžitě mi odpoví: ‚To jsme se ještě neučili.‘ Aniž by se nad tím zamyslel. To je vražda intelektu. Děti ze svobodných škol se zamyslí a řeknou vám: „To nevím, já se nad tím zamyslím.’ A začnou přemýšlet. Protože je jim dovoleno přemýšlet, váhat a dělat chybu,“ uvedla.
Nenechte se pohltit přijímačkovou černou dírou
Patříte mezi rodiče, které čekají drahé a zdrcující přípravy na jednotné CERMAT zkoušky? Podle Štěpánky Cimlové se dají přijímačky zvládnout i bez nich.
MAFRA spouští web Přijímačky Krok Za Krokem, který propojuje data o středních školách s nástroji pro výběr školy a přípravu na přijímačky. Žáky a rodiče provede procesem přijímacího řízení. Nabízí diagnostiku studijního zaměření dítěte, katalog škol a oborů, data o výsledcích v minulých letech i nástroje pro cílenou přípravu k jednotné přijímací zkoušce.
„Přináším dobrou zprávu z kvalitního čtyřprocentního školství, kde se učí matematika skutečně tak, aby jí děcka porozuměly, aniž by se drtila kvanta příkladů, nebo kde čtete s porozuměním a věnujete se rozboru textu. Tyto děti by měly přijímačky dát i bez přípravy,“ míní a ostatním radí se z nadcházejících měsíců nehroutit.
„Není zas tak strašně důležité, na jakou střední školu půjdete, není tak strašně důležité, jestli půjdete na gympl: Vymažme si z hlavy to, že gympl je něco víc. Není. Vyberte skutečně dobrou školu podle kritérií, která jsme probrali, a nežeňte dítě zbytečně na školu, která je jakože bombastická. Hlavně ať je v pohodě. Vždy se vyplatilo dítě spíš nepřetěžovat než přetěžovat, protože dítě něčím přetížené logicky nerozvíjí svůj osobní potenciál, ale rozvíjí se směrem, který stanovila škola. A je to to ono, co bude do budoucna dobré?“
Jak AI ovlivní budoucí povolání? Proč jsou samé jedničky zlo, které si už nemůžeme dovolit? A proč má smysl u dítěte rozvíjet spíš soft skills, než biflovat vyžadované znalosti? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI se Štěpánkou Cimlovou.