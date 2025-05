Je fajn vidět výsledky, když už se člověk rozhodne jít do hubnutí. Změny na těle a rychlé úbytky kilogramů totiž zpravidla velmi dobře motivují. Ovšem host podcastu NA KAFI – mentor zdravého životního stylu a zakladatel gymu a aplikace Jdidosebe.cz – Jakub Milý, na to jde z druhé strany.

„Z hubnoucí reality show může vzejít krásná inspirace, vždy se motivujeme příklady a tyto nám ukazují, že to jde. Otázkou je, zda nás inspirují správné vzory, zda je to zdravý přístup,“ uvažuje Jakub Milý.

V podcastu jsme probrali úspěchy, ale i slabé stránky oblíbené hubnoucí reality show Extrémní proměny.

„Je mnohem snadnější hubnout a vykazovat extrémní výkony, proměnit na omezenou dobu celý svůj život, když mám kolem sebe tým odborníků, kteří mne podporují. Rok je na upevnění návyků dostatečně dlouhá doba. Ale otázkou je, zda dokáže takto člověk fungovat v momentě, až se vypnou kamery, support se rozejde a do života se nám vrátí běžné dny a situace,“ dodal.

Své klienty sám brzdí, zpomaluje a motivuje k drobným změnám, které jsou mnohdy sotva znatelné a pro někoho možná i nudné. Tím spíš se ale mohou stát udržitelné po celý zbytek života. „Každému, kdo ke mně přijde, pokládám otázku: Dokážeš takhle žít už do konce života? Pokud slyším ne, znamená to, že už do toho vynakládá hodně vůle, nucené přesvědčení nebo obrovské úsilí na hraně možného: pro mne je to signál, že je třeba ještě trochu ubrat a zvolnit,“ vysvětluje Jakub Milý.

„Snažím se, aby to bylo pomalé, plynulé, slučitelné se životem. Protože odsud vychází ta dlouhodobost a trvanlivost. Důležitá je také sebereflexe, aby si klienti uvědomili, že už jsou za hranou. Sám jsem roky cvičil kulturistiku a ty roky jsem nevěděl, že se svým náročným na výkon zaměřeným životním stylem už jsem za hranou. Z tohoto nás většinou probere až nějaká životní facka, kdy si uvědomíme, že už toho bylo moc,“ doplnil v podcastu NA KAFI.

Náš život jako sedmiproudá dálnice

Změnit svůj životní mindset je náročné, protože společnost nás tlačí do výkonu. „Nejlepší máma, nejlepší ředitel, nejvíce peněz: my chceme dokonalost, ale nejsme schopní toto všeho dosáhnout a vydržet to. Sociální sítě a porovnávání se s těmi „nej“ mají obrovský dopad na společnost a vnímání sebe sama. Nejsme ale schopní být dokonalí a i když našemu mozku tato dokonalost lichotí a líbí se mu, naše psychika tím trpí,“ apeluje na větší laskavost a shovívavost k sobě sama.

Cesta návyku je podle něj obrovská široká sedmiproudá dálnice a my si se změnami vedle ní vyšlapáváme jen malou úzkou pěšinku. „Vytvoříte si pěšinku, kterou chcete nově chodit a opečovávat ji. Ale v případě, že přijde třeba ztráta partnera, pracovní pozice, ... cokoli, automaticky se zase vrátíte na sedmiproudovku. Ne proto, že se vám tam líbí, ale pro to, že je to tam známé, že víte, jak se na ní pohybovat...“ vysvětlil.

Jakub Milý mentor zdravého životního stylu a zakladatel gymu a aplikace Jdidosebe a Mansformation

dříve se úspěšně věnoval naturální kulturistice

v roce 2017 jej postihla částečná paralýza celého těla a hrozilo mu, že nebude chodit

není zastáncem extrémů a výkonu, ale propojení pohybu, výživy a mysli

pomáhá lidem nenásilnou formou najít cestu za lepším životním stylem

V případě selhání v novém životním stylu radí: je to jen zakopnutí, není to fatální selhání, není třeba se za něj bičovat. I maratonec, který zakopne, může závod vyhrát. „Na té naší nové pěšince je dobré zůstat alespoň z deseti procent. I když bude zarostlá, zanedbaná, neutečeme z ní a nebudeme si muset vyšlapávat novou od nuly. Tímto si také kultivujeme svůj nový návyk, pro psychiku je to velmi důležité,“ dodal mentor zdravého životního stylu.

Lidé si podle něj uvědomují svou zodpovědnost k vlastnímu tělu kolem třicátého roku života, kdy už vše nemusí fungovat automaticky a tělo nám nedá vše zadarmo. „Ale cvičí u mne už i lidé v padesáti, šedesáti letech. Je mi to velmi sympatické, dříve tito lidé už měli hotovo, nechtěli se zabývat svým tělem s tím, že už na nich třeba už tolik nezáleží, že bolest je přirozenou součástí v tomto věku. To se mění, lidé chtějí být fit, pečují o sebe, zajímá je wellbeing,“ poznamenal.